Installazione di Chiharu Shiota al Mudec: il momento in cui la neve si scioglie

Una grande installazione al Mudec trasforma lo spazio in una nevicata sospesa di fili e fogli, offrendo una meditazione sulla memoria e sull'assenza

L’opera The Moment the Snow Melts di Chiharu Shiota trasforma gli ambienti del Mudec Museo delle Culture in una scena fatta di piccoli segni e sospensioni: una «nevicata» composta da fili e fogli che porta con sé nomi, pensieri e ricordi.

L’allestimento non si limita a essere visivamente suggestivo, ma lavora sulla dimensione emotiva dello spettatore, invitando a una riflessione profonda sui legami che sopravvivono all’assenza.

La visita a questa installazione è pensata come un percorso lento: ogni elemento appeso pare interrogare chi entra nello spazio espositivo. Attraverso l’uso di elementi semplici e ripetuti si crea una trama che agisce come metafora della memoria collettiva e delle relazioni personali. Il risultato è un’opera che combina estetica e contenuto in modo immediato e contemplativo.

L’opera e il suo significato

The Moment the Snow Melts si presenta come una scena in cui la leggerezza della neve è resa tramite una moltitudine di fili sottili e fogli appesi: ogni foglio contiene un nome o un pensiero rivolto a persone che non si possono più incontrare. In questo contesto l’artista esplora il tema della memoria come pratica collettiva e personale, trasformando l’assenza in una presenza tangibile. L’allestimento non parla solo di perdita, ma anche di cura e relazione, perché il gesto del ricordare diventa un atto condiviso che si materializza nello spazio.

Tono poetico e partecipazione

La poetica di Chiharu Shiota si esprime attraverso un linguaggio visivo che privilegia la ripetizione e la sospensione: i fili che attraversano la sala creano percorsi e interruzioni, guidando lo sguardo e il passo del visitatore. L’opera invita a un’esperienza di attenzione lenta, dove il contatto visivo con i dettagli genera una complicità tra spettatore e manufatto. Più che raccontare, l’installazione suggerisce, lasciando spazio all’interpretazione personale.

Dettagli pratici della mostra

La mostra è ospitata al Mudec Museo delle Culture, in Via Tortona 56, Milano. Le date esatte dell’esposizione sono dal 19-11-2026 al 28-06-2026. Gli orari sono i seguenti: Lunedì 14.30-19.30, Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato, Domenica 09.30-19.30, Giovedì 09.30-22.30. L’ingresso è indicato come gratuito. Per approfondire o verificare aggiornamenti consultare il sito ufficiale: http://www.mudec.it/the-moment-the-snow-melts-chiharu-shiota/.

Segnalazione editoriale

Questa iniziativa è stata segnalata dalla redazione di “Appuntamenti metropolitani” con nota del 21-08-2026 alle 10:48:32. La segnalazione sottolinea l’interesse culturale dell’evento e la sua capacità di attirare pubblici diversi grazie a un linguaggio artistico accessibile ma profondamente evocativo.

Come partecipare e informazioni utili

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Visitarе questa mostra significa entrare in uno spazio dove lo sguardo e la memoria si intrecciano: un invito a fermarsi, leggere i fogli appesi e riconoscere quanto il ricordo possa diventare gesto collettivo. L’installazione di Chiharu Shiota al Mudec offre un’occasione per sospendere i ritmi quotidiani e riflettere sul valore dei legami che resistono al tempo.