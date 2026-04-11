Anselm Kiefer a Milano: l’arte come processo di trasformazione

Un viaggio sensoriale tra superfici stratificate, materiali ossidati e la tensione tra memoria e oblio firmato Anselm Kiefer

In occasione di Art Week 2026, la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale ospita una mostra che non si limita a esporre oggetti ma propone un vero e proprio laboratorio visivo. L’installazione di Anselm Kiefer propone un dialogo tra superfici e tempo, in cui la trasformazione dei materiali diventa linguaggio principale.

I visitatori non trovano ritratti convenzionali: le figure – nominate come alchimiste – emergono attraverso sedimentazioni, corrosioni e accumuli, lasciando che sia la materia a parlare per loro.

Chi attraversa le sale percepisce uno spazio sospeso tra resti e rinascita, un paesaggio che sembra al centro di un processo ancora attivo. Le opere non danno risposte nette ma sollecitano uno sguardo lento e concentrato: ogni crepa, ogni patina è un segno di memoria. Qui la parola memoria non indica solo ricordo cronologico, ma un corpo stratificato di tracce che mutano nel tempo; la mostra invita a leggere questi strati come capitoli di un racconto collettivo e personale insieme.

Un linguaggio costruito con la materia

La forza dell’allestimento sta nella valorizzazione del materiale come protagonista. Kiefer usa elementi come piombo, paglia, cenere e pigmenti che reagiscono, si ossidano e si consumano: l’opera non è mai definitiva, ma in continua evoluzione. Questo approccio mette in scena un’idea di alchimia intesa come pratica di trasformazione creativa, dove la tecnica convive con l’imponderabile. La materia racconta storie sedimentate, mostrando come il tempo non cancelli completamente ma ricombini e risignifichi ciò che sembrava perduto.

Assenza e presenza

Le alchimiste di Kiefer non appaiono come figure codificate: sono presenze suggerite dall’usura, dagli accumuli e dalle omissioni. L’assenza del volto o del gesto esplicito diventa uno strumento espressivo: ciò che non è visibile parla con maggiore intensità. L’effetto è quello di un vocabolario simbolico, dove l’artista costruisce personaggi che esistono più come funzioni del processo che come individui definiti. Il pubblico è chiamato a colmare i vuoti con la propria immaginazione, attivando così un circuito partecipativo tra opera e osservatore.

Alchimia, tempo e memoria

Nel lavoro di Kiefer la memoria è trattata come materia plastica: si stratifica, si corrode e a volte si rigenera. Nato in una Germania segnata dalla guerra, l’artista non propone ricostruzioni storiche documentarie, ma panorami emotivi e simbolici che restituiscono la sensazione di un passato che riaffiora. Le superfici bruciate e le tracce manipolate operano come depositi di storie rimosse, trasformando il vedere in un atto che mette in relazione passato e presente senza cristallizzare giudizi.

Le tracce del passato

Camminando tra le opere si ha spesso la sensazione di trovarsi in un territorio intermedio: non pura rovina né totale restaurazione. Questo limbo è lo spazio operativo delle alchimiste, figure che incarnano la capacità di lavorare sulla memoria senza congelarla. L’artista usa la pratica alchemica come metafora: non si tratta tanto di convertire in oro quanto di cogliere la possibile metamorfosi della materia e dei significati, un processo in cui il rischio e l’incertezza sono componenti essenziali.

Esperienza del visitatore e lascito

La mostra lascia un’impronta che persiste oltre la visita: le opere di Kiefer non si esauriscono in uno sguardo fugace ma richiedono tempo e ripetuta attenzione. L’esperienza è simile a seguire una reazione chimica visibile solo a chi osserva con pazienza: ogni ritorno alle opere può svelare nuovi dettagli, variazioni nei materiali e nuove relazioni tra elementi. In definitiva, il lascito è una riflessione sulla trasformazione come condizione permanente, e sulla possibilità che anche ciò che sembra perduto conservi la potenza di rinascere sotto nuova forma.