Carnevale Ambrosiano a Milano: eventi gratuiti per bambini nei Municipi 2, 7 e 8

Un programma dedicato alle famiglie con spettacoli come Arlecchino trasformato dall'amore, il laboratorio W le maschere! e una parata in costume a Milano

Il Carnevale Ambrosiano torna a colorare le strade di Milano con un programma pensato per i bambini e le loro famiglie. In tre giorni consecutivi, la Compagnia Carnevale propone spettacoli teatrali, un laboratorio creativo e una parata in costume che attraverserà il quartiere Greco, grazie al sostegno dei Municipi 2, 7 e 8.

Gli appuntamenti sono a ingresso libero, ad eccezione del laboratorio che è a numero chiuso e richiede prenotazione obbligatoria. Di seguito il calendario completo con luoghi, orari e dettagli degli spettacoli.

Programma dettagliato degli spettacoli e delle attività

Giovedì 19-02-2026 alle ore 14.15 debutta lo spettacolo Arlecchino trasformato dall’amore presso Spazio Teatro 89 (via Fratelli Zoia 89) nel Municipio 7. Si tratta di una rappresentazione adatta a tutti che mescola il patrimonio della commedia classica con personaggi fiabeschi, offrendo un approccio ludico e coinvolgente per i più piccoli.

Venerdì a Baggio: laboratorio e spettacolo

Venerdì 20-02-2026 il sipario si sposta al Padiglione di Baggio (via Pistoia 7). Alle ore 14.30 è in programma il laboratorio W le maschere!, un momento creativo in cui i bambini, accompagnati dagli adulti, costruiscono maschere usando cartoncini, colori e nastri. Il laboratorio è a numero chiuso (massimo 12 partecipanti) e richiede la prenotazione.

Lo stesso giorno, alle ore 16.00, la Compagnia propone Le belle favole, uno spettacolo ispirato alle favole di La Fontaine in cui le maschere della Commedia dell’Arte animano racconti classici trasformandoli in giochi di scena e partecipazione diretta del pubblico.

Sabato: parata in costume e repliche

Sabato 21-02-2026 è il giorno dedicato alla festa di quartiere. La mattina alle ore 10.30 parte da via Melchiorre Gioia 194 (davanti a Cassina de’ Pomm) una parata in costume aperta a grandi e piccini: un percorso pensato per creare un momento collettivo di allegria e condivisione nel Municipio 2.

Repliche e spettacoli pomeridiani

La parata proseguirà fino al Borgo Intergenerazionale Greco (BIG), via Carlo Conti 20, dove alle ore 11.30 è prevista la replica di Arlecchino trasformato dall’amore. Nel pomeriggio la Compagnia raggiungerà il Municipio 8 per presentare nuovamente Le belle favole alle ore 16.00 in Piazza Gerusalemme, garantendo così la possibilità di partecipare anche a chi non ha potuto assistere agli appuntamenti precedenti.

Partecipazione, prenotazioni e informazioni pratiche

Tutti gli eventi elencati sono a ingresso gratuito. È importante notare però che il laboratorio W le maschere! prevede un massimo di 12 posti e necessita di prenotazione obbligatoria per contenere i partecipanti e garantire un’esperienza di qualità. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Compagnia via email o telefono.

Per chiarimenti e adesioni: compagniacarnevale@gmail.com o il numero 348 0129127. Il supporto dei Municipi 2, 7 e 8 ha permesso di distribuire le attività sul territorio cittadino, favorendo l’accesso alle famiglie dei diversi quartieri.

Perché partecipare e che esperienza aspettarsi

Partecipare a questi appuntamenti significa avvicinare i più giovani al teatro e alle arti performative in un contesto informale e festoso. Gli spettacoli scelti combinano narrazione classica e interazione pratica: Arlecchino trasformato dall’amore introduce i bambini ai caratteri tipici della Commedia dell’Arte, mentre Le belle favole stimola la partecipazione attraverso letture sceniche tratte da La Fontaine.

Il laboratorio, oltre a essere un momento creativo, è pensato per sviluppare manualità e fantasia: cartoncini, colori e accessori diventano strumenti per esplorare maschere e personaggi. La parata, infine, offre l’occasione di vivere il Carnevale come evento collettivo, con costumi, musica e un clima di festa pensato per tutta la famiglia.