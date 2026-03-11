Guida alle mostre a Milano per la primavera 2026

Un itinerario per orientarsi tra grandi maestri, progetti contemporanei e rassegne diffuse in città

La primavera a Milano si presenta come una stagione ricca di stimoli: dal 21 Marzo 2026 al 20 Giugno 2026 la scena espositiva propone un mix di grandi retrospettive, installazioni site-specific e progetti diffusi che interrogano la storia e la contemporaneità.

In questa panoramica troverai informazioni pratiche e chiavi di lettura per orientarti tra le sedi principali: Palazzo Reale, Museo del Novecento, Fondazione Prada, Pirelli HangarBicocca e altri spazi cittadini. Il percorso è pensato per chi vuole alternare visite ai capolavori dei maestri a esperienze sensoriali e collettive proposte dall’arte contemporanea.

Il programma mette a confronto linguaggi diversi: pittura storica, fotografia, installazione, performance e progetti relazionali. In questo articolo troverai i dettagli essenziali delle rassegne di maggior rilievo, le date ufficiali (così come comunicate dalle sedi) e alcune indicazioni pratiche sui biglietti e sugli spostamenti. Se cerchi un itinerario culturale per la città o vuoi scegliere le mostre da non perdere, continua a leggere: il sottofondo è un dialogo costante tra passato e futuro dell’arte a Milano.

Grandi maestri e retrospettive: leggere la storia dell’arte

Tra le proposte principali spicca il progetto diffuso Metafisica / Metafisiche, articolato su diverse sedi: Palazzo Reale e Museo del Novecento (dal 28 gennaio al 21 giugno 2026), le Gallerie d’Italia (dal 28 gennaio al 6 aprile) e la Grande Brera – Palazzo Citterio (dal 6 febbraio al 5 aprile). Questa esposizione mette in relazione i maestri della corrente — tra cui Giorgio de Chirico, Alberto Savinio, Carlo Carrà e Giorgio Morandi — con le eredità contemporanee, creando un racconto a più voci che attraversa pittura, fotografia, design e cinema. Percorrere le sedi significa seguire un filo storico e contemporaneo che restituisce la complessità del movimento.

Milano come laboratorio creativo

All’interno del progetto, la sezione Milano Metafisica al Museo del Novecento concentra materiali d’archivio, disegni, maquette e fotografie che documentano il rapporto tra il movimento e la città. Questo focus aiuta a comprendere come Milano abbia funzionato da laboratorio culturale e a collocare le sperimentazioni artistiche nel contesto sociale e architettonico del Novecento, fornendo agli spettatori strumenti critici per leggere opere e documenti esposti.

Installazioni contemporanee e progetti site-specific

La stagione ospita anche proposte di forte impatto sensoriale: Anselm Kiefer. Le Alchimiste a Palazzo Reale (Sala delle Cariatidi, dal 7 febbraio al 27 settembre 2026) è una monumentale installazione che dialoga con le tracce storiche dell’edificio e celebra figure femminili della scienza e della pratica alchemica. Sempre sulla linea delle grandi installazioni, Mona Hatoum presenta tre opere nelle suggestive atmosfere della Cisterna della Fondazione Prada (dal 29 gennaio al 9 novembre 2026), dove la tensione tra fragilità e precarietà diventa esperienza fisica per il visitatore.

Progetti performativi e relazionali

Il contemporaneo trova spazio anche in proposte che coinvolgono il pubblico come protagonista attivo: al PAC Marco Fusinato (dal 31 marzo al 7 giugno 2026) propone installazioni sonore che si percepiscono nel corpo, mentre al Pirelli HangarBicocca Rirkrit Tiravanija (dal 26 marzo al 26 luglio 2026) costruisce un ambiente in cui la presenza delle persone è parte integrante dell’opera — un esempio di arte relazionale che ribalta il concetto di fruizione passiva.

Fotografia, pittura e consigli pratici per il visitatore

La fotografia occupa uno spazio rilevante con la retrospettiva Giovanni Gastel. Rewind a Palazzo Citterio (dal 30 gennaio al 26 luglio 2026), che raccoglie oltre 250 immagini e materiali inediti, compresi scritti e poesie che restituiscono l’eclettica cifra estetica del fotografo. A Palazzo Reale, inoltre, la grande mostra I Macchiaioli (dal 3 febbraio al 14 giugno 2026) ripercorre il movimento ottocentesco con oltre cento opere, illustrando il ruolo di artisti come Giovanni Fattori e Silvestro Lega nella ricerca di un linguaggio più vicino alla realtà sociale del tempo.

Per quanto riguarda i biglietti, molte esposizioni a Palazzo Reale indicano tariffe come Open €17, intero €15 e ridotti da €13 a €10; la mostra di Gastel è inclusa nel biglietto di Palazzo Citterio (€12) con la possibilità di un biglietto cumulativo La Grande Brera a €20. La Fondazione Prada segnala tariffe da €7.50 a €15, mentre l’ingresso a Pirelli HangarBicocca è gratuito. Per raggiungere le sedi, le indicazioni ufficiali suggeriscono il sistema metropolitano e le linee specifiche menzionate da ogni museo.

Oltre alle mostre principali, segnaliamo appuntamenti collaterali: il Festival 5 Giornate di musica contemporanea (18-21 marzo 2026) con eventi a Casa Museo Spazio Tadini e attività legate a MuseoCity, tra cui visite e passeggiate nel quartiere Città Studi a partire dal 7 marzo. Pianificare le visite con anticipo e consultare i siti ufficiali delle istituzioni aiuta a sfruttare al meglio l’offerta culturale della città.