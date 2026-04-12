Programma completo di Milano Art Week: mostre, installazioni e talk

Guida rapida agli eventi principali, ai progetti speciali e agli itinerari per vivere Milano Art Week 2026

Milano Art Week torna dal 13 al 19 aprile 2026 e propone un calendario denso che mette al centro la contemporaneità in tutte le sue declinazioni. Coordinata da Arte Totale ETS e sostenuta dal main sponsor Banca Generali, la manifestazione riunisce oltre 490 appuntamenti promossi da circa 260 realtà, tra musei istituzionali, gallerie private, fondazioni e spazi indipendenti.

L’obiettivo è semplice ma ambizioso: mostrare come l’arte contemporanea attraversi il tessuto urbano di Milano, trasformando luoghi consolidati e angoli inaspettati in punti di frizione culturale.

Il programma, annunciato nella cartella stampa di Milano, 10 aprile 2026, combina mostre, installazioni site-specific, talk internazionali e performance, con appuntamenti pensati per pubblici diversi. Tra le iniziative più visibili ci sono progetti come Ghost Track, l’intervento diffuso nei Musei Civici, e le aperture serali di Art Night. La manifestazione punta anche a favorire l’accesso, con formule dedicate come la Milano Museo Card e sconti speciali proposti da istituzioni come Palazzo Reale.

Ghost Track: nuovi dialoghi dentro i musei civici

Il progetto Ghost Track nasce dalla collaborazione tra i Musei Civici del Comune di Milano e MAC – Milano Art Community e inserisce opere contemporanee accanto alle collezioni storiche senza alterarne la fruizione. Interventi di artisti come Thomas Jeppe, Markus Schinwald (Museo del Risorgimento), e una scultura di Maurizio Cattelan (Galleria Antico Egitto, Castello Sforzesco) creano contrappunti visivi che invitano a rileggere le collezioni. Altri nomi coinvolti includono Alina Chaiderov, Latifa Echakhch, Hans Josephsohn e Virginia Russolo, distribuiti lungo i percorsi espositivi per produrre nuovi livelli di lettura del patrimonio.

Come fruire gli interventi

Le opere inserite da Ghost Track compaiono in vetrine e corridoi museali, proponendo un dialogo tra epoche senza stravolgere i percorsi classici. I visitatori possono incontrare installazioni anche in luoghi non sempre deputati all’arte contemporanea, come la Biblioteca Sormani e la Biblioteca Parco Sempione, oltre al Museo di Storia Naturale. L’ingresso ai Musei Civici è gratuito per i possessori della Milano Museo Card, un incentivo a riscoprire il patrimonio cittadino con occhi diversi.

Art Night, talk internazionali e programmi speciali

Sabato 18 aprile 2026 l’appuntamento dell’Art Night prolunga le aperture di molti musei fino alle 22.30, offrendo l’opportunità di attraversare esposizioni di rilievo in orari insoliti. Tra i luoghi che partecipano figurano Palazzo Reale (con mostre su Kiefer e Mapplethorpe), il Museo del Novecento, il PAC, la GAM e il MUDEC. Il programma pubblico include anche il ciclo Art for Tomorrow Talks, realizzato in partnership con Democracy and Culture Foundation e The New York Times: il 14 aprile, all’Acquario Civico alle 17, speaker internazionali discuteranno il confine tra arte e design, con la keynote conversation affidata a Otobong Nkanga (registrazione su Eventbrite).

Performance e visite guidate

La settimana include performance di artisti come Marco Fusinato (inaugurazione al PAC) e la giornata performativa di Benni Bosetto al Pirelli HangarBicocca il 18 aprile 2026; al MUDEC proseguono installazioni come Il Senso della Neve e la site-specific di Chiharu Shiota. Palazzo Reale propone visite guidate con i curatori e promozioni per i giovani, mentre il programma delle performance attiva luoghi come Villa Clea e il Teatro Co, contribuendo a creare un itinerario dinamico tra spettacolo e approfondimento.

Fiere, spazi indipendenti e arte nello spazio pubblico

La Milano Art Week si estende anche alle fiere internazionali: miart torna dal 17 al 19 aprile con la trentesima edizione intitolata “New Directions: miart, but different”, mentre per la prima volta sbarca a Milano Paris Internationale Milano (Palazzo Galbani) dal 18 al 21 aprile 2026, piattaforma indipendente e gratuita. All’aperto, il progetto ArtLine Milano conferma il parco d’arte con venti opere site-specific, tra cui Octospider di Jeremy Deller, mentre interventi come Paper/Northern Lights di Gianni Pettena e Una Porta per il Casello di Mohammed El Hajoui trasformano spazi urbani in luoghi espositivi.

Gallerie, fondazioni e spazi indipendenti animano il calendario con inaugurazioni e progetti site-specific: esempi recenti includono installazioni da kaufmann repetto, mostre alla Gió Marconi e programmazioni di Fondazione Prada, Pirelli HangarBicocca e Triennale Milano. Università e centri di ricerca partecipano con iniziative dedicate alla formazione e alla ricerca. L’invito per il pubblico è esplorare la città seguendo percorsi tematici, approfittando delle agevolazioni e lasciandosi sorprendere da un calendario che vuole rendere l’arte contemporanea più accessibile e diffusa.