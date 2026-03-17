Puntata da Bruxelles di Dentro e Fuori dal Comune: tra Parlamento europeo e comunità italiana

Questa puntata porta lo spettatore dentro il cuore delle istituzioni europee e nelle strade dove vive la comunità italiana di Bruxelles

Questa sera, lunedì 16 marzo, alle 23 il programma Dentro e Fuori dal Comune propone una puntata realizzata a Bruxelles, la città che ospita molte delle principali istituzioni dell’Unione europea. La giornalista Silvia Valenti guida lo spettatore tra corridoi istituzionali e piazze cittadine per mettere a confronto la dimensione politica con la vita quotidiana della comunità italiana locale.

L’appuntamento è trasmesso su il61 (61 del digitale terrestre) e su Telecity (canale 13 in Lombardia e Liguria, canale 10 in Piemonte e Valle d’Aosta).

Il servizio si propone di offrire una visione completa: non solo immagini turistiche del centro storico, ma anche incontri con chi rappresenta i territori nel processo decisionale europeo e interviste a italiani residenti. Grazie a questo formato, prodotto da Netweek, lo spettatore può comprendere tanto l’assetto istituzionale quanto le opportunità pratiche che derivano dal dialogo tra enti locali e istituzioni comunitarie.

Un itinerario istituzionale tra Parlamento e organi consultivi

Nella puntata la telecamera entra nel mondo del Parlamento europeo, corpo eletto per rappresentare i cittadini degli Stati membri, e dedica particolare attenzione al Comitato europeo delle Regioni. Questo organismo svolge una funzione cruciale: offre pareri sulla legislazione europea e favorisce il raccordo tra politiche comunitarie e realtà locali. Il racconto combina riprese delle sedi istituzionali con interviste ai delegati, per spiegare come idee e proposte nate a livello locale possano influire su decisioni che riguardano interi territori.

Il ruolo del Comitato europeo delle Regioni

Il Comitato europeo delle Regioni è formato da amministratori locali: sindaci, presidenti di regione e delegati. Con i suoi 329 membri provenienti dai 27 Stati dell’Unione, rappresenta una rete di contatti diretti tra istituzioni e comunità. Il programma illustra come il Comitato operi come organo consultivo, proponendo pareri e soluzioni che mirano a rendere più efficaci le politiche europee a livello territoriale, e quali vantaggi pratici possono derivare per amministrazioni locali, imprese e cittadini.

La comunità italiana: numeri, associazioni e storie di vita

Bruxelles ospita una delle più numerose comunità italiane all’estero: oltre 121mila cittadini. Il servizio racconta sia la storia di chi è arrivato nel secondo dopoguerra e ne ha costruito la memoria collettiva, sia la presenza di una nuova immigrazione fatta di giovani professionisti, ricercatori e funzionari europei. Sul territorio operano circa 250 associazioni italiane che promuovono attività culturali, sociali e di rappresentanza: un tessuto vivace che la trasmissione esplora attraverso interviste ai protagonisti e visite ai principali luoghi di aggregazione.

Luoghi, sapori e incontri

Oltre alla dimensione istituzionale, la puntata offre un piccolo tour del cuore storico di Bruxelles per cogliere le atmosfere cittadine e i punti di ritrovo della comunità italiana. Dai caffè alle associazioni culturali, dalle piazze ai mercati, ogni fermata diventa l’occasione per raccontare come gli italiani si integrano e mantengono vive tradizioni e usi. Le testimonianze raccolte mostrano un equilibrio tra radici storiche e nuove forme di presenza professionale.

Perché guardare questa puntata e come rivederla

La trasmissione è pensata per chi vuole capire come funzionano le istituzioni europee a livello pratico e quale impatto hanno sulle realtà locali: amministrazioni, imprese e cittadini. Con uno sguardo che alterna approfondimento istituzionale e reportage di vita quotidiana, Silvia Valenti e la redazione di Netweek raccontano opportunità, criticità e proposte concrete. Le puntate di Dentro e Fuori dal Comune vanno in onda ogni lunedì alle 23 su il61 e Telecity; chi si perde la diretta può rivedere le puntate sui portali il61.it e telecity.it.

Infine, il programma anticipa la prossima tappa: lunedì 23 marzo la troupe tornerà in Lombardia per raccontare Lissone, un’altra realtà significativa della Brianza. Seguire questi appuntamenti significa scoprire non solo luoghi e istituzioni, ma anche le persone che animano quotidianamente il territorio e ne fanno la vera ricchezza.