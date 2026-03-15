Mostra a Milano: illustrazioni dedicate agli sport invernali e alla loro bellezza

Un'esposizione che mette al centro l'estetica degli sport invernali attraverso illustrazioni contemporanee

L’Arte del movimento arriva a Milano con un progetto espositivo che esplora la relazione tra corpo, gesto e paesaggio attraverso l’illustrazione. A curare e presentare l’iniziativa sono Mntn Journal e la Galleria Manifiesto Blanco, che invitano il pubblico a osservare lo sport come forma d’arte e narrazione visiva.

L’esposizione propone uno sguardo trasversale su discipline che combinano velocità, equilibrio e insolite coreografie, offrendo al visitatore la possibilità di decodificare l’estetica degli sport invernali attraverso tratti, colori e composizioni.

In mostra sono presenti 22 opere realizzate da 16 illustratori italiani, ciascuno chiamato a interpretare una disciplina specifica. Tra le rappresentazioni emergono il sci alpino, il biathlon, il bob, lo sci di fondo, il curling, il pattinaggio di figura, lo sci acrobatico, l’hockey su ghiaccio, lo slittino, la combinata nordica, lo short track, lo skeleton e il salto, oltre ad altre discipline che dialogano con il concetto di movimento. Ogni tavola e illustrazione si propone come una sintesi tra azione atletica e tensione estetica.

Allestimento e calendario dell’esposizione

L’esposizione è ospitata presso la Galleria Manifiesto Blanco a Milano. Il vernissage è previsto per il 28 gennaio 2026 alle ore 18:30; l’apertura al pubblico continua poi con il percorso espositivo dal 29 gennaio al 15 marzo 2026. L’iniziativa è pensata per mettere in dialogo non solo il pubblico cittadino ma anche gli appassionati di sport e arti visive, proponendo un allestimento che privilegia la sequenza narrativa delle opere e la lettura dinamica dei soggetti. L’accesso è gratuito, favorevole a visite flessibili per scolaresche, gruppi di appassionati e pubblico generico.

Orari e aperture speciali

La mostra è visitabile dal mercoledì al sabato con orario 16:00-19:00 e prevede aperture straordinarie nelle domeniche 8, 15 e 22 febbraio, per agevolare chi desidera un’esperienza più lenta e approfondita. È importante notare la distinzione tra la serata di presentazione del 28 gennaio e l’effettiva fruizione espositiva che parte il 29 gennaio; la formula adottata unisce momenti di incontro pubblico a periodi dedicati alla contemplazione artistica. In accordo con l’organizzazione, l’evento è presentato anche in altre sedi, con tappe previste a Cortina, per ampliare la platea e confrontare le letture locali del tema.

Linguaggio visivo: come si racconta il ghiaccio

Le opere esposte indagano il modo in cui l’azione sportiva può essere tradotta in segno e colore. Attraverso stili che variano dal figurativo al più concettuale, gli illustratori mettono in scena accelerazioni, cadute, traiettorie e pause. Il segno grafico diventa strumento per rappresentare la fisicità, mentre palette cromatiche e gestualità divergenti evidenziano diversi modi di intendere il freddo, la velocità e la tensione agonistica. In questa sezione del percorso il visitatore è invitato a confrontare opere vicine per tema e differenze stilistiche, cogliendo come il medesimo soggetto possa assumere valenze diverse in mani diverse.

Tecniche e sperimentazione

Accanto a illustrazioni tradizionali emergono sperimentazioni che mescolano digitale e stampa, collage e materiali ibridi. Qui il termine illustrazione sportiva non si limita a una vignetta o a un bozzetto: è proposta come pratica progettuale che riflette su movimento e composizione. L’uso di texture, di linee cinetiche e di campiture nette enfatizza l’energia dei soggetti; mentre dettagli scelti, come la posa di un pattinatore o la curva di una pista, diventano simboli visivi della disciplina stessa.

Perché vale la pena visitare

Questa mostra offre più di una semplice esposizione tematica: è un invito a leggere lo sport con occhi nuovi, a riconoscere l’eleganza insita nell’azione atletica e il potenziale narrativo dell’immagine. Il progetto si rivolge a chi ama l’arte contemporanea, agli appassionati di sport e a chi cerca spunti per comprendere come linguaggi visivi differenti possano indagare lo stesso oggetto. Grazie all’ingresso libero e a orari studiati per la cittadinanza, la presenza di 22 opere di 16 autori offre un campione significativo per esplorare la relazione tra movimento, forma e percezione.

Visitare l’evento significa anche partecipare a una riflessione condivisa: come la pratica sportiva si trasforma in immagine, quale ritmo imprime alla composizione e in che modo il gesto atletico può diventare linguaggio. Per informazioni pratiche e aggiornamenti è consigliabile consultare i canali della Galleria Manifiesto Blanco e di Mntn Journal, che seguono la programmazione e le eventuali iniziative collaterali pensate per il pubblico.