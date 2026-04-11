Terme De Montel si apre all’arte e al design per Milano Art Week e Design Week

Terme De Montel celebra il primo anno aprendo spazi alla arte contemporanea e al design, con un calendario che entra nel palinsesto della Milano Art Week e della Milano Design Week

Milano accoglie una novità nello scenario culturale cittadino: Terme De Montel amplia la propria identità trasformando parte delle sue aree in un luogo di incontro tra benessere e produzione artistica. In occasione della Milano Art Week e della Milano Design Week la struttura inaugura un programma di mostre e installazioni che proseguirà per tutto il 2026, pensato per dialogare contemporaneamente con il quartiere e con una platea internazionale.

Il percorso avviato per il primo anniversario segue una logica di apertura: gli spazi termali non diventano soltanto contenitori, ma si trasformano in una piattaforma culturale in cui il progetto espositivo convive con l’offerta di benessere. Questa scelta mette in relazione pratiche curative e linguaggi visivi, invitando il pubblico a vivere la spa anche come esperienza estetica e riflessiva.

Un programma esteso per il 2026

Il cuore dell’iniziativa è un calendario che si sviluppa lungo tutto l’anno: a partire dalla Milano Art Week (13-19 aprile) nasce la collaborazione con NABA e il progetto Balneum – L’Immersione. Dall’apertura, la prima installazione ad accogliere i visitatori è Chimera Acquatica di Rebeka Xhaxha, esposta nell’atrio d’ingresso; l’opera mette in relazione mitologia e materia, creando un invito sensoriale che prepara alla fruizione dei servizi termali in chiave artistica. Nei mesi successivi gli ambienti ospiteranno una mostra diffusa che raccoglierà pittura, scultura, video e suono prodotti dagli studenti dell’Area Visual Arts, integrandosi con gli allestimenti permanenti della struttura fino a dicembre 2026.

Il progetto Balneum e la partecipazione degli studenti

Balneum si configura come un laboratorio espositivo in cui il termine immersione assume doppia valenza: fisica, perché legata all’ambiente termale, e concettuale, come coinvolgimento del visitatore nella pratica artistica. Le opere degli studenti di NABA sono pensate per inserirsi nell’architettura degli spazi, diventando parte integrante del percorso e proponendo diverse modalità di fruizione, dal racconto visivo alle installazioni multimediali; in questo modo la presenza accademica apre un ponte tra formazione e contesto urbano.

Design week: confronti con Riva GLDF e Daniele Robbiati

Durante la Milano Design Week (20–26 aprile) Terme De Montel amplia il proprio programma con due nomi di rilievo. Lo studio di Riva GLDF porta una selezione di lavori rappresentativi che dialogano con temi iconografici e tensioni contemporanee; tra le opere esposte emergono riflessioni su ambiente, memoria e immaginario collettivo. In parallelo la collaborazione con Daniele Robbiati propone una ricerca sull’interazione tra materia e tempo, con interventi che fanno riferimento a processi di trasformazione controllata dei materiali come linguaggio espressivo.

Opere, vernissage e proiezioni

Tra gli appuntamenti segnati nel programma, il vernissage con Riva GLDF del 23 aprile offre un momento di incontro pubblico: oltre all’esposizione sarà proiettato il cortometraggio The Paradox of Blue, diretto da Gabriele Lazzaro e ispirato al lavoro dell’artista, con la partecipazione di Didi Leoni. Le opere presentate spaziano dal mosaico contemporaneo realizzato con elementi giocattolo a installazioni che affrontano la crisi ambientale e le migrazioni, mentre i pezzi di Robbiati come Liquid Portal e le sculture Human Toys Twins propongono una lettura del design come narrazione dello spazio e del tempo.

Un hub per la città e oltre

La trasformazione delle Terme in un hub culturale nasce dalla volontà di sperimentare nuove forme di fruizione: non più solo un luogo per il relax, ma un contesto dove arte contemporanea e design diventano strumenti di dialogo con la cittadinanza. L’iniziativa ambisce a inserirsi stabilmente nel calendario milanese e a offrire proposte con respiro internazionale, restituendo all’utenza la possibilità di percepire il benessere come esperienza che comprende anche la bellezza, l’attenzione critica e la creatività.