Mostre a Palazzo Citterio: rassegna delle esposizioni e installazioni

Un panorama delle esposizioni ospitate a Palazzo Citterio, con progetti site-specific, installazioni su ledwall e retrospettive di artisti italiani e internazionali

Palazzo Citterio conferma il suo ruolo di centro espositivo nel cuore di Milano, proponendo un calendario variegato che alterna mostre monografiche, installazioni site-specific e opere digitali. Nel corso delle stagioni recenti gli spazi dell’edificio hanno ospitato nomi consolidati e sperimentatori contemporanei, trasformando sale storiche e il grande ledwall a piano terra in luoghi di dialogo tra arte e pubblico.

Questo articolo riunisce le principali iniziative citate dal programma ufficiale, presentando date, collocazione e natura dei progetti per orientare il visitatore.

Il palinsesto valorizza sia interventi site-specific pensati per la Sala Stirling sia proposte video e performative per il pubblico urbano. Accanto alle retrospettive tradizionali emergono progetti che indagano tematiche ambientali, il rapporto tra tecnologia e identità e riflessioni sul passato artistico italiano. Di seguito una panoramica organizzata per tipologia di intervento e per luogo espositivo all’interno di Palazzo Citterio.

Programmi e appuntamenti principali

Tra gli appuntamenti recenti e previsti spiccano diverse proposte con date ufficiali: dal 6 febbraio al 5 aprile 2026 la Sala Stirling ospita un progetto inedito di William Kentridge dedicato a Giorgio Morandi; dal 30 gennaio al 26 luglio 2026 è in mostra una grande personale dedicata a Giovanni Gastel, che celebra il suo percorso fotografico; dal 15 gennaio al 15 aprile 2026 il grande ledwall a piano terra ospita Vanishing Trees, installazione di Debora Hirsch curata da Clelia Patella; inoltre, per il pubblico interessato alle rassegne storiche, dal 16 ottobre 2026 al 7 gennaio 2026 è stata allestita la prima grande retrospettiva italiana dedicata a Bice Lazzari.

Installazioni monumentali e progetti site-specific

La Sala Stirling è spesso la scelta per interventi di grande impatto: dal 30 ottobre 2026 al 18 gennaio 2026 è stata esposta Nobu at Elba, monumentale installazione di Giovanni Frangi costituita da tele e sculture; dall’8 maggio al 7 settembre 2026 lo spazio ha ospitato Once Again, il progetto monografico di Chiara Dynys curato da Anna Bernardini. Questi interventi sfruttano le caratteristiche architettoniche della sala per creare dialoghi tra l’opera e il contesto, esempio di come il luogo possa diventare parte integrante della fruizione artistica.

Sperimentazione digitale e narrazioni visive

Palazzo Citterio ha dedicato porzioni del suo programma alle tecnologie visive: dal 12 giugno al 14 settembre 2026 il ledwall ha proiettato Parallax, un’opera di Kevin Abosch pensata come video generativo che indaga identità e algoritmo; nello stesso spazio, da metà gennaio a metà aprile 2026, l’installazione Vanishing Trees di Debora Hirsch ha messo al centro il tema delle specie arboree a rischio. Questi progetti mostrano come il medium digitale possa trasformare la piazza espositiva in un palcoscenico multiforme, capace di coinvolgere un pubblico ampio con linguaggi contemporanei.

Progetti site-specific e cura curatoriale

Le produzioni curate e pensate ad hoc per Palazzo Citterio evidenziano l’importanza della progettazione curatoriale: la collaborazione con critici e istituzioni ha portato alla nascita di lavori che non si limitano a essere esposti, ma dialogano con la storia dell’edificio e con la città. L’attenzione a contesto e site-specificità emerge come elemento ricorrente, confermando l’orientamento dello spazio verso interventi che richiedono una lettura site-aware.

Retrospettive e rassegne monografiche

Accanto alle installazioni contemporanee, Palazzo Citterio ha ospitato rassegne dedicate a figure consolidatesi nel panorama artistico e fotografico: oltre alla retrospettiva su Bice Lazzari, l’ampia mostra su Giovanni Gastel (30 gennaio – 26 luglio 2026) ripercorre vita e lavoro del fotografo milanese, mentre esposizioni come quella di Pietro Geranzani (26 giugno – 31 agosto 2026) hanno proposto opere con forti contenuti tematici, come il contrasto alla guerra. Questa alternanza tra memoria critica e sperimentazione contemporanea rende il palinsesto equilibrato e interessante per pubblici diversi.

Per chi desidera visitare, consultare il calendario ufficiale resta la via migliore per verificare aperture e eventuali eventi collaterali. Palazzo Citterio continua così a essere un punto di riferimento per chi segue le trasformazioni dell’arte contemporanea, offrendo sia percorsi riflessivi che esperienze immersive e digitali.