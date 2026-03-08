Esposizione femminile plurale: opere di Elisa La Mantia in Sala Artemisia Gentileschi

Un'esposizione che esplora il tema della diversità attraverso i lavori di Elisa La Mantia, ospitata in Sala Artemisia Gentileschi a Corbetta

Femminile Plurale presenta il lavoro dell’artista Elisa La Mantia nella Sala Artemisia Gentileschi a Corbetta. L’allestimento privilegia il dialogo diretto tra opere e pubblico. L’artista esplora i temi dell’inclusione, dell’accettazione e della valorizzazione delle differenze.

Le opere traducono esperienze personali e collettive in immagini e installazioni dal linguaggio visivo sensibile e sfumato. L’evento si svolge esclusivamente dal 07-03-2026 al 08-03-2026, offrendo due giornate di mostra accessibile ai visitatori.

Il concept dell’esposizione

Il progetto parte dall’assunto che la pluralità sia una risorsa interpretativa. Le opere indagano come l’identità femminile si costruisca attraverso molteplici voci e percorsi di vita.

Il percorso espositivo è concepito come una mappa emotiva che favorisce una fruizione lenta. L’allestimento privilegia spazi meditativi e punti di osservazione per cogliere dettagli e stratificazioni di senso.

L’uso di materiali diversi, dal telaio pittorico a interventi materici, sottolinea il carattere eterogeneo del progetto. La scelta tecnica mira a confrontare linguaggi formali differenti senza gerarchie stilistiche.

Scelte formali e materiali

La Mantia utilizza tecniche diverse, dalla pittura alla grafica fino a supporti non convenzionali. Questa commistione tra linguaggi costituisce un metodo per raccontare la complessità espressiva.

Elementi tessili, texture e sovrapposizioni cromatiche generano contrasti intenzionali. Tali accorgimenti rinviano al concetto di stratificazione dell’identità, inteso come sovrapposizione di segni e memorie.

L’allestimento produce uno spazio in cui ogni opera mantiene autonomia formale e al tempo stesso contribuisce al nucleo espositivo. L’insieme sollecita il visitatore a ricomporre frammenti per ottenere una lettura complessiva dello spazio espositivo.

Tematiche esplorate

Il nucleo tematico si concentra su inclusione e diversità, declinate attraverso ritratti, simboli e narrazioni visive. L'artista non si limita a documentare differenze; propone confronti e possibili riformulazioni delle categorie sociali. Dal punto di vista culturale, l'opera mette in evidenza tensioni tra rappresentazione e percezione collettiva. In particolare, la mostra evidenzia come gli stereotipi influenzino le forme di riconoscimento sociale e le pratiche di convivenza. Il percorso espositivo stimola quindi una riflessione sulle condizioni che rendono possibile o ostacolano l'accettazione reciproca, offrendo strumenti visivi per ripensare identità e appartenenze.

Interazione con il pubblico

Durante le giornate espositive l’organizzazione punta a valorizzare il rapporto tra opere e visitatori con iniziative strutturate. Sono previste visite guidate, brevi performance e postazioni per la raccolta di commenti dal vivo. Questa combinazione trasforma la mostra in un luogo di scambio partecipativo e favorisce una fruizione attiva delle opere.

L’apertura temporanea della Sala Artemisia Gentileschi, dal 07-03-2026 al 08-03-2026, concentra l’attenzione su momenti di presenza collettiva condivisa. Le attività programmate restituiscono alle opere una dimensione partecipativa, in cui il pubblico assume un ruolo attivo nel processo interpretativo.

I contributi raccolti in loco saranno documentati e integrati come risorsa critica per ulteriori riflessioni sul tema dell’inclusione e della pluralità. Si prevede che l’approccio aumenti il coinvolgimento sia dei cittadini locali sia dei visitatori esterni, ampliando la discussione pubblica sulle pratiche espositive.

Perché visitare la mostra

La rassegna propone un percorso espositivo che articola la relazione tra linguaggio formale e questioni sociali. L’allestimento valorizza opere che dialogano tra loro, rendendo evidente il messaggio espresso tramite scelte materiali e compositive.

La presenza della firma di Elisa La Mantia conferisce all’esperienza una dimensione interpretativa che scava nel vissuto individuale e nella sua ricaduta collettiva. Il percorso è pensato per accompagnare sia gli appassionati sia i visitatori occasionali verso una riflessione sulla diversità, anche attraverso iniziative di mediazione culturale già programmate.

Dal punto di vista culturale, l’esposizione contribuisce ad ampliare la discussione pubblica sulle pratiche espositive e favorisce un incremento del coinvolgimento dei pubblici nei luoghi espositivi. Le attività correlate proseguiranno per tutta la durata dell’esposizione, offrendo occasioni differenziate di approfondimento.

Informazioni pratiche: la mostra si svolge nella Sala Artemisia Gentileschi a Corbetta ed è aperta al pubblico esclusivamente il 07-03-2026 e l’08-03-2026. Sono previste visite guidate e momenti di dialogo con l’artista o con i curatori, secondo il programma organizzativo. La partecipazione avviene in un contesto in cui inclusione e valorizzazione delle differenze non sono solo temi esposti, ma pratiche attivate attraverso l’arte. Le modalità e gli orari dettagliati delle attività correlate saranno indicati nel programma ufficiale e seguono la pianificazione degli organizzatori.