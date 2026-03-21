Stagione per famiglie al Teatro Guanella: Fiabe, Aladdin e Mulan

Un ciclo di musical pensato per le famiglie con sconti per i possessori della facilebimbi Card

Il Teatro Guanella di Milano offre una mini stagione pensata per le famiglie: tre musical che uniscono storie amate e colonna sonora coinvolgente. In questa panoramica trovi le date confermate, le modalità di acquisto dei biglietti e i dettagli della convenzione con facilebimbi.

L’obiettivo è rendere l’esperienza teatrale accessibile e piacevole per adulti e bambini, con orari comodi e posti pensati per chi arriva in famiglia.

Le proposte spaziano dai brani più noti del cinema per ragazzi a racconti avventurosi tratti da fiabe e leggende, con messe in scena studiate per catturare l’attenzione dei più piccoli senza annoiare gli adulti. Ogni appuntamento è pensato come un evento familiare, dove la musica diventa veicolo di emozioni e storie che invitano a sognare e a riflettere insieme.

Programma degli spettacoli

Il calendario comprende tre titoli distinti e facilmente riconoscibili: Fiabe in Musical, un repertorio ispirato alle colonne sonore dei grandi film d’animazione; Aladdin, la vicenda del giovane di Agrabah che affronta sfide e pericoli fino a conquistare il proprio destino; e Mulan, la storia della giovane guerriera che dimostra coraggio e spirito di cambiamento. Le date ufficiali sono: Fiabe in Musical – domenica 29 marzo, ore 16, Aladdin – domenica 19 aprile ore 16 e Mulan – domenica 10 maggio ore 16.

Informazioni sui biglietti

I biglietti per gli spettacoli possono essere acquistati tramite vivaticket, la piattaforma indicata per la vendita. È consigliabile comprare con anticipo per garantire i posti, soprattutto se si partecipa in gruppo. Per chi preferisce l’acquisto in teatro, la biglietteria è aperta a partire da 1h30′ prima dell’inizio di ogni replica: un’opzione pratica per chi decide all’ultimo momento o per chi vuole ritirare ticket prenotati in precedenza.

Convenzione facilebimbi e riduzioni

Il Teatro Guanella è partner di facilebimbi, una collaborazione che permette alle famiglie di usufruire di tariffe agevolate. I titolari della facilebimbi Card possono accedere agli spettacoli con un biglietto ridotto a 8€ (bambini e adulti). Questa offerta è pensata per facilitare l’accesso alla cultura e rendere l’esperienza teatrale sostenibile per le famiglie con bambini.

Procedure per la convenzione

Per sfruttare la riduzione è necessario prenotare scrivendo a teatroguanella@gmail.com e specificare di essere in possesso della facilebimbi Card. I biglietti prenotati devono essere ritirati direttamente in teatro, mostrando la Card sul telefono al momento del ritiro. La card è disponibile gratuitamente previa registrazione nell’area riservata del sito facilebimbi; consigliamo di completare la registrazione prima della prenotazione per velocizzare le operazioni in teatro.

Consigli pratici e fonti

Per godersi al meglio lo spettacolo, arriva con un margine di tempo sufficiente per sistemare passeggini e accompagnare i bambini, e prendi nota che la biglietteria apre 1h30′ prima dell’inizio della rappresentazione. Se viaggi con neonati o molto piccoli, verifica eventuali indicazioni specifiche della produzione. Portare una copia digitale della facilebimbi Card sullo smartphone velocizza il ritiro dei biglietti.

Le informazioni riportate qui sono state raccolte da fonti pubbliche e dalle comunicazioni ufficiali degli organizzatori; per conferme definitive e aggiornamenti dell’ultimo minuto è sempre buona pratica consultare il sito dell’evento o contattare direttamente il Teatro Guanella. In questo modo avrai la certezza degli orari, delle disponibilità e di eventuali modifiche dell’ultimo secondo.