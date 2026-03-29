Gruppo di lettura all’aperto a Legnano: storie condivise nel parco

Un gruppo di lettura per adulti che dal 2 aprile 2026 si sposta all'aperto nel giardino di via Girardi: testi, voci e condivisione nel quartiere Canazza

Dal 2 aprile 2026 prende il via una nuova veste del consueto appuntamento culturale dello Spazio Incontro Canazza a Legnano. La proposta, pensata per gli adulti del quartiere, si svolgerà all’interno del parco di via Girardi 27/B e invita chiunque abbia voglia di leggere o semplicemente ascoltare a trascorrere un pomeriggio all’aria aperta.

Si tratta di un’iniziativa che unisce socialità e lettura, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi verdi del rione e di facilitare l’accesso alla cultura per persone con diverse possibilità di partecipazione. L’evento è gratuito e punta a creare momenti di dialogo informale tra vicini e appassionati.

Cos’è il gruppo e come funziona

Il gruppo di lettura ad alta voce nasce dall’idea che leggere insieme sia più di una semplice successione di parole: è uno scambio umano. In pratica, ogni partecipante può portare un breve testo che lo ha colpito — una pagina, una poesia, un articolo, una ricetta — e leggerlo ad alta voce agli altri. Questo metodo trasforma la lettura in un’occasione di incontro, dove la voce diventa ponte tra esperienze e ricordi.

Lo scambio come motore

Nel gruppo la dinamica è semplice ma significativa: uno legge e gli altri ascoltano, poi si confrontano liberamente. Questo processo è definibile come atto comunicativo, perché combina espressione personale e ascolto attento. La formula non impone un testo comune o una traccia obbligatoria, ma premia la diversità dei contributi e la curiosità di chi partecipa.

Da aprile: le letture nella natura

A partire da giovedì 2 aprile 2026 l’appuntamento si svolgerà all’aperto nel giardino dello Spazio Incontro Canazza. Per questa prima uscita l’orario è previsto dalle 15:30 alle 16:30, mentre il gruppo tradizionalmente si incontra il primo e il terzo giovedì del mese: in passato le riunioni interne si tenevano dalle 15:00 alle 16:30, ma la versione primaverile ed estiva privilegia la luce e l’aria aperta, adattando l’orario alle esigenze di fruizione pubblica.

Un percorso nei luoghi del quartiere

L’intenzione è di spostarsi progressivamente tra parchi, cortili e giardini della Canazza per far conoscere e valorizzare i diversi angoli verdi del quartiere. Questa scelta facilita l’accesso a chi abita vicino a punti specifici e stimola la scoperta del territorio, trasformando ogni incontro in una piccola passeggiata culturale.

Come partecipare e informazioni pratiche

L’iniziativa è aperta a tutti: si può scegliere di portare un proprio testo o di fermarsi semplicemente per ascoltare. L’incontro è gratuito e non richiede prenotazione, sebbene per informazioni sia possibile contattare lo Spazio Incontro Canazza. Gli organizzatori sottolineano l’accoglienza senza formalità, invitando persone di ogni età e provenienza a contribuire con le proprie letture e le proprie storie.

Per dettagli logistici e orari aggiornati è possibile telefonare allo 03311910304 o al cellulare 3939559186, oppure scrivere via email a spazioincontrocanazza@etainsieme.org. Sul sito dell’ente sono disponibili informazioni sui servizi dello spazio e sulle attività rivolte ai minori e alla comunità. Portare una coperta o una sedia pieghevole può rendere la seduta più comoda durante la lettura all’aperto.

In sintesi, questa iniziativa rappresenta un’opportunità per esercitare la voce, condividere gusti letterari e recuperare il piacere del racconto collettivo: una proposta semplice ma potente per rimettere al centro la parola e il territorio.