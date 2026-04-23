LIFE 2026 a Milano: un festival di teatro, danza e impegno civile

Una rassegna curata da Zona K che mette in dialogo artisti internazionali attorno a temi politici e corporei, ospitata alla Fabbrica del Vapore di Milano

Il festival LIFE 2026, promosso da Zona K, si presenta come un laboratorio critico aperto: dal 30 aprile al 21 maggio 2026 la Fabbrica del Vapore di Milano ospita una serie di proposte performative, installazioni e incontri. L’intento curatoriale emerge fin dal progetto: non si tratta soltanto di intrattenimento, ma di mettere il palco al servizio di un’esplorazione collettiva, una pratica che le curatrici hanno definito come un dispositivo scenico capace di leggere le tensioni del presente.

In questo senso il festival vuole restituire spazio e tempo al pensiero critico, proponendo opere che sondano questioni non risolte e invitano a un confronto pubblico.

La direzione artistica, guidata da Valentina Kastlunger, Valentina Picariello e Renata Viola, ha costruito una programmazione in dialogo con artisti raramente presenti nelle platee italiane: una matrice internazionale che valorizza percorsi diversi ma convergenti su temi urgenti. Seguendo l’idea, espressa dal regista Milo Rau nel suo discorso per il premio ITI 2016, che l’arte è un atto simbolico più che pragmatico, il festival sceglie lavori che aprono prospettive e moltiplicano la vista sul contemporaneo senza promettere soluzioni facili.

Spazi, forme e linguaggi

La Fabbrica del Vapore diventa un crocevia tra teatro, danza e pratiche performative: sale per spettacoli, aree per installazioni, spazi per workshop e proiezioni convivono nel calendario. Il programma accoglie formati differenti, dal teatro documentario alla coreografia politica, offrendo al pubblico la possibilità di sperimentare linguaggi ibridi. Il risultato è una mappa culturale che privilegia la pluralità delle forme, dove ogni evento è pensato come un tassello di una narrazione più ampia che interroga la società contemporanea attraverso la rappresentazione e il rito scenico.

Formati sperimentali e pratiche partecipative

Molti progetti inseriti nel cartellone adottano modalità partecipative: alcuni spettacoli trasformano la platea in spazio decisionale, altri includono il pubblico come co-attore. Questa attenzione alla pratica collettiva non è mero espediente, ma una scelta politica che mira a creare condizioni per il dialogo e la negoziazione. Il festival dunque non propone solo performance da osservare, ma esperienze dove il confine tra spettatore e interprete diventa fluido e il rito scenico si fa strumento di indagine sociale.

Temi al centro della programmazione

Tra i fili tematici che attraversano LIFE 2026 spiccano il dissenso politico, la guerra e la centralità del corpo come luogo di resistenza. Alcuni titoli fungono da esempi emblematici: Three Times Left is Right di Studio Julian Hetzel (3–4 maggio) e Swiping Right di Sophie Anna Veelenturf (11–12 maggio) affrontano la complessità delle relazioni con chi condivide posizioni ideologiche opposte; si mettono così in scena i limiti e le possibilità della prossimità in tempi polarizzati. In tal modo il festival esplicita l’interesse per pratiche che sondano la convivenza delle differenze.

Dissenso, conflitto e memoria

La guerra è un altro tema ricorrente: Un champ brûlé di Elina Kulikova e Dima Efremov (5-6 maggio), primo capitolo della Trilogie de la Guerre, rilegge il conflitto attraverso riferimenti musicali classici, mentre Crescere, la guerra (14 maggio) intreccia il violino di Rodrigo D’Erasmo con le testimonianze giornalistiche di Francesca Mannocchi. Accanto a questi lavori, Ritual 4: Le Grand Débat di Émilie Rousset e Louise Hémon (9–10 maggio) e Summit Milano di Ontroerend Goed (12–13 maggio) mettono al centro il dibattito pubblico come dispositivo performativo.

Corpi, censura e trasformazioni sociali

La coreografia assume valore politico quando il corpo diventa forma di resistenza: lavori come Badke (remix) di laGeste | Stereo48 (16–17 maggio) e Kms of Resistance di Mehdi Dahkan (8–9 maggio) mostrano il corpo che si oppone a soprusi e a forme di controllo. Allo stesso tempo, Tradere di Corpora (20–21 maggio) chiude il festival aprendo una riflessione sulla mercificazione delle tradizioni e sui processi di trasformazione dei luoghi sotto pressione turistica, interrogando la tensione tra memoria e consumo.

La cura della selezione e il lavoro dietro le quinte

Le curatrici raccontano un processo lungo e relazionale: osservazione costante, rete di contatti internazionale e una mappatura attenta di artisti e contesti. La scelta degli spettacoli nasce dall’incrocio di disponibilità pratiche — calendari, tournée, logistica — e da un criterio narrativo che cerca coerenza tematica e artistica. L’obiettivo è costruire una raccolta di esperienze che, messe in sequenza, offrano al pubblico una lettura articolata dei nodi che il festival intende mettere a fuoco.

Nel complesso, LIFE 2026 conferma la possibilità di un festival che non indulge nella retorica o nell’eccesso patetico, ma sceglie la passione per il rigore e la chiarezza intellettuale. È uno spazio di resistenza simbolica che, secondo la lezione richiamata da Milo Rau, utilizza l’arte come finestra per osservare il mondo e provare a immaginare altre traiettorie. In un’epoca di fratture, il festival offre così momenti di sospensione e di messa a fuoco, dove il gesto performativo diventa testimonianza e strumento di pensiero critico.