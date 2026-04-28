Finale di Miss Paradisia: Carlotta Stronconi trionfa a Pont Saint Martin

Scopri come la 19enne lombarda Carlotta Stronconi ha conquistato la corona di Miss Paradisia tra bellezza, talento e attenzione mediatica

La finale di Miss Paradisia ha illuminato l’Auditorium del Palazzetto dello Sport di Pont Saint Martin in Valle d’Aosta in una serata pensata per esaltare stile e presenza scenica. Tenutasi domenica 19 aprile 2026, la manifestazione ha raccolto concorrenti provenienti da diverse regioni italiane e un pubblico numeroso, confermando il concorso come vetrina per giovani interessate a percorsi nel mondo della moda e dello spettacolo.

Tra luci, coreografie e momenti di interazione con la platea si è svolta una selezione attenta che ha valutato non solo l’aspetto estetico ma anche la comunicazione e il talento.

Al termine della serata la corona è andata a Carlotta Stronconi, 19enne di Abbiategrasso, Lombardia, che ha convinto la giuria per eleganza, sicurezza e presenza scenica. Studentessa che combina studio e lavoro e appassionata di palestra nel tempo libero, Carlotta ha interpretato il ruolo della miss come un punto di partenza professionale e personale, accettando la sfida di rappresentare il concorso con impegno. La sua vittoria rappresenta il culmine di un percorso competitivo che ha messo a confronto 41 partecipanti provenienti da tutta Italia.

La formula della serata e il format del concorso

Il format proposto dal patron Beppe Berlier ha alternato sfilate, momenti di talento e sessioni di domande da parte della giuria, puntando su multimedialità e interazione con gli spettatori. La manifestazione non si è limitata alla passerella classica: sono stati valutati anche aspetti legati alla comunicazione digitale e alla capacità di interagire con telecamere e piattaforme social, riflettendo la trasformazione dei concorsi di bellezza in piattaforme crossmediali. L’evento è destinato a essere diffuso su canali online e televisivi, offrendo alle partecipanti una visibilità nazionale e strumenti per proseguire eventuali carriere nel settore.

Partecipanti e rappresentanza territoriale

Tra le 41 concorrenti c’è stata una nutrita rappresentanza del Canavese, con sei candidate pronte a farsi notare sul palco: Angelica Benobre, Aurora Vadini, Mary Souza, Marta Sandretto, Giorgia Naretto e Giorgia Blessent. La presenza di delegate locali ha sottolineato l’importanza delle selezioni territoriali come trampolino di lancio per giovani provenienti da realtà non metropolitane. Questo approccio rafforza l’idea del concorso come opportunità diffusa sul territorio, capace di valorizzare talenti emergenti e generare interesse nelle comunità di origine.

I titoli assegnati e il ruolo della giuria

Oltre alla vincitrice assoluta, la serata ha distribuito diverse fasce che mettono in luce qualità specifiche delle partecipanti: Eleonora Bertoncin ha conquistato il secondo posto e il titolo di Miss Web, simbolo di una forte presenza digitale; Asia Frison si è piazzata al terzo posto ed è stata tra le protagoniste locali più apprezzate; a Malika Boni è andata la fascia di Miss Sorriso Charme, mentre Veronica Gavotto è stata eletta Miss Cinema e Camilla Bono ha ricevuto il titolo di Miss Edelweiss. Questa diversificazione dei premi evidenzia come il concorso punti a valorizzare aspetti diversi della personalità e delle competenze.

Composizione della giuria e ospiti

La giuria ha visto volti noti e competenze eterogenee, con la presidenza affidata a Micaela Vietto e la presenza di figure come Davide Gomiero, Elisabetta Signetto, Daniele Bollero e Didier Bieller. La selezione del panel ha combinato esperienze mediatiche, professionali e territoriali per garantire una valutazione complessiva delle partecipanti. La formula giuria-ospiti ha contribuito a dare slancio mediatico all’evento, attirando l’attenzione sia del pubblico presente sia degli utenti online.

Conseguenze e prospettive per le partecipanti

Per molte concorrenti la finale rappresenta una tappa di crescita: il concorso funge da piattaforma di lancio per opportunità nel mondo della moda, dello spettacolo e della comunicazione. Il riconoscimento di titoli speciali, come la candidatura di Eleonora Bertoncin a contest internazionali, è un esempio concreto delle possibilità che si aprono dopo la partecipazione. Inoltre, eventi di questo genere generano ricadute positive sul territorio ospitante, valorizzando la Valle d’Aosta e le aree limitrofe grazie all’afflusso di pubblico, copertura mediatica e visibilità sui canali digitali.

In sintesi, la finale di Miss Paradisia a Pont Saint Martin ha ribadito la validità di un format che punta sull’equilibrio tra estetica e competenze comunicative. La vittoria di Carlotta Stronconi apre un nuovo capitolo per la giovane lombarda; per le altre partecipanti resta un bagaglio di esperienze, contatti e possibilità professionali. L’evento conferma la tendenza attuale dei concorsi a trasformarsi in progetti complessi, dove immagine, contenuti e presenza digitale si combinano per offrire opportunità concrete.