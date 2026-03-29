Spettacolo di Cluster al Teatro Pime: la storia italiana di RCA Records in musica

Un concerto che ripercorre il catalogo di RCA Records con le band e i cori della Community Musicale di Milano, interpretato dai ClusterStudents

Per esigenze organizzative le date dei servizi attivi potrebbero variare: tieni presente che il servizio di rivendita per i biglietti acquistati su questo sito è disponibile fino al 11/04/2026 20:00. Questa informazione è importante per chi deve cedere o recuperare un biglietto: la procedura è attiva per un periodo limitato e segue le regole indicate al momento dell’acquisto.

Nel racconto di seguito troverai il programma dell’evento, la sua ispirazione storica e tutte le indicazioni pratiche per partecipare al concerto, conservando intatta la precisione delle date e della sede.

Lo Spettacolo-Concerto di Cluster torna al Teatro Pime per la sua ventisettesima edizione, presentando nuovamente un format che unisce formazione e palco: i protagonisti sono i ClusterStudents, accompagnati dalle band e dai cori del progetto. L’evento si caratterizza per un tema centrale che cambia ogni anno ma mantiene l’obiettivo di valorizzare l’apprendimento pratico attraverso la performance. In questa edizione il fil rouge è la storia di RCA Records, con particolare attenzione al suo impatto in Italia, per offrire al pubblico una serata che fonde memoria collettiva e reinterpretazione contemporanea.

Il concept dello spettacolo e la struttura della serata

La serata è costruita come un viaggio tematico: ogni canzone diventa un capitolo che racconta il ruolo di RCA Records nella formazione delle sonorità italiane. L’approccio pedagogico rimane centrale, perché i ClusterStudents non si limitano a eseguire brani, ma interpretano pezzi che hanno segnato decenni di ascolti e identità culturale. Questo format consente al pubblico di riconnettersi con melodie note e di scoprire arrangiamenti nuovi, messi in scena da un ensemble giovanile e dai cori della community. L’intento è duplice: rendere omaggio alla storia discografica e offrire ai ragazzi un palco professionale dove sperimentare.

I protagonisti sul palco

I protagonisti assoluti sono le formazioni interne al progetto: le band guidate dai docenti e i cori composti dagli studenti. I ClusterStudents proporranno un repertorio che include autori come Lucio Battisti, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Rino Gaetano, Renato Zero e Claudio Baglioni, brani che formano parte di quella memoria collettiva che attraversa generazioni. I cori, invece, allargheranno lo sguardo al catalogo internazionale dell’etichetta, inserendo nel programma nomi internazionali di grande rilievo, così da mettere in luce l’ampiezza storica e stilistica del repertorio di RCA Records.

RCA Records: un repertorio che ha fatto la storia

Fondata come filiale dell’omonima casa americana, la sede italiana di RCA Records ha avuto un ruolo fondamentale nella costruzione dell’industria musicale del Dopoguerra. Il catalogo che ne è derivato ha attraversato gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, diventando la colonna sonora di intere esistenze e contribuendo a formare il gusto popolare. In questa edizione del concerto il repertorio selezionato mette in luce non solo i singoli successi, ma anche il valore storico dell’etichetta nel promuovere artisti che sarebbero poi entrati nel canone della musica italiana. È un percorso che mira a ricostruire contesti e significati oltre alla semplice esecuzione dei brani.

Il capitolo italiano nella narrazione

Con un focus dedicato al capitolo italiano, lo spettacolo mostra come la filiale abbia scelto Roma come base operativa e abbia contribuito a stabilire standard tecnici e artistici nell’industria discografica nazionale. Questa scelta geografica e strategica ha avuto ricadute creative e produttive che sono visibili ancora oggi nei repertori che ascoltiamo e nelle produzioni che hanno segnato la storia del paese. La serata di Cluster non intende essere un saggio accademico, ma propone una lettura musicale e performativa che restituisce il valore di quel patrimonio artistico attraverso nuove interpretazioni, pensate per un pubblico contemporaneo.

Informazioni pratiche e invito alla partecipazione

L’appuntamento è fissato per il 11 aprile 2026 al Teatro Pime, in Via Mosè Bianchi 94, Milano. Vi aspettiamo per una serata che porta sul palco la musica di ieri reinterpretata oggi dalla più grande community musicale di Milano. Ricordiamo che per esigenze organizzative le date dei servizi attivi potrebbero variare e che il servizio di rivendita dei biglietti acquistati sul sito è attivo fino al 11/04/2026 20:00. Prenota o verifica i dettagli sul canale ufficiale dell’organizzazione e preparati a vivere un concerto che coniuga formazione, memoria e spettacolo.