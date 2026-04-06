Pasqua a Milano: guida essenziale a musei gratuiti, eventi e idee per Pasquetta

Un vademecum pratico per vivere Pasqua e Pasquetta a Milano tra ingressi gratuiti, appuntamenti culturali e idee per picnic o escursioni nei dintorni

Il periodo pasquale offre a Milano un calendario ricco di aperture straordinarie, attività per famiglie e percorsi culturali. In questo articolo trovi una panoramica completa su musei e mostre accessibili durante il weekend, eventi speciali per bambini e suggerimenti per una gita di Pasquetta, con tutte le informazioni pratiche su orari, prenotazioni e prezzi.

Tra le proposte ci sono iniziative gratuite legate alla Domenica al Museo, eventi speciali al Duomo e attività nei principali poli espositivi come Palazzo Reale, MUDEC e il Castello Sforzesco. Se preferisci stare all’aperto, troverai anche consigli per picnic nei parchi cittadini e percorsi in bicicletta verso mete vicine come Monza o i laghi lombardi.

Aperture museali e mostre principali

La Domenica al Museo consente l’ingresso gratuito ai musei civici la domenica 5 aprile, includendo luoghi come la Pinacoteca di Brera, la GAM, il Museo di Storia Naturale e il Museo del Novecento. Alcune residenze storiche come Casa Museo Boschi di Stefano e Palazzo Morando aderiscono anch’esse all’iniziativa, offrendo l’occasione di visitare collezioni, arredi e mostre temporanee.

Mostre a Palazzo Reale e spazi grandi

Palazzo Reale mantiene aperte mostre di grande richiamo anche durante Pasqua e Pasquetta: tra queste figurano percorsi dedicati a nomi internazionali e alla storia dell’arte italiana. Allo stesso modo il PAC e la Fabbrica del Vapore propongono esposizioni accessibili nei giorni festivi, con programmi che spaziano dalla fotografia alla contemporaneità.

Eventi speciali, concerti e attività per famiglie

Il calendario include appuntamenti mirati alle famiglie: il concerto gratuito in Duomo con la Passione secondo Giovanni di Bach si terrà mercoledì 1° aprile alle ore 19:30, con prenotazione obbligatoria. Nei musei civici e nelle sedi storiche sono programmati laboratori per bambini e visite guidate adatte a varie fasce d’età.

Laboratori e cacce alle uova

Sabato 4 aprile al Museo Civico di Storia Naturale è previsto il laboratorio “Uova sorprendenti” per bambini 6-10 anni; sempre sabato alle 15:00 l’Acquario Civico propone il laboratorio “Pa-squali”. Domenica 5 aprile e lunedì 6 aprile il Museo della Veneranda Fabbrica apre alle terrazze del Duomo con visite guidate, mentre lunedì 6 aprile torna la grande caccia alle uova al Mulino dell’Abbazia di Chiaravalle dalle 10:30 alle 16:00 per bambini 5-12 anni, con laboratori creativi e ristoro.

Castello, planetario e visite speciali

Al Castello Sforzesco sono previste attività per famiglie a partire da sabato 4 aprile: cacce al tesoro pomeridiane, laboratori alla Galleria Antico Egitto e visite ai camminamenti delle merlate sabato alle ore 11:00. Domenica 5 aprile è prevista una visita ai sotterranei alle ore 16:00 per chi cerca esperienze più insolite. Al Civico Planetario (venerdì 3 – domenica 5 aprile) si svolge l’evento “Avventura tra le stelle: alla ricerca del coniglio pasquale” pensato per le famiglie sotto la cupola astronomica.

Informazioni pratiche e trasporti

Per i giorni festivi è utile ricordare che ATM applicherà orari straordinari dal 2 al 7 aprile: consulta il sito ufficiale per gli orari aggiornati. Il Museo Nazionale di Scienze e Tecnologia resterà aperto con apertura straordinaria da giovedì 2 a lunedì 6 aprile, con orario 9:30-18:30; il museo non aderisce alla Domenica al Museo. Il biglietto intero è di 13,00 € e il ridotto è di 8,00 € per i giovani dai 3 ai 26 anni (con documento).

Idee per Pasquetta: fuoriporta e natura

La tradizione milanese vuole una gita di Pasquetta: a poche decine di chilometri si trovano destinazioni perfette per una giornata all’aperto. Monza offre la Villa Reale e il parco recintato; Lodi propone percorsi fluviali sull’Adda e angoli gastronomici tipici. Le aree lacustri come il Lago di Como, il Lago Maggiore e il Lago di Garda sono ideali per passeggiate tranquille, mentre le oasi faunistiche nei dintorni garantiscono esperienze con la natura per tutta la famiglia.

Se preferisci restare in città, considera un picnic nei grandi parchi cittadini come il Parco Sempione o la Guastalla, portando una selezione di prodotti dalle gastronomie locali. In alternativa, scegli un quartiere da esplorare a piedi: Brera, Porta Venezia e City Life offrono atmosfere diverse, tra architettura storica e avanguardie contemporanee.