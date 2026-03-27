Missione Lumio: il CubeSat 12U che monitorerà gli impatti sul lato nascosto della Luna

LUMIO è una missione ESA guidata dal Politecnico di Milano che, con un CubeSat 12U in orbita halo attorno a L2, cercherà i lampi degli impatti di meteoroidi sul lato nascosto della Luna per migliorare i modelli di rischio cislunare

L’Europa ha intensificato gli sforzi per l’esplorazione dello spazio profondo con LUMIO, una missione concepita per osservare in modo continuo gli impatti dei meteoroidi sulla faccia nascosta della Luna. Il progetto, promosso dall’ESA e guidato dal Politecnico di Milano tramite il DART Lab, si propone di colmare una lacuna osservativa fondamentale: la porzione di superficie lunare non visibile dalla Terra.

Questa iniziativa non è soltanto un esercizio di osservazione, ma rappresenta anche una dimostrazione tecnologica per la sorveglianza ambientale cislunare, con ricadute su sicurezza delle future missioni e sulla comprensione della popolazione di piccoli corpi nello spazio vicino.

La missione è entrata in una fase determinante con il kick-off meeting del 2 marzo 2026, momento che ha segnato l’avvio dell’implementazione conosciuta come fase C. Inserita nel programma GSTP dell’ESA, LUMIO riceve un sostegno significativo dall’ASI e vede la partecipazione di agenzie europee come NOSA, UKSA e SNSA. La progressione verso la realizzazione dei sottosistemi, la definizione del design dettagliato e la pianificazione delle attività di integrazione e verifica sono ora al centro del lavoro del consorzio.

La piattaforma e la sua orbita strategica

Al cuore della missione c’è un CubeSat 12U, una piattaforma compatta di circa 30 chilogrammi progettata per operare in orbita halo attorno al punto lagrangiano L2 del sistema Terra-Luna. Da quella posizione privilegiata il veicolo potrà osservare continuamente il lato nascosto della Luna, catturando i lampi luminosi prodotti dagli impatti di piccoli corpi. La scelta di L2 consente un campo visivo costante senza le occultazioni tipiche delle orbite lunari basse, offrendo dati complementari rispetto alle campagne osservative effettuate dalla Terra e permettendo la costruzione di mappe più complete delle sorgenti di impatto.

Come verranno rilevati gli impatti

La rilevazione si basa sull’identificazione dei lampi ottici generati al momento dell’urto sulla superficie lunare: fenomeni brevi ma energetici che il CubeSat 12U potrà catturare grazie alla sua geometria d’osservazione. L’approccio consente di stimare frequenza, posizione e, indirettamente, energia degli impatti, elementi chiave per aggiornare i modelli di distribuzione dei meteoroidi nella regione cislunare e per valutare i rischi per future infrastrutture lunari e veicoli spaziali.

Strumentazione e processamento a bordo

Lo strumento principale, denominato Lumio-Cam, è un sistema ottico sensibile nel visibile e nel vicino infrarosso progettato per riconoscere i lampi d’impatto con elevata sensibilità temporale. Progettato da Leonardo, Lumio-Cam include algoritmi di elaborazione dei segnali che lavorano direttamente a bordo per selezionare gli eventi di interesse: questa strategia minimizza il volume di dati da trasmettere a Terra, ottimizzando l’uso dei link e permettendo una rapida identificazione degli eventi più significativi.

Architettura dei dati e telemetria

Il sistema a bordo elaborerà le osservazioni in tempo reale e invierà verso Terra solo le informazioni scientificamente rilevanti, con la possibilità di downlinkare brevi segmenti di immagine o parametri riassuntivi. Tale scelta operativa riduce la dipendenza da grandi capacità di comunicazione e favorisce l’autonomia operativa del veicolo, un requisito cruciale per missioni posizionate in prossimità di L2.

Il consorzio e le responsabilità industriali

La guida scientifica e gestionale del progetto è affidata al Politecnico di Milano, mentre il consorzio europeo include una serie di partner con ruoli ben definiti: Argotec cura il design, l’integrazione e i test della piattaforma; Leonardo ha sviluppato Lumio-Cam; IMT supporta il transponder e i pannelli solari; Nautilus segue la flight dynamics; S&T Norway è incaricata del processamento scientifico; Lift Me Off fornisce il sistema di propulsione e Ecaps i thruster. Questa articolata collaborazione mette insieme competenze accademiche e industriali per affrontare le sfide tecniche della missione.

Impatto scientifico e prospettive per l’esplorazione

Le misure raccolte da LUMIO contribuiranno a definire con maggiore precisione la densità e la distribuzione dei meteoroidi nelle vicinanze della Luna, dati fondamentali per la progettazione di scudi, operazioni extraveicolari e pianificazione delle basi lunari. Inoltre, la capacità di osservare il lato nascosto fornisce un tassello mancante nelle campagne di monitoraggio globale, migliorando i modelli numerici che descrivono l’ambiente spaziale cislunare e supportando la sicurezza delle missioni internazionali future.

Prossimi passi nella fase di implementazione

Con l’avvio della fase C, il consorzio è ora impegnato nello sviluppo dei sottosistemi, nelle attività di integrazione e nei test che porteranno al collaudo del veicolo. I lavori di definizione del design e di verifica tecnica proseguiranno fino alle fasi successive del programma, sempre sotto l’egida del GSTP dell’ESA. Pur senza una data di lancio definita in questo comunicato, il progresso tecnico e la cooperazione europea restano i fattori chiave per trasformare il concept in una missione operativa in grado di ampliare la nostra conoscenza dell’ambiente lunare.