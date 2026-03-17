AllegroModerato inaugura il Palio di Legnano con un concerto inclusivo

Un'apertura del Palio che trasforma la musica in strumento di integrazione e valorizzazione dei talenti

Il tradizionale concerto che apre le celebrazioni del Palio di Legnano tornerà a riempire di note il Teatro Tirinnanzi con un progetto che punta sull’inclusione: l’appuntamento è fissato per giovedì 16 aprile, alle ore 21.00, e vedrà sul palco l’orchestra AllegroModerato.

Questa scelta segna una svolta rispetto alle edizioni precedenti e inserisce l’evento inaugurale in una dimensione più sociale, coerente con le celebrazioni per l’850° anniversario della Battaglia di Legnano.

L’idea alla base è semplice ma potente: utilizzare la musica come mezzo per valorizzare persone di diverso background e capacità, mostrando come una comunità più inclusiva possa essere anche più ricca. La serata non è pensata solo come un momento di spettacolo, ma come un simbolo di apertura e partecipazione, dove il valore artistico si sposa con l’impegno sociale e culturale del Palio e delle sue Contrade.

Un concerto con un obiettivo sociale

La scelta di affidare la serata inaugurale all’orchestra AllegroModerato nasce dalla volontà della Fondazione Palio di dare un tono diverso all’apertura: non più soltanto cerimonia e solennità, ma anche attenzione al tema dell’integrazione. Negli anni precedenti la manifestazione si era avvalsa della presenza della fanfara dell’Arma dei Carabinieri, che ha storicamente conferito prestigio. Questa volta il messaggio è orientato verso la comunità, con un programma che vuole mettere in luce talenti di musicisti professionisti e di musicisti con disabilità, esaltando il ruolo della musica come strumento di coesione sociale.

Scelta e significato per l’850° anniversario

Il contesto celebrativo degli 850 anni dalla Battaglia di Legnano ha offerto l’occasione per rivedere il tono dell’inaugurazione: valorizzare la memoria storica passando per un gesto concreto di inclusione. Affidare il palco a un ensemble che integra competenze tecniche e percorsi di vita differenti è un modo per tradurre il richiamo storico in una pratica contemporanea di solidarietà. In questo senso, la musica diventa metafora e pratica insieme: un linguaggio in grado di ridurre barriere e creare spazi condivisi.

Chi è AllegroModerato

AllegroModerato è un centro di formazione musicale con sede a Milano che lavora con bambini, giovani e adulti con disabilità, proponendo formazioni che spaziano dalla musica sinfonica alla musica elettronica, dal coro al rock. La realtà è riconosciuta per la sua originale metodologia di Educazione Orchestrale Inclusiva, che coniuga standard artistici elevati con percorsi di inclusione concreta. Le diverse formazioni dell’orchestra partecipano a concerti in Italia e all’estero, e promuovono progetti in contesti variegati come le scuole, gli ospedali e gli istituti di pena.

Progetti, collaborazioni e iniziative

Tra le iniziative dell’orchestra si contano la creazione di nuove compagini anche fuori dai confini nazionali, l’impegno in progetti rivolti a migranti e caregiver, e percorsi di Team Building Orchestrale per imprese. Sul piano artistico AllegroModerato ha collaborato con musicisti di rilievo nazionale come Eugenio Finardi e Stefano Bollani, e con realtà internazionali come l’Orchestra Sinfonica di Gyor e la Charity Symphony Orchestra di Southampton. Queste collaborazioni dimostrano come la qualità musicale sia parte integrante del progetto inclusivo.

Riconoscimenti e presenza internazionale

Il valore del lavoro svolto dall’orchestra è stato riconosciuto anche istituzionalmente: nel 2017 AllegroModerato ha ricevuto dalla Presidenza della Repubblica italiana un’onorificenza al merito per l’impatto sociale e artistico del suo operato. L’orchestra vanta tournée e partecipazioni in paesi come Regno Unito, Argentina, Ungheria e Malta, e ha preso parte a progetti teatrali apprezzati da pubblico e critica, ad esempio la collaborazione con la compagnia La Ribalta di Bolzano.

Evento internazionale per l’inclusione

Un momento di rilievo nella storia recente dell’ensemble è stata l’invito del Ministero per la Disabilità a suonare al primo G7 per l’inclusione e la disabilità, svoltosi ad Assisi nel 2026: un’occasione che ha portato la pratica italiana dell’integrazione musicale su un palcoscenico internazionale, rafforzando la reputazione di AllegroModerato come eccellenza nel campo della musica e dell’inclusione.

Organizzazione dell’evento e partner

La Fondazione Palio ha curato l’organizzazione della serata con il sostegno di partner locali: tra loro spicca Pomini Long Rolling Mills, che ha contribuito al buon esito dell’iniziativa. L’evento si propone non solo come apertura formale del calendario del Palio, ma come momento di riflessione collettiva in cui la comunità locale è chiamata a riconoscere il valore dell’accoglienza. La serata sarà dunque un doppio segno, culturale e sociale, che lega celebrazione storica e partecipazione attiva.

In sintesi, il concerto di apertura affidato all’orchestra AllegroModerato rilegge la tradizione del Palio inserendovi una forte componente di inclusione: una scelta che punta a dimostrare come l’arte possa essere motore di integrazione e come la comunità, attraverso la musica, possa accogliere e valorizzare tutte le sue risorse.