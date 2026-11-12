Un percorso musicale che intreccia organo, violino e coro in una serata unica a Milano.

Il concerto Intrecci si terrà il 15 novembre alle ore 16.00 nella suggestiva Chiesa di Sant’Angelo a Milano, offrendo al pubblico una serata di musica sacra e profana senza alcun costo d’ingresso.

Organizzato dal Coro Polifonico Jubilate Deo con il patrocinio del Municipio 1 del Comune di Milano, l’evento promette di trasformare la navata della chiesa in un vero e proprio laboratorio sonoro, dove il respiro dell’organo, l’anima del violino e il cuore del coro si intrecciano in un unico filo melodico.

Intrecci: un dialogo tra epoche musicali

Il repertorio, intitolato appunto Intrecci, combina brani barocchi e classici con composizioni del Novecento, creando un ponte tra la tonalità tradizionale e le sperimentazioni modali. Il programma prevede arie sacre del XVIII secolo, sinfonie classiche del XIX e selezioni di lavori moderni che esplorano nuove sonorità, dimostrando come la tradizione possa rinnovarsi senza perdere la propria identità.

I musicisti al centro del palco

Direttore Luca Ricevuti

Alla direzione del progetto si trova il Maestro Luca Ricevuti, proveniente dalla Cappella Musicale del Duomo di Milano e diplomato a pieni voti in Direzione Corale presso il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra. La sua esperienza nella direzione di ensemble liturgici di alto livello conferisce al concerto una precisione tecnica e una profondità espressiva che guidano i cantori attraverso le complesse trame musicali.

Organista Emanuele Vianelli

L’organo, cuore pulsante della Chiesa di Sant’Angelo, sarà suonato da Emanuele Vianelli, organista titolare della Cattedrale milanese dal 2005 al 2024. Vianelli ha conseguito il diploma con lode presso la Civica Scuola di Musica di Milano e il Conservatorio “Campiani” di Mantova, aggiudicandosi i premi nei concorsi organistici di Cagliari (1986) e Noale (1987, 1988). La sua attività concertistica, caratterizzata da una vasta gamma di repertori, garantirà un accompagnamento ricco di sfumature.

Violinista Maria Ciavatta

Il violino sarà affidato a Maria Ciavatta, classe 1999, che ha iniziato lo studio strumento all’età di quattro anni sotto la guida di Ursula Schaa al CEMI di Bologna. Si è diplomata a 16 anni presso il Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena e ha proseguito con un biennio di musica da camera al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, affinando una tecnica virtuosa e una sensibilità interpretativa adatte al repertorio proposto.

Il Coro Jubilate Deo: tradizione e apertura

Fondato a Milano nel 1982, il Coro Polifonico Jubilate Deo è guidato dallo stesso Luca Ricevuti fin dal suo primo concerto, realizzato nel 1985 in occasione dell’Anno Internazionale della Musica. Oggi il gruppo conta oltre quaranta cantori dilettanti, tutti accomunati da una passione condivisa per la musica sacra e corale. Non è richiesto alcun precedente formale: la formazione tecnica e vocale viene curata internamente mediante prove collettive e individuali, creando un ambiente inclusivo dove chiunque può crescere musicalmente.

Il coro è affiliato al Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra e collabora regolarmente con la Cappella Musicale del Duomo di Milano, mantenendo vive le tradizioni liturgiche milanesi. La partecipazione al concerto Intrecci rappresenta un’occasione per gli iscritti di confrontarsi con un programma ambizioso e di condividere la propria arte con un pubblico più ampio.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Coro Polifonico Jubilate Deo all’indirizzo email ufficiostampa@ oppure consultare il sito ufficiale. La mappa della Chiesa di Sant’Angelo è disponibile online per chi desidera raggiungere facilmente il luogo dell’evento.