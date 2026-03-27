Installazione di Chiharu Shiota: la neve che si scioglie al MUDEC

Scopri l'installazione site-specific di Chiharu Shiota che trasforma il MUDEC in un luogo di meditazione attorno alla neve che si scioglie

Al MUDEC di Milano è allestita The Moment the Snow Melts, opera site-specific di Chiharu Shiota che rimane aperta al pubblico dal 19-11-2026 al 28-06-2026. L’intervento invita a una fruizione lenta: non si tratta solo di osservare, ma di sostare in uno spazio che riorganizza la memoria personale collettiva.

L’installazione prende posto nell’agorà del museo e sfrutta l’altezza e la luce per creare un effetto di sospensione che mette in dialogo il visitatore con ricordi e assenze.

Lo spettatore viene accolto da un paesaggio costruito con migliaia di fili pendenti, tra i quali fluttuano fogli e biglietti su cui sono scritti nomi di persone importanti nelle nostre vite. Questa composizione lavora sul concetto di presenza nell’assenza, trasformando materiali semplici in un dispositivo emotivo che stimola riflessione e silenzio. L’opera è pensata come un invito alla contemplazione, un luogo temporaneo dove il tempo sembra rallentare e il gesto del ricordo diventa praticabile.

L’opera e la sua struttura

La struttura dell’installazione è costruita intorno a un reticolo di fili che scendono dal soffitto creando un paesaggio evanescente. Al loro interno sono agganciati fogli di carta e biglietti, ognuno recante un nome o un frammento di memoria, che sembrano sospesi tra cielo e terra. La disposizione non è casuale: la densità dei fili e la leggerezza dei fogli modulano percorsi visuali e sonori, mentre il movimento dell’aria attiva leggere oscillazioni. La combinazione di elementi trasmette l’idea della neve che si scioglie, metafora visibile e tattile del dissolversi degli ultimi istanti di qualcosa.

Materiali e allestimento

Gli elementi adottati da Shiota sono volutamente semplici: filo, carta, luce e spazio architettonico. L’uso del filtro architettonico del museo consente al lavoro di dialogare con il volume dell’agorà, evidenziando come un’installazione contemporanea possa trasformare la percezione di un ambiente espositivo. Le superfici riflettenti e le luci calibrate accentuano la sensazione di sospensione e di evaporazione, mentre i fogli scritti introducono un livello narrativo che rende l’opera accessibile e intima al tempo stesso.

Significato e chiavi di lettura

Il motivo della neve che si scioglie è centrale: per l’artista indica gli ultimi attimi prima della fine di un ciclo, una sorta di eco finale che lascia spazio a nuovi inizi. Questo simbolo invita a considerare il tempo come materia plastica, capace di essere riordinata attraverso le memorie personali. La presenza dei nomi sui fogli rende tangibile il legame tra persone e luoghi, proponendo una riflessione sul modo in cui ricordiamo chi non è più presente o non è più raggiungibile.

Spazio di meditazione

Il museo diventa così una stanza di meditazione collettiva: l’opera non impone una lettura unica ma propone livelli di interpretazione che cambiano in base all’esperienza individuale. L’installazione facilita l’incontro con il silenzio e con la memoria, offrendo ai visitatori la possibilità di sostare e fare proprie le vibrazioni visive e sensoriali. In questo senso, The Moment the Snow Melts si configura come un dispositivo emotivo che produce senso attraverso l’interazione fisica e mentale del pubblico.

Informazioni pratiche per la visita

La mostra è ospitata al Mudec Museo delle Culture, in Via Tortona 56, Milano. L’ingresso è indicato come gratuito e il pubblico può consultare gli orari di apertura specifici: lunedì 14.30-19.30; martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 09.30-19.30; giovedì 09.30-22.30. Per maggiori dettagli è possibile fare riferimento al sito ufficiale del museo, dove sono pubblicate informazioni aggiornate su eventuali attività collaterali e modalità di accesso. La fruizione consiglia tempo e attenzione: chi visita è invitato a muoversi lentamente e a osservare gli elementi appesi evitando di toccarli.

Consigli per i visitatori

Per godere appieno dell’opera, si suggerisce di prevedere una sosta prolungata nello spazio espositivo e di lasciare che lo sguardo segua i fili e i fogli sospesi. Il contesto museale supporta la contemplazione silenziosa: l’operazione di ascolto visivo dell’opera aiuta a percepire i dettagli e le sfumature concettuali proposte dall’artista. Infine, la natura temporanea dell’allestimento rende la visita un’occasione di incontro unico con il lavoro di Chiharu Shiota.