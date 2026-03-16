Iniziative scolastiche e comunitarie per educare alla pace

Un viaggio tra iniziative locali e modelli nazionali che mostra come l'educazione alla pace possa diventare pratica quotidiana e responsabilità politica

La scena educativa italiana vede negli ultimi anni un crescente impegno verso la promozione della pace e della gestione non violenta delle tensioni. In contesti diversi, dalle scuole elementari ai forum nazionali, emergono percorsi che connettono la dimensione formativa con l’impegno civico: si lavora per rendere la convivenza pacifica una competenza tangibile, non una semplice dichiarazione d’intenti.

Due tipologie di azione sono emblematiche: iniziative territoriali che coinvolgono studenti e comunità locali e percorsi strutturati sostenuti da istituzioni regionali e reti educative. Entrambe puntano a trasformare il conflitto in occasione di apprendimento e responsabilità condivisa, opponendosi alla normalizzazione o alla spettacolarizzazione della violenza che spesso circola nei media.

Un esempio locale: la Settimana della Pace a Magenta

Nel quadro della Settimana della Pace, promossa dal Comitato intercomunale per la Pace in collaborazione con le scuole del territorio di Milano nord-ovest, l’ICS di Via Papa Giovanni Paolo II di Magenta organizza un momento pubblico il 19 marzo alle ore 10:30. L’evento “La mia scuola per la Pace – Vivere in pace perché” si svolge nella palestra della scuola in via Boccaccio 24 e vede il coordinamento dei docenti del plesso “IV giugno 1859”. Alla manifestazione partecipano una delegazione del CPIA e le classi quarte della primaria Giovanni XXIII, protagoniste di riflessioni collettive e performance artistiche.

Simboli e pratiche condivise

Gli studenti hanno realizzato un’installazione composta da circa 150 bandiere rappresentanti i continenti e altrettante maschere dedicate al valore della pace: un lavoro interdisciplinare che coinvolge arti, storia e cittadinanza. Inoltre verranno lette lettere indirizzate a ragazzi e scuole dei Paesi colpiti dalla guerra, gesto di vicinanza che intende trasformare il sentimento in dialogo concreto. L’evento è programmato a porte chiuse ma mantiene una forte valenza simbolica e educativa per la comunità scolastica.

Modelli e politiche: l’esperienza di Rondine e i progetti regionali

A livello regionale e nazionale, esperienze quali quella di Rondine Cittadella della Pace offrono un modello consolidato di trasformazione dei conflitti attraverso la convivenza e il dialogo. All’incontro “Generare habitat di pace. Abitare il conflitto con le relazioni”, promosso nell’ambito di Didacta Italia 2026 alla Fortezza da Basso di Firenze, sono stati presentati percorsi finanziati dal FSE+ 2026-2027 che mirano a portare nelle scuole strumenti concreti di gestione delle tensioni e di cittadinanza globale.

Dal progetto alla pratica educativa

Rondine, supportata dalla Regione Toscana e da partner come Assodidattica, promuove il Metodo Rondine che considera il conflitto come occasione di crescita, non come tabù da eliminare. Progetti come “Educazione alla Pace e alla Trasformazione dei Conflitti” traducono questa prospettiva in laboratori, festival e marce per la pace; esempi concreti sono il YouTopic Fest 2026 (4-7 giugno) e le attività con studenti di istituti tecnici e professionali che sperimentano sul campo pratiche di ascolto, riconoscimento e responsabilità.

Perché l’educazione alla pace è anche questione politica

Accanto agli aspetti formativi, non va dimenticato il rischio della spettacolarizzazione della violenza e della gamification dei conflitti, fenomeni che banalizzano sofferenze reali e rendono più difficile un giudizio critico. La pace, oltre a essere insegnata nelle classi, richiede scelte politiche e responsabilità pubblica: promuovere politiche coerenti significa creare condizioni perché la convivenza pacifica non resti un valore simbolico ma diventi pratica quotidiana.

In questo senso, scuole, istituzioni regionali e reti come Rondine dimostrano che è possibile connettere educazione e politiche pubbliche per costruire comunità resilienti. Lavorare sulla relazione, offrire spazi di confronto e valorizzare esperienze che trasformano il conflitto sono passi necessari per restituire alla pace una dimensione concreta, condivisa e sostenibile.