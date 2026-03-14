Cosa fare a Milano 13–15 marzo: guida pratica a mostre, concerti e mercati

Guida rapida agli eventi del weekend a Milano: esposizioni immersive, concerti dal vivo, workshop e visite ai caffè storici

Il fine settimana del 13–15 marzo a Milano offre un mix di proposte per ogni interesse: dalle mostre immersive agli appuntamenti musicali, passando per mercati e percorsi enogastronomici. Questa guida raccoglie gli eventi principali con informazioni pratiche su orari, prezzi e contatti per organizzare al meglio la tua visita.

Qui troverai brevi schede su esposizioni come Monet: L’Esperienza Immersiva e Space Dreamers, i concerti del Blue Note e del Teatro Filodrammatici, il mercato dei dischi e le visite ai caffè storici. Ogni voce contiene dettagli utili per i biglietti e i riferimenti per prenotare.

Eventi e appuntamenti da non perdere

Tra le proposte in programma, il Vinyl Market torna sabato 14 marzo con oltre 25.000 dischi esposti da WAO Isola: orario 10:00–20:00 e ingresso gratuito, ideale per collezionisti e appassionati di vinile. Sempre nel weekend, alla Fiera Milano Rho si tiene Fa’ la giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, aperta da venerdì a domenica. Per chi cerca esperienze serali, il party olimpico al JustMe Milano (venerdì 13 e sabato 14) propone aperitivo, DJ set e la possibilità di salire sulla Torre Branca con un ticket incluso nel pacchetto da 15€ (ingresso dalle 19:45, aperitivo fino alle 22:00; salita alla torre consentita fino alle 23:30). Per prenotazioni: info@eventimilano.it o WhatsApp 339 7831151 (Daniele).

Mostre immersive e installazioni

La mostra Space Dreamers – Immersive Experience chiude il weekend il 15 marzo: allestita in Piazza Cesare Beccaria (angolo via Cesare Beccaria, vicino alle fermate Duomo M1/M3), propone 18 installazioni che combinano arte, tecnologia e intrattenimento. Il percorso dura circa 60 minuti; è ammesso un ritardo massimo di 15 minuti rispetto all’orario prenotato. Biglietti disponibili su Fever; per informazioni: info@spacedreamers.it. In contemporanea, nello spazio Ventura è visitabile Monet: L’Esperienza Immersiva, produzione Exhibition Hub e Fever, che permette di entrare nei paesaggi del maestro tramite projection mapping e realtà virtuale; prevendite su Fever da 9,90€ (ridotto bambini 4–12 anni), info: monet.milan@exhibitionhub.com.

Musica, teatro e spettacoli dal vivo

La scena musicale propone proposte di alto livello: domenica 15 marzo al Teatro Filodrammatici va in scena il concerto Two Worlds, a cura del Maestro Roberto Porroni, con Jacopo Taddei al sax e Porroni alla chitarra; programma dal rinascimento a Piazzolla, biglietto 17€ + 1€ prevendita (acquisti via biglietteria@amduomo.it o telefono 02-36727550). Sabato 14 al San Fedele, The Jazz Room propone due repliche (19:30 e 21:30) per un viaggio nel jazz di New Orleans, biglietti su Fever. Per chi ama il jazz contemporaneo, domenica al Blue Note è in programma Ben Wendel con due set (20:30 e 22:30): prezzi 37–32€ per il primo e 27–22€ per il secondo; prevendite su Ticketone, info telefono 02 69016888.

Teatro per famiglie e laboratori

Il Teatro Fontana presenta Il fantasma di Canterville, spettacolo per bambini dagli 8 anni: repliche sabato 14 alle 16:00 e domenica 15 alle 11:00. Biglietti su Vivaticket (posto unico 10€ + diritti). Sempre sabato, al Milano Certosa District si svolge un workshop di ritratto ad olio per principianti condotto da Simona Zecca: giornata pratica con tecniche materiche e applicazione della foglia d’oro; iscrizioni e dettagli via info@simonazecca-art.it o Instagram @simonazeccaart.

Mostre, visite guidate e gite fuori porta

Le visite ai caffè storici di Milano ritornano con un tour che include degustazioni di pasticceria e approfondimenti su locali come il Caffè della Peppina, il Caffè della Cecchina e la storica Pasticceria Cova (fondazione 1817). Il tour è a cura di Milanoguida: quota intera 19€, ridotto 15€ (bambini 6–13 anni); prenotazioni e informazioni a info@milanoguida.com o telefono 02 3598 1535 (orari specifici sul sito).

Escursione floreale e mostre in città

Alle porte di Milano riapre il campo di Tulipani Italiani ad Arese: un U-PICK GARDEN dove passeggiare tra varietà di tulipani, narcisi, iris e allium. Nei primi giorni, indicativamente fino al 20 marzo, l’accesso è gratuito su aree già fiorite; per informazioni contatta Edwin e Nitsuhe al 339 122 7321. Infine, da non perdere alla Triennale Milano la mostra White Out. The Future of Winter Sports (ingresso gratuito), aperta da martedì a domenica 10:30–20:00 (ultimo ingresso 19:00); info +39 02 724341 o www.triennale.org. Per gli amanti della fotografia, la mostra Robert Mapplethorpe. Le forme del desiderio è visitabile a Palazzo Reale dal 29 gennaio al 17 maggio.