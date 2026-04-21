Gallerie d’Italia Milano: collezioni, mostre e informazioni pratiche

Visita le Gallerie d'Italia a Milano per un percorso che unisce l'arte dell'Ottocento, il Cantiere del '900 e le grandi mostre temporanee

Le Gallerie d’Italia a Milano occupano tre eleganti palazzi affacciati su Piazza della Scala e propongono un itinerario culturale articolato tra opere storiche e sperimentazioni moderne. L’allestimento valorizza la collezione dedicata all’Ottocento, integra le raccolte della Fondazione Cariplo e introduce il visitatore al Cantiere del ‘900, dedicato alle ricerche artistiche del Novecento.

Tra gli spazi più suggestivi c’è il Giardino di Alessandro, un cortile verde che dialoga con le sale espositive e con la casa-museo dello scrittore omonimo, offrendo pause contemplative durante la visita.

Questo articolo guida il lettore attraverso le sezioni principali, suggerisce opere da non perdere e fornisce informazioni pratiche su orari, biglietti e servizi. L’approccio è pensato per chi vuole pianificare una visita consapevole: oltre alle collezioni permanenti, il museo ospita mostre temporanee e dossier che esplorano fotografia, storia e arti contemporanee. Per i dettagli organizzativi è comunque consigliabile consultare il sito ufficiale e verificare aggiornamenti su aperture straordinarie.

I luoghi e l’itinerario espositivo

Le gallerie si sviluppano su tre sedi contigue, ognuna con una riconoscibile identità architettonica che accompagna il percorso espositivo. Il progetto espositivo è pensato come un percorso cronologico e tematico che attraversa la pittura e la scultura dell’Ottocento fino alle sperimentazioni del Novecento. In queste sale è evidente la cura per l’allestimento: l’illuminazione e la disposizione delle opere favoriscono una lettura narrativa, mentre pannelli e didascalie contestualizzano i capolavori nel loro orizzonte storico e culturale. Il risultato è un’esperienza che coniuga fruibilità e approfondimento critico.

Palazzi storici e il Giardino di Alessandro

I tre palazzi che ospitano le Gallerie d’Italia sono elementi chiave del fascino del luogo: le sale nobili, i corridoi e il Giardino di Alessandro creano tappe diverse del percorso di visita. Il giardino, collocato tra Palazzo Anguissola e la casa dello scrittore, rappresenta un intervallo verde dove l’arte incontra il paesaggio urbano. Questo spazio è spesso utilizzato per iniziative culturali e consente di alternare l’esperienza museale con momenti di relax, rendendo la visita più varia e accessibile anche alle famiglie.

Le collezioni principali

Al centro dell’offerta museale si trova una vasta collezione dedicata all’Ottocento, che comprende dipinti e sculture esposti in modo da raccontare i principali filoni stilistici dell’epoca. Tra gli elementi di maggiore richiamo spiccano i tredici bassorilievi in gesso di Antonio Canova, ispirati a Omero e Virgilio, e le tele intense di Francesco Hayez, interprete della pittura storica e sentimentale. Queste opere offrono un quadro vivido delle tensioni estetiche e degli ideali culturali dell’età moderna, fungendo da ponte verso le contaminazioni che caratterizzeranno il secolo successivo.

Dal Cantiere del ‘900 alle avanguardie

Il Cantiere del ‘900 accoglie lavori che documentano la trasformazione del linguaggio artistico nel Novecento: opere di Umberto Boccioni dialogano con istallazioni e tele di Lucio Fontana, mostrando il passaggio dalla figurazione alla ricerca spaziale e concettuale. Questo segmento del museo mette in luce la sperimentazione tecnico-formale e le relazioni tra arte, industria e società. Le sale dedicate al Novecento sottolineano come la modernità abbia ridefinito i confini dell’arte, aprendo a linguaggi più inventivi e interdisciplinari.

Mostre, servizi e informazioni pratiche

Accanto alla collezione permanente, le Gallerie d’Italia propongono regolarmente mostre temporanee in collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali, oltre a dossier monografici su storia, fotografia e arte contemporanea. Tra le esposizioni segnalate si trova “La strada per Cortina”, in programma dal 06.02.2026 al 03.05.2026, che racconta un tema storico-sportivo attraverso materiali e immagini d’epoca. Per consultare il calendario completo degli eventi e gli eventuali aggiornamenti su chiusure straordinarie si rimanda al sito ufficiale: www.gallerieditalia.com.

Informazioni pratiche: indirizzo Via Manzoni, 10 Milano. Orari di apertura: lunedì chiuso; martedì-domenica 09:30 – 19:00. Biglietti: intero €10,00, ridotto €8,00. La struttura aderisce a formule di abbonamento come la Tessera Lombardia – Valle d’Aosta e la Tessera Extra; è consigliabile verificare le modalità di accesso e le agevolazioni per i possessori di abbonamento. Sono disponibili servizi per l’accessibilità, programmi per l’infanzia e un calendario di iniziative culturali correlate alle mostre in corso.