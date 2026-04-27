Scopri Settimo Milanese con Dentro e fuori dal comune su Il61 e Telecity

La puntata di "Dentro e Fuori dal Comune" racconta i luoghi, le persone e le eccellenze di Settimo Milanese in un percorso tra storia, ambiente e gastronomia

La trasmissione Dentro e Fuori dal Comune dedica la puntata di questa settimana a Settimo Milanese, offrendo una panoramica che mescola architettura storica, aree naturali e produzioni locali. La puntata andrà in onda lunedì 27 aprile alle 23 su Il61 e Telecity, e sarà disponibile in replica sui siti ufficiali dei due canali.

In questo articolo ricostruiamo il percorso del programma accompagnati da testimonianze locali, simboli del territorio e realtà produttive che mostrano come la memoria storica conviva con iniziative contemporanee.

Il racconto televisivo è guidato dalla giornalista Silvia Valenti, che mette in primo piano storie quotidiane e luoghi meno noti. L’approccio del programma punta a valorizzare la dimensione collettiva: dalle associazioni ai volontari, passando per le imprese che praticano l’economia circolare. Questi elementi compongono il paesaggio sociale di Settimo Milanese e vengono narrati attraverso interviste e visite che restituiscono concretezza alle informazioni storiche e ambientali.

Luoghi storici e istituzioni

Il cuore istituzionale della città è il municipio, ospitato nel Palazzo d’Adda, una dimora tardocinquecentesca che conserva affreschi tardo-manieristi, un porticato con colonne in granito e un giardino all’inglese. Dal 1913 l’edificio è riconosciuto come monumento nazionale e oggi il suo salone d’onore funge da sala consiliare. In trasmissione incontriamo il sindaco Fabio Rubagotti, che evidenzia come la presenza di ampie aree verdi e servizi abbia influenzato lo sviluppo urbano e la qualità della vita dei residenti, sottolineando il valore della storia come patrimonio condiviso.

Memoria e comunità

Accanto alle istituzioni, la memoria collettiva è custodita da associazioni come la Pro Loco e testimoni della quotidianità come il direttore del giornale locale, Lino Aldi. La puntata visita l’antico Oratorio di San Giovanni Battista, datato alla fine del Quattrocento, salvato in passato dalla demolizione per il passaggio dei binari del Gamba de Legn. Qui emerge il ruolo dei volontari nel preservare il patrimonio religioso e fotografico della città, mostrando come il passato venga reinterpretato e mantenuto vivo dalle pratiche locali.

Natura e spazi riqualificati

Un protagonista del racconto è il Bosco della Giretta, un’area boschiva di 24 ettari che arriva fino a Seguro e rappresenta un progetto di forestazione urbana cresciuto anche grazie al lavoro dei volontari dell’associazione La Risorgiva. La valorizzazione degli spazi verdi viene affiancata alla riqualificazione di aree ex industriali: il laghetto dell’ex cava di via Meriggia è stato restituito alla comunità e ora ospita attività ricreative, comprese le prove di modellismo nautico del Fly Team di Settimo.

Iniziative partecipative

Il programma racconta come iniziative di cittadinanza attiva trasformino luoghi marginali in risorse collettive. Il recupero dell’ex cava è un esempio di come interventi mirati combinino rigenerazione ambientale e pratiche sportive o ricreative, creando un’offerta pubblica diversificata. Tali progetti dimostrano l’importanza della cooperazione tra amministrazione, associazioni e volontari per garantire fruibilità e sicurezza.

Gastronomia, imprese e innovazione sociale

Il viaggio si sposta poi verso le attività produttive: la puntata visita la Fattoria Maccazzola, dove la notte precedente alla ripresa è nato un puledrino, un episodio che introduce il tema della vita agricola contemporanea. La fattoria è nota per la sua produzione casearia: la conduttrice si cimenta nella preparazione di una mozzarella speciale che combina la tecnica della burrata pugliese con il gorgonzola, un esempio di sperimentazione gastronomica che racconta il legame tra tradizione e creatività.

Economia circolare e imprese locali

Infine la puntata presenta Aneco S.r.l., azienda che rappresenta un punto di riferimento per l’economia circolare a livello nazionale, e la Cooperativa LULM – Libera Unione Mutualistica, con il presidente Vincenzo Barbieri che spiega le trasformazioni abitative e i servizi adeguati alla crescita demografica del secolo scorso. Queste tappe mostrano come il tessuto produttivo e sociale di Settimo Milanese si intrecci con politiche di sostenibilità e mutualità.

La puntata va in onda ogni lunedì sera alle 23: non solo lunedì 27 aprile su Il61 e Telecity, ma anche in replica online sui portali dei canali. Con la conduzione di Silvia Valenti il programma continua a cercare «fuori dal comune» luoghi ricchi di storie e iniziative: la prossima puntata, annunciata durante la trasmissione, rimane nell’hinterland milanese e porterà lo spettatore a Cavernago il lunedì 4 maggio.