Studenti di San Donato vivono il Consiglio e l’Orienta Day, un ponte tra scuola e amministrazione

Il Comune di San Donato Milanese ha scelto di far attraversare ai giovani il proprio cuore istituzionale, organizzando due appuntamenti distinti ma complementari. Il primo, previsto per il 18 novembre, prevede la presenza delle classi terze delle scuole medie De Gasperi e Galilei nell’aula consiliare, dove potranno confrontarsi direttamente con i consiglieri su temi di diritto e partecipazione. Il secondo, svolto sabato mattina nella scuola Galilei, accoglie più di trecento alunni provenienti da tre istituti diversi per orientarsi verso il percorso di istruzione secondaria.

Il Consiglio comunale apre le porte agli alunni: progetto “La nostra voce conta!”

Alle 9.30 del 18 novembre, il presidente del Consiglio comunale Roberto Gambetti ha convocato le terze medie delle scuole De Gasperi e Galilei per far vivere ai ragazzi il dibattito pubblico. Il progetto “La nostra voce conta!” si fonda sul articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, che riconosce il diritto dei minori a esprimere liberamente opinioni su questioni che li riguardano. L’iniziativa vuole trasformare la teoria dell’educazione civica in pratica quotidiana, facendo entrare gli studenti nella stanza dove si prendono decisioni per la città.

Obiettivi concreti e modalità di intervento

L’obiettivo dichiarato dal Comune è duplice: innanzitutto informare gli adolescenti sui propri diritti, poi offrire un canale diretto per far arrivare le loro proposte ai decisori. Durante l’incontro, i giovani potranno porre domande, avanzare osservazioni e suggerire idee su temi come spazi giovanili, mobilità o servizi pubblici. La presenza fisica nell’aula consiliare consente loro di comprendere le dinamiche di una istituzione locale, dal funzionamento delle commissioni alla discussione dei provvedimenti.

Orienta Day a Galilei: più di trecento ragazzi a scegliere il futuro

Sabato mattina, gli spazi della scuola secondaria di primo grado Galilei si sono trasformati in un vero centro informativo per l’orientamento post-terza media. Oltre trecento studenti provenienti dalle classi terze delle scuole De Gasperi, Galilei e Maria Ausiliatrice hanno partecipato, accompagnati da famiglie e da un gran numero di rappresentanti di istituti superiori e centri di formazione professionale.

Offerta formativa e partecipazione dei docenti

All’evento sono intervenuti i dirigenti e i docenti di quattro istituti di istruzione secondaria presenti sul territorio: Afol, Piero della Francesca, Primo Levi ed Enrico Mattei. Accanto a loro, diverse realtà di formazione professionale provenienti da Milano e dai comuni limitrofi hanno illustrato i propri percorsi. Gli studenti delle scuole superiori presenti hanno condiviso in prima persona esperienze quotidiane, consigli pratici e suggerimenti su come affrontare il passaggio dalla scuola media al superiore.

L’amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per la forte sinergia dimostrata, sottolineando come l’evento abbia favorito il coinvolgimento della comunità educativa nel momento cruciale della scelta del percorso scolastico. L’iniziativa, inserita nel più ampio progetto di orientamento della città, rappresenta un modello di collaborazione tra enti locali, istituzioni scolastiche e famiglie, volto a garantire che i giovani possano prendere decisioni informate sul proprio futuro.