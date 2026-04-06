Eventi a Milano per Pasqua e pasquetta: mostre, mercatini e attività all’aperto

Un itinerario pratico tra aperture straordinarie, esposizioni immersive e uscite sul lago per vivere Pasqua e pasquetta a Milano

Se stai programmando il weekend di Pasqua e Pasquetta a Milano, questo articolo raccoglie suggerimenti pratici per ogni gusto: dalle visite ai musei alle esperienze immersive, fino alle escursioni a breve distanza dalla città. Il periodo considerato copre i giorni da venerdì 3 a lunedì 6 aprile, con appuntamenti sia al coperto sia all’aperto che possono adattarsi al meteo variabile.

Troverai informazioni su aperture straordinarie, eventi per famiglie e mercati tipici, con riferimenti utili a prenotazioni e orari. Per chi cerca alternative fuori città, sono segnalati luoghi facilmente raggiungibili in auto, ideali per una gita di un giorno. Le proposte includono anche attività pensate per i più piccoli e per gli appassionati d’arte.

Musei e aperture straordinarie in città

La domenica 5 aprile torna l’iniziativa delle domeniche al museo, con accesso gratuito in molti luoghi della cultura statale e civica: è una grande occasione per visitare collezioni senza spendere. In città sono previste aperture gratuite in diverse sedi, tra cui le Gallerie d’Italia, la Pinacoteca di Brera e il Museo d’Arte Etrusca della Fondazione Luigi Rovati; alcune visite richiedono prenotazione preventiva. Palazzo Reale rimane aperto sia domenica che lunedì con orario continuato, mentre il Cenacolo Vinciano accoglie i visitatori a Pasqua con i consueti orari.

Aperture speciali e consigli pratici

Per chi preferisce pianificare, segnaliamo che la Triennale apre straordinariamente a Pasquetta e che Armani Silos è visitabile a Pasqua con orario ridotto (apertura dalle 15 alle 19). Controlla sempre i siti ufficiali: per gli aggiornamenti relativi alle gratuità consulta www.beniculturali.it/domenicalmuseo e per i biglietti del Duomo visita ticket.duomomilano.it. Portare con sé eventuali prenotazioni stampate o nello smartphone può velocizzare l’ingresso.

Mostre ed esperienze immersive

Milano ospita diverse proposte immersive adatte a famiglie e a chi cerca qualcosa di fuori dall’ordinario. Tra queste, la mostra Space Dreamers – Immersive Experience propone 18 installazioni che portano il pubblico in un percorso tra stelle e galassie, con spazi come una infinity room, un cinema 4D e un “Galaxy train”. L’allestimento si trova in Piazza Cesare Beccaria e la visita dura circa 60 minuti; l’ultima giornata di apertura prevista è domenica 5 aprile. Per informazioni generali è possibile scrivere a info@spacedreamers.it.

Mostre digitali: Monet e Mapplethorpe

Allo stesso filone si inserisce Monet: L’Esperienza Immersiva negli spazi di Ventura Milano, che utilizza projection mapping e realtà virtuale per immergere i visitatori nei paesaggi del maestro impressionista. Per chi preferisce la fotografia, a Palazzo Reale è in programma la mostra su Robert Mapplethorpe (aperta dal 29 gennaio al 17 maggio), con biglietti in prevendita su Vivaticket. È consigliabile acquistare i ticket in anticipo per gli appuntamenti più richiesti.

Gite fuori porta e attività all’aperto

Se desideri muoverti fuori città, a un’ora di macchina trovi il suggestivo Lago d’Orta con la Spiaggia Miami a Orta San Giulio (via Novara 69): il lido offre servizi come bar, ristorante, noleggio canoe e un piccolo tratto di spiaggia libera con pontile. Nei dintorni si può raggiungere la Torre Buccione, inserita nella Riserva naturale del Colle di Buccione; la torre medievale è raggiungibile seguendo la S.R. 229 e un breve sentiero a piedi di circa 15 minuti che regala viste panoramiche sul lago e sulle montagne.

Attività per famiglie: giardini, tulipani e planetario

Per i bambini, Villa Panza organizza una “caccia alla forma” tra le geometrie del giardino e della collezione, con due turni giornalieri alle 11.30 e alle 15.30, evento confermato anche in caso di pioggia. Chi preferisce il verde in fiore può visitare il campo di Tulipani Italiani ad Arese, il primo you-pick garden in Italia, aperto sette giorni su sette con ultimo ingresso alle 19. Per una serata all’insegna delle stelle, il Planetario Civico Ulrico Hoepli propone osservazioni guidate lunedì 6 aprile con turni alle 14.30, 16.30 e 18; il biglietto intero costa 5 euro (ridotto 3 euro).

Infine, non dimenticare di esplorare le terrazze del Duomo, aperte fino alle 20 durante il weekend di Pasqua: salire tra le guglie rimane un’esperienza iconica per ammirare Milano dall’alto nelle giornate limpide. Con un mix di mostre, mercati e escursioni, il programma di Pasqua e Pasquetta offre molte opzioni per riempire con qualità il tempo festivo.