Mostra di Franco Vimercati: quattro opere acquisite dal Museo Nazionale di Fotografia

Una presentazione delle quattro opere di Franco Vimercati al Museo Nazionale di Fotografia, con dettagli sulle opere, orari, collaborazioni e norme sulla pubblicazione dei commenti

Il museo nazionale di Fotografia propone un omaggio a Franco Vimercati che mette al centro quattro lavori recentemente acquisiti: Senza titolo (Zuppiera), Senza titolo (bicchiere), Senza titolo (vaso con inserto nero) e Senza titolo (Macinacaff). Questa selezione permette di rivedere la coerenza di un percorso creativo caratterizzato da un approccio metodico e da un’attenzione puntuale alla luce e alla forma.

L’allestimento sottolinea come, nella pratica di Vimercati, la ripetizione e la precisa misura del gesto siano strumenti di indagine visuale.

L’esposizione è ospitata presso il Museo Nazionale di Fotografia, in via Frova 10 a Cinisello Balsamo, e nasce grazie a una collaborazione tra l’istituzione, l’Archivio Franco Vimercati e la Galleria Raffaella Cortese. Le opere messe in mostra sono state acquisite di recente dalla collezione del museo e sono presentate in un percorso che mette in risalto il legame tra immagine e oggetto, e tra documentazione e sintesi estetica. Per informazioni è possibile contattare il museo al numero 02 6605661 o via email a info@munaf.it.

Le opere e il filo conduttore

Le quattro opere in esposizione restituiscono la centralità di alcuni temi ricorrenti nella produzione di Franco Vimercati: il controllo della luce, la serialità del gesto e la ricerca di una chiarezza compositiva. Ogni pezzo, pur mantenendo un anonimato formale attraverso il titolo Senza titolo, rivela vari livelli di lettura: dal valore di oggetto quotidiano alla trasformazione in immagine fotografica. Qui emerge con forza il concetto di ricerca come pratica costante e il ruolo della ripetizione come strategia di verifica estetica.

I titoli come chiavi di lettura

I nomi delle opere — Senza titolo (Zuppiera), Senza titolo (bicchiere), Senza titolo (vaso con inserto nero), Senza titolo (Macinacaff) — non fungono da descrizioni narrative ma da dispositivi interpretativi. Il visitatore è invitato a osservare la resa della superficie, il rapporto tra oggetto e spazio e le variazioni luminose che l’autore sfrutta per creare tensione visiva. Il risultato è una mostra che privilegia l’osservazione attenta rispetto alla spiegazione letterale.

Informazioni pratiche per la visita

La mostra è programmata dal 22-03-2026 al 07-06-2026 e rimane chiusa il lunedì e il martedì; gli orari di apertura sono indicati come mercoledì-venerdì 10.00-19.00. La sede del museo si trova in via Frova, 10 a Cinisello Balsamo e sulla pagina dell’istituto è presente la mappa per raggiungere la struttura. Questo calendario consente di pianificare la visita con comodità nelle giornate centrali della settimana; per ogni ulteriore chiarimento si raccomanda di contattare il museo ai recapiti ufficiali.

Segnalazioni, pubblicazione e privacy

L’appuntamento è stato segnalato dalla redazione di Appuntamenti metropolitani il 29-04-2026. Per chi desidera esprimere impressioni sull’esposizione è disponibile un form di commento; tuttavia, per garantire l’attendibilità delle comunicazioni, è previsto l’obbligo di login e la conferma dell’email prima della pubblicazione. Questo procedimento rientra nelle pratiche di moderazione editoriali adottate per assicurare contenuti verificabili e pertinenti.

Diritti e trattamento dei dati

Ai sensi del d.lgs. 196/03 viene specificato che l’indirizzo email richiesto per la conferma servirà esclusivamente a questo scopo e non sarà diffuso. Il commento, una volta pubblicato, riporterà nome e cognome dell’autore; i dati saranno conservati su supporto magnetico. L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/03, tra cui ottenere conferma dell’esistenza dei dati personali, chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, o opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è la Fondazione RCM – Rete Civica di Milano, con sede operativa in via Comelico 39/41, 20135 Milano, e l’accesso ai dati è riservato ai dipendenti e collaboratori nominati incaricati del trattamento.

Per ulteriori dettagli pratici sulla visita e per informazioni su eventuali iniziative collaterali si invita a contattare direttamente il Museo Nazionale di Fotografia al telefono 02 6605661 o via email a info@munaf.it. La mostra rappresenta un’opportunità per confrontarsi con una produzione che, attraverso rigore metodologico e attenzione alla luce, propone una lettura contemporanea dell’oggetto fotografico.