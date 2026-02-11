Il Palinsesto Culturale 2026 della Fondazione Brescia Musei: Scopri gli Eventi Imperdibili!

Il programma 2026 della Fondazione Brescia Musei offre un anno ricco di eventi che collegano armoniosamente il passato con il presente. Scopri un calendario di iniziative culturali e artistiche che celebrano la storia di Brescia, promuovendo al contempo l'innovazione e la creatività contemporanea. Un'opportunità imperdibile per immergersi nella cultura locale e vivere esperienze uniche!

Il 2026 si preannuncia come un anno straordinario per la Fondazione Brescia Musei, con un palinsesto ricco di iniziative che celebrano la storia e l’arte della città. Durante una presentazione tenutasi nella storica Sala Consiglio di Palazzo Loggia, sono stati illustrati i progetti per il nuovo anno, mirati a valorizzare il patrimonio culturale e a coinvolgere la comunità.

Una delle celebrazioni più significative sarà il bicentenario del ritrovamento della Vittoria Alata, un simbolo della storia museale bresciana. Questo evento centrale si intreccerà con una serie di mostre, eventi e progetti volti a sottolineare l’importanza di questo capolavoro e la sua influenza sulla cultura locale.

Le mostre principali del 2026

Il programma espositivo del 2026 si arricchisce di mostre di grande rilevanza. Tra queste, la monografica A closer look del fotografo internazionale Bruce Gilden, che sarà ospitata al Museo di Santa Giulia. Questo progetto include anche l’installazione Grace/Grazia, dedicata a Raffaello, che farà parte della IX edizione del Brescia Photo Festival. L’opera di Franca Ghitti sarà presentata in un contesto che la metterà in dialogo con il patrimonio archeologico della città.

Eventi commemorativi per la Vittoria Alata

Le celebrazioni per il bicentenario della Vittoria Alata inizieranno nel 2026 e culmineranno il 20 luglio 2026, giorno in cui si commemorano 200 anni dal suo ritrovamento. Saranno organizzati eventi, mostre e convegni per raccontare la storia di questo simbolo, con una grande mostra autunnale che metterà in luce la sua importanza e il suo impatto sulla cultura bresciana.

Nuove iniziative per le collezioni civiche

Il 2026 sarà un anno di trasformazione anche per le collezioni civiche, con l’introduzione di nuovi allestimenti e opere. Tra le novità, si segnala l’installazione permanente della Nike metafisica di Francesco Vezzoli nel Viridarium del Museo di Santa Giulia. La Fondazione si impegnerà a rendere il patrimonio più accessibile, promuovendo la pubblicazione online del catalogo digitale dei musei civici.

Programmi pubblici e inclusione

Accanto alle mostre, il public program del 2026 si concentrerà su attività di inclusione e partecipazione. Nuovi format, tra cui Il ParlaTosio, offriranno occasioni di dialogo attraverso corsi, conferenze e incontri. Inoltre, il programma Museo per Tutti svilupperà esperienze sensoriali dedicate a diverse categorie di pubblico, rendendo l’arte e la cultura accessibili a tutti.

Attività al Castello di Brescia e al cinema Nuovo Eden

Il Castello di Brescia continuerà a essere un epicentro culturale durante l’estate, con eventi musicali, spettacoli e installazioni luminose. Anche il cinema Nuovo Eden giocherà un ruolo importante, con una programmazione che prevede film all’aperto e festival internazionali, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e interattiva per la comunità.

Il programma 2026 della Fondazione Brescia Musei si propone non solo di celebrare la storia e il patrimonio della città, ma anche di costruire un futuro culturale inclusivo e innovativo. Con un calendario ricco di eventi, mostre e iniziative, questo anno rappresenta un’importante opportunità per tutti coloro che desiderano scoprire e vivere la cultura bresciana.