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Installazione di Chiharu Shiota al Mudec: il momento in cui la neve si scioglie

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Una grande installazione al Mudec trasforma lo spazio in una nevicata sospesa di fili e fogli, offrendo una meditazione sulla memoria e sull'assenza

Installazione di Chiharu Shiota al Mudec: il momento in cui la neve si scioglie

L’opera The Moment the Snow Melts di Chiharu Shiota trasforma gli ambienti del Mudec Museo delle Culture in una scena fatta di piccoli segni e sospensioni: una «nevicata» composta da fili e fogli che porta con sé nomi, pensieri e ricordi.

L’allestimento non si limita a essere visivamente suggestivo, ma lavora sulla dimensione emotiva dello spettatore, invitando a una riflessione profonda sui legami che sopravvivono all’assenza.

La visita a questa installazione è pensata come un percorso lento: ogni elemento appeso pare interrogare chi entra nello spazio espositivo. Attraverso l’uso di elementi semplici e ripetuti si crea una trama che agisce come metafora della memoria collettiva e delle relazioni personali. Il risultato è un’opera che combina estetica e contenuto in modo immediato e contemplativo.

L’opera e il suo significato

The Moment the Snow Melts si presenta come una scena in cui la leggerezza della neve è resa tramite una moltitudine di fili sottili e fogli appesi: ogni foglio contiene un nome o un pensiero rivolto a persone che non si possono più incontrare. In questo contesto l’artista esplora il tema della memoria come pratica collettiva e personale, trasformando l’assenza in una presenza tangibile. L’allestimento non parla solo di perdita, ma anche di cura e relazione, perché il gesto del ricordare diventa un atto condiviso che si materializza nello spazio.

Tono poetico e partecipazione

La poetica di Chiharu Shiota si esprime attraverso un linguaggio visivo che privilegia la ripetizione e la sospensione: i fili che attraversano la sala creano percorsi e interruzioni, guidando lo sguardo e il passo del visitatore. L’opera invita a un’esperienza di attenzione lenta, dove il contatto visivo con i dettagli genera una complicità tra spettatore e manufatto. Più che raccontare, l’installazione suggerisce, lasciando spazio all’interpretazione personale.

Dettagli pratici della mostra

La mostra è ospitata al Mudec Museo delle Culture, in Via Tortona 56, Milano. Le date esatte dell’esposizione sono dal 19-11-2026 al 28-06-2026. Gli orari sono i seguenti: Lunedì 14.30-19.30, Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato, Domenica 09.30-19.30, Giovedì 09.30-22.30. L’ingresso è indicato come gratuito. Per approfondire o verificare aggiornamenti consultare il sito ufficiale: http://www.mudec.it/the-moment-the-snow-melts-chiharu-shiota/.

Segnalazione editoriale

Questa iniziativa è stata segnalata dalla redazione di “Appuntamenti metropolitani” con nota del 21-08-2026 alle 10:48:32. La segnalazione sottolinea l’interesse culturale dell’evento e la sua capacità di attirare pubblici diversi grazie a un linguaggio artistico accessibile ma profondamente evocativo.

Come partecipare e informazioni utili

Sul sito della manifestazione è possibile trovare aggiornamenti su visite, orari e servizi. Chi desidera ricevere comunicazioni può iscriversi alla newsletter o utilizzare i servizi RSS e SMS offerti dalla piattaforma. Sul portale sono presenti anche opzioni di registrazione per creare un account che consenta di salvare preferenze e gestire commenti alle pagine degli eventi.

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Visitarе questa mostra significa entrare in uno spazio dove lo sguardo e la memoria si intrecciano: un invito a fermarsi, leggere i fogli appesi e riconoscere quanto il ricordo possa diventare gesto collettivo. L’installazione di Chiharu Shiota al Mudec offre un’occasione per sospendere i ritmi quotidiani e riflettere sul valore dei legami che resistono al tempo.

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