Programmazione settimanale del cinema teatro cristallo: appuntamenti e informazioni utili

Tutte le novità dal Cinema Teatro Cristallo: dalla commedia gialla «Agata Christian - Delitto sulle nevi» agli eventi speciali, con istruzioni per prenotare e ricevere la programmazione via WhatsApp.

La proposta culturale del Cinema Teatro Cristallo di cesano boscone si rinnova con una rassegna pensata per spettatori di ogni età: proiezioni, spettacoli teatrali e serate speciali che spaziano dalla commedia al documentario, fino ai family show. L’iniziativa, sostenuta anche dal Comune, punta a valorizzare l’offerta culturale del territorio e a creare momenti di incontro per la comunità.

Cosa c’è in cartellone

Tra i titoli in programmazione spicca Agata Christian – Delitto sulle nevi, una commedia gialla di Eros Puglielli ambientata in Valle d’Aosta. Al centro della storia c’è Christian De Sica nei panni di un criminologo dal carattere caustico: quello che doveva essere una vacanza in una villa si trasforma in un mistero da sbrogliare. Il cast è corale e comprende Lillo, Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Giorgio Colangeli, Sara Croce e Chiara Francini, alternando momenti di tensione e battute leggere. La programmazione viene aggiornata periodicamente: eventuali modifiche saranno comunicate dal teatro.

Date e proiezioni

Le proiezioni sono pensate sia per i residenti sia per i visitatori, con più spettacoli disponibili durante la settimana. Agata Christian – Delitto sulle nevi sarà in sala domenica 15 febbraio 2026. Orari e repliche vengono pubblicati nella programmazione settimanale: conviene consultare i canali ufficiali del teatro prima di partire.

Eventi speciali e spettacoli dal vivo

Il Cristallo ospita anche una stagione teatrale varia, con commedie, spettacoli a tema, documentari e appuntamenti musicali. Tra gli eventi in calendario c’è il documentario Juventus – Primo amore, previsto per mercoledì 18 febbraio 2026. Concerti, incontri e altre performance verranno aggiunti al cartellone e annunciati tramite i canali ufficiali del teatro.

Family show e iniziative per le famiglie

Non mancano proposte pensate per il pubblico family: rassegne di lirica, balletti e spettacoli in collaborazione con enti culturali. L’offerta è pensata per intrattenere e allo stesso tempo creare occasioni di crescita culturale per tutte le età.

Come ricevere la programmazione e prenotare

Per ricevere la programmazione settimanale via WhatsApp, salvate il numero 0239524670 e mandate il messaggio INFO ON: attiverete così il servizio broadcast (gli iscritti non vedranno gli altri destinatari). Per disattivarlo basta inviare INFO OFF. La prenotazione dei biglietti è semplice: dalla pagina della programmazione è sufficiente cliccare sull’orario desiderato per prenotare o acquistare il posto in pochi passaggi. Ogni scheda spettacolo contiene tutte le informazioni utili e i link diretti per l’acquisto.

Info pratiche e contatti

Il Cinema Teatro Cristallo si trova in Via mons. Domenico Pogliani 7/A, Cesano Boscone (MI). Per informazioni telefoniche è attivo un call center al numero 199.208.002, tutti i giorni dalle 10:00 alle 21:00 (costo: € 0,01/min dalla rete fissa con scatto alla risposta di € 0,05, IVA esclusa; € 0,41/min dalla rete mobile con scatto alla risposta di € 0,13, IVA esclusa). Il numero diretto del cinema è 02.4580242, operativo ogni giorno dalle 17:30 alle 19:00. Per comunicazioni scritte si può scrivere a info@cristallo.net. Sul sito del teatro è disponibile la programmazione completa con orari, trame e informazioni sul cast.

Sostenere il Cristallo

La programmazione culturale è sostenuta dal Comune e può contare anche su donazioni private per finanziare progetti sociali e culturali: le erogazioni liberali sono fiscalmente deducibili. Chi desidera contribuire può donare attraverso la Fondazione Italia per il Dono indicando come causale “Fondo Centro culturale Città Viva per disponibilità”. Il sostegno aiuta a mantenere viva e accessibile l’offerta culturale locale.

Periodo di riferimento

La programmazione pubblicata copre il periodo dal 19 al 25 febbraio 2026 e viene aggiornata regolarmente. Anteprime, ospiti e variazioni di calendario vengono comunicate sul sito ufficiale del Cinema Teatro Cristallo e tramite il servizio WhatsApp. Per ogni aggiornamento consultate la sezione programmazione del teatro.