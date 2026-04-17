Guida agli eventi di Milano: mostre, musica e Fuorisalone

Un itinerario essenziale per vivere la vivace stagione culturale di Milano, con focus su Milano Art Week, miart e il Salone del Mobile

Milano si trova in uno dei suoi momenti più intensi: Milano Art Week anima musei, gallerie e spazi indipendenti mentre il mondo del design si prepara al Salone del Mobile e al Fuorisalone. Questo periodo combina fiere istituzionali, rassegne temporanee e una quantità di eventi diffusi per la città, creando un calendario fitto di proposte che spazia dall’arte contemporanea alla musica live, dal teatro alle iniziative per le famiglie.

Per orientarsi è utile avere una visione d’insieme che metta in fila le mostre principali, gli appuntamenti gratuiti e le performance di rilievo.

Nel cuore di questi giorni si collocano alcune date fondamentali: la fiera miart si svolge dal 17 al 19 aprile 2026 e la Milano Art Week accompagna molti eventi fino al 19 aprile 2026; il Salone del Mobile è programmato dal 21 al 26 aprile 2026. È importante distinguere tra le manifestazioni in fiera e il Fuorisalone, ovvero l’insieme di eventi diffusi in città, spesso in luoghi non convenzionali, che arricchiscono l’esperienza del visitatore.

Arte e mostre da non perdere

Tra le esposizioni principali emerge la variegata offerta curatoriale: la XXIX edizione del Premio Compasso d’Oro ADI è in mostra all’ADI Design Museum dal 15 aprile al 4 giugno, offrendo una panoramica sul design contemporaneo; al Mudec è visitabile fino al 28 giugno la selezione intitolata 100 fotografie per ereditare il mondo, un percorso che esplora il ruolo della fotografia come memoria visiva. La Galleria Crédit Agricole ospita la mostra su Andy Warhol e l’Italia fino al 20 giugno, mentre a Palazzo Citterio si può vedere Giovanni Gastel. Rewind fino al 26 luglio. Questi appuntamenti convivono con rassegne come Mapplethorpe, I Macchiaioli e la personale di Anselm Kiefer a Palazzo Reale.

Fiere e progetti speciali

All’interno della settimana dell’arte trovano spazio manifestazioni come la Mega Art Fair 2026 e le iniziative che compongono la Milano Art Week, tra opening, performance e talk. Alcuni eventi pubblici, come la mostra gratuita al Parco Alfa Romeo (18 e 19 aprile 2026), permettono di coniugare passeggiate all’aperto e visite culturali. Le proposte includono anche esibizioni musicali collegate all’arte, performance itineranti come Mototrombe e concerti di musica classica: tra gli appuntamenti più attesi la esecuzione delle Variazioni Goldberg con Fabio Bonizzoni e La Risonanza.

Musica, teatro e appuntamenti live

La città propone una programmazione musicale e teatrale fitta: concerti come Marracash – Marra Block Party si alternano a rassegne di jazz e a eventi pop. All’Unipol Forum, ad esempio, Gianni Morandi celebra la sua carriera con uno spettacolo speciale il 17 aprile, mentre durante il Fuorisalone locali e club organizzano dj set e serate tematiche (tra gli ospiti, il dj Marco Carola il 23 aprile e Roger Sanchez il 24 aprile al Justme). In teatro, produzioni nuove e adattamenti cinematografici mantengono la scena viva: titoli in cartellone includono spettacoli che dialogano con temi contemporanei e performance sperimentali che si integrano nel fitto programma cittadino.

Eventi per tutte le età

Per le famiglie l’offerta è ampia: spettacoli per bambini come Cenerentola e il musical Aladdin con la compagnia Cuori con le Ali (domenica 19 aprile) affiancano show internazionali come il Harlem Globetrotters World Tour. Sul fronte gastronomico si susseguono sagre e appuntamenti enogastronomici, tra cui la Sagra della polpetta a Gorgonzola e l’evento di cibo e vino al Parco Falcone e Borsellino (dal 17 al 19 aprile), che permettono di combinare degustazioni e tempo libero.

Mercati, itinerari e consigli pratici

Per muoversi tra gli eventi è utile seguire i grandi distretti del Fuorisalone (Brera, Isola, 5 Vie, Porta Venezia, Tortona) e tenere d’occhio la mappa ufficiale su fuorisalone.it. I mercatini come LeCarrousel e il mercatino lungo i Navigli offrono prodotti artigianali e illustrazioni (domenica 19 aprile), utili per portare a casa un ricordo autentico. Un consiglio pratico: pianificare gli spostamenti, approfittare delle aperture serali e concedersi pause all’aperto con un gelato o un caffè per assorbire l’atmosfera. Per partecipare a eventi gratuiti o a grande affluenza è sempre meglio verificare orari e modalità di accesso in anticipo.