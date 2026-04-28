Crescita globale al Salone del Mobile.Milano 2026: +4,5% e 68% di operatori esteri

Scopri i numeri chiave e le strategie che hanno trasformato il Salone del Mobile.Milano 2026 in una piattaforma globale per il design

Il Salone del Mobile.Milano 2026 si è chiuso confermando il suo peso internazionale con 316.342 presenze provenienti da 167 Paesi, un dato che segna un incremento del +4,5% rispetto al 2026. In un contesto caratterizzato da tensioni geopolitiche e cambiamenti della domanda, l’evento ha funzionato come una vera infrastruttura relazionale del settore, capace di mettere in connessione aziende, buyer e progettisti su scala globale.

L’edizione ha messo in luce la centralità della internazionalizzazione: il 68% degli operatori era estero, a conferma del ruolo del Salone come leva per l’export e per l’apertura di nuovi mercati. Nei sei giorni espositivi oltre 1.900 brand da 32 Paesi hanno presentato prodotti, tecnologie e concept, mentre i principali comparti come EuroCucina / FTK e il Salone Internazionale del Bagno hanno sottolineato l’incontro tra innovazione tecnologica, qualità produttiva e nuovi stili di vita.

Numeri e profilo geografico

La dimensione internazionale non è solo percentuale: la mappa delle presenze mostra come la domanda evolva mantenendo però alcune costanti. La Cina rimane il primo Paese per affluenza, mentre l’Europa dà segnali di consolidamento con incrementi dalla Germania (+5,1%), dalla Spagna (+8,7%), dall’Austria (+15,7%) e dal Belgio (+7,3%). Tra i mercati extraeuropei si registrano crescite significative da Stati Uniti (+8,8%) e Regno Unito (+10,4%), con nuovi spazi di domanda da Canada (+28%) e Messico (+15%).

Mercati emergenti e trend

Oltre alle aree consolidate, emergono segnali di interesse da regioni come il Mercosur (con il Brasile in quarta posizione tra i Paesi), e da paesi asiatici come la Corea del Sud. Questi movimenti indicano una progressiva ridefinizione delle rotte commerciali: non si tratta solo di numeri, ma di nuove geografie di business che influenzano la progettazione, la logistica e i modelli di distribuzione del comparto dell’arredo.

Strategie, partnership e riconoscimenti

Il rafforzamento internazionale del Salone è frutto di una strategia pluriennale che ha integrato missioni B2B, partnership fieristiche e spin-off in mercati ad alto potenziale. Tra le iniziative citate figurano la partecipazione a eventi come Expo Osaka 2026 e collaborazioni con Art Basel Miami Beach e Hong Kong, oltre a uno spin-off in Arabia Saudita. Sul piano istituzionale il Salone ha ricevuto il riconoscimento di “Ambasciatore del design italiano nel mondo”, conferito su iniziativa del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, a sottolineare il ruolo della manifestazione nelle politiche di diplomazia economica.

Attori e progetti strategici

La collaborazione con MAECI, FederlegnoArredo e Agenzia ICE ha portato a Milano oltre 200 operatori del contract provenienti da 51 Paesi, rafforzando il legame tra promozione istituzionale e imprese. In parallelo il masterplan per il Salone Contract 2027, firmato da Rem Koolhaas e David Gianotten, ha posto le basi per esplorare un segmento del mercato stimato in 68 miliardi di euro, spostando l’attenzione dal prodotto ai sistemi progettuali.

Cultura, giovani e impatto sulla città

L’edizione 2026 ha avuto anche una forte dimensione culturale: il debutto di Salone Raritas (28 gallerie da 12 Paesi) ha ampliato il discorso sul design come oggetto di ricerca e collezionismo. Sul fronte dei media oltre 6.000 rappresentanti della stampa (+14,7%) hanno seguito l’evento, mentre il coinvolgimento delle nuove generazioni si è confermato con oltre 14.000 studenti e circa 700 designer under 35 al SaloneSatellite.

Milano ha assunto il ruolo di estensione urbana della manifestazione: iniziative come la Notte Bianca del Progetto (sold out) e la collaborazione con 19 istituzioni cittadine hanno trasformato la città in un palcoscenico diffuso, combinando esposizione, talk e visite. Questo legame tra fiera e città rafforza la capacità del Salone di generare non solo business, ma anche cultura e rete relazionale per il futuro del design. L’appuntamento successivo è già fissato per la 65ª edizione, dal 13 al 18 aprile 2027.