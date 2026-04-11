Esposizioni a Barriera di Milano: cosa vedere e quando

Guida pratica alle esposizioni in Barriera di Milano: date, sedi e consigli per la visita

Il quartiere di Barriera di Milano a Torino è un vivace punto di riferimento per l’arte contemporanea e le iniziative culturali. Questa panoramica raccoglie le esposizioni in programma nel territorio e nelle zone limitrofe, indicando indirizzi, orari, inaugurazioni e modalità di accesso.

Le informazioni si basano sulle segnalazioni pubblicate su vivoin.it e sulle comunicazioni ufficiali delle singole sedi, per offrire una mappa utile sia al visitatore occasionale sia all’appassionato che desidera pianificare più tappe.

Le proposte spaziano da personali d’artista a collettive, musei e spazi indipendenti: troverete dettagli su date precise, giorni di apertura e suggerimenti per prenotare. È importante tenere conto che alcune rassegne sono programmate per periodi che si sovrappongono tra marzo e i mesi successivi del 2026, quindi conviene verificare sempre gli orari aggiornati prima di recarsi in loco.

Mostre in evidenza nel cuore del quartiere

Tra le esposizioni segnalate, all’ALMANAC in corso Novara 39 è in programma la personale di Cristina Lavosi intitolata “E non dono celeste”, visitabile dal 28 febbraio al 15 maggio 2026, con apertura dal mercoledì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00. All’Associazione Barriera in via Crescentino 25 si tiene “A mali rimedi” di Pietro Agostoni, in programma dal 1 al 19 aprile 2026 su appuntamento. Infine alla Circoscrizione 6 di via San Benigno 22 è esposta la mostra curata da Vito Garofalo, “I colori del buio“, con allestimento dal 7 marzo al 4 aprile 2026 e apertura dal lunedì al giovedì 8:00–18:00 e il venerdì 8:00–16:00.

Luoghi, giorni e consigli pratici

Per ogni sede è utile ricordare che alcune aperture richiedono la prenotazione o vengono gestite su appuntamento: in particolare l’Associazione Barriera consiglia di concordare la visita prima di presentarsi. Se cercate un approccio più strutturato alla visita, annotate gli orari indicati e considerate che alcune mostre offrono finestre temporali ridotte durante la settimana; programmare la mattina o il tardo pomeriggio può facilitare l’accesso e garantire una fruizione più calma delle opere.

Spazi museali e grandi progetti

Il Museo Officina della Scrittura, situato in Strada Bertolla Abbadia di Stura 200 nel quartiere Barca Bertolla, ospita la mostra “Scripta manent” in collaborazione con la galleria GART Arte Contemporanea: la rassegna è aperta dal 26 marzo al 17 settembre 2026 con inaugurazione il 25 marzo 2026 alle 18:30. L’esposizione propone una riflessione sull’evoluzione del segno e della scrittura, indagata attraverso le opere di Anna Valla. Gli orari sono dal lunedì al venerdì 9:00–12:30 e 13:30–18:00 (ultimo ingresso ore 17:00); l’ultimo weekend del mese il museo apre anche sabato e domenica 10:00–19:00 (ultimo ingresso ore 18:00).

Mostre e archivi editoriali

Alla Fondazione Giorgio Amendola in via Tollegno 52 è visitabile la mostra “Carlo Levi a Torino: tra pittura e editoria”, aperta dal 5 marzo 2026 all’11 aprile 2026. Gli orari sono dal lunedì al venerdì 9:30–12:30 e 15:30–19:00, con apertura il sabato mattina 9:30–12:30. Si tratta di un’occasione per approfondire il rapporto tra produzione artistica e pratiche editoriali legate alla figura di Levi.

Gallerie private e proposte contemporanee

Tra le gallerie attive in zona, la Galleria Franco Noero (via Mottalciata 10B) presenta la personale di Gabriel Sierra, “Pensieri belli”, dal 19 marzo al 20 giugno 2026; le visite sono consigliate su prenotazione. La Galleria Gagliardi e Domke in via Cervino 16 ospita “Più delle parole” di Jandpeg dal 27 marzo all’8 maggio 2026, con orario dal martedì al venerdì 15:30–19:30 e suggerimento di prenotare. Infine i Docks Dora in via Valprato 68 raccolgono progetti di varie gallerie e artisti, offrendo una mappa laterale di spazi espositivi spesso aggiornati.

Link e risorse utili

Per approfondire consultate le pagine ufficiali delle singole gallerie: la Galleria Franco Noero pubblica dettagli su franconoero.com/mostre, mentre la Gagliardi e Domke è raggiungibile a gagliardiedomke.com. Per il Museo Officina della Scrittura il riferimento è officinadellascrittura.it. Questi collegamenti sono fondamentali per verificare eventuali variazioni d’orario o comunicazioni urgenti.

Organizzare la visita: suggerimenti pratici e contatti

Prima di partire, segnatevi il contatto generale di riferimento: vivoin.it (email info@vivoin.it) pubblica aggiornamenti e può essere consultato per conferme sull’elenco completo delle iniziative. Tenete presente il valore di prenotare dove consigliato, rispettare gli ultimi orari di ingresso indicati e prevedere tempi di spostamento fra i luoghi: Barriera di Milano è estesa e alcuni spazi si trovano nelle immediate vicinanze o nei quartieri adiacenti. Con un po’ di organizzazione si può trasformare una giornata in più soste culturali, godendo sia delle personali sia delle collettive.

Perché vale la pena visitare

La proposta espositiva in Barriera di Milano combina nomi affermati e realtà emergenti, offrendo percorsi tematici differenti: dalla sperimentazione sul segno e sulla scrittura alla pittura e alle ricerche contemporanee. Che siate interessati a mostre brevi o a rassegne di lungo periodo, il territorio propone occasioni per ricomporre una giornata culturale ricca e varia. Consultate comunque i contatti e i siti indicati per informazioni dettagliate prima della visita.