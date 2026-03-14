Cosa fare a Milano nel weekend del 14 e 15 marzo 2026

Scopri cosa vedere e dove andare a Milano nel fine settimana del 14 e 15 marzo 2026: fiere come Fa' la cosa giusta!, spettacoli, mostre e iniziative all'aperto

Milano si prepara a un fine settimana denso di appuntamenti: il calendario del 14 e 15 marzo 2026 offre una mescolanza di musica dal vivo, feste tradizionali, fiere tematiche e aperture museali che invitano a uscire di casa. Tra gli eventi che animano la città e la cintura metropolitana spiccano manifestazioni consolidate come Fa’ la cosa giusta! e la rassegna irlandese Spirit of Ireland, oltre a proposte pensate per le famiglie e agli ultimi momenti per vivere l’atmosfera delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.

Questa guida raccoglie gli appuntamenti principali, con indicazioni pratiche per orientarsi tra date, luoghi e temi. Troverete suggerimenti utili per scegliere tra i concerti in cartellone, le rappresentazioni teatrali e le mostre appena riaperte, oltre a eventi tipici di stagione come la Fiera del Tredesin de Marz e la riapertura dei campi fioriti di Tulipani Italiani ad Arese.

Fiere e grandi eventi tematici

Al centro delle proposte spicca Fa’ la cosa giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che si svolge a Fiera Milano Rho dal 13 al 15 marzo 2026. Con centinaia di espositori, uno spazio dedicato ai grandi cammini e un ricco calendario di incontri, l’evento è pensato per chi cerca soluzioni pratiche e idee per ridurre l’impatto quotidiano. In parallelo, lo Spirit of Ireland (13-15 marzo) porta musica, danze e proposte gastronomiche a tema irlandese, offrendo un’anteprima festosa della giornata di San Patrizio.

Tradizioni e mercati: Tredesin e San Giuseppe

La domenica del 15 marzo propone appuntamenti tradizionali come la Fiera del Tredesin de Marz in Porta Romana e la Fiera di San Giuseppe a Cernusco sul Naviglio. Queste feste primaverili uniscono bancarelle, laboratori e intrattenimento locale; la prima, in particolare, conserva un legame storico con la leggenda di San Barnaba e la pietra del Tredesin, celebrata ogni anno con bancarelle e manifestazioni popolari.

Musica e teatro: programmazione per il weekend

Il palinsesto musicale è vario: al Blue Note prosegue il ciclo con Chiara Civello (12-14 marzo), mentre al Conservatorio Verdi è attesa la pianista Martha Argerich il 13 marzo. L’Orchestra Sinfonica di Milano suona con Anne Akiko Meyers il 13 e il 15 marzo all’Auditorium, e non mancano serate rock e folk in locali come la Santeria Toscana 31 e il Circolo Magnolia. Sul fronte teatrale, alcuni spettacoli in scena includono produzioni come Mirandolina al Teatro Elfo Puccini e la commedia di Fantozzi al Teatro Carcano, con rappresentazioni distribuite tra il 10 e il 15 marzo.

Proposte per le famiglie

I più piccoli trovano spazio con spettacoli pensati per loro: al Teatro Fontana va in scena Il fantasma di Canterville (14-15 marzo), mentre al Teatro Oscar è programmato Robin: una foresta da salvare il 15 marzo. Alla Fabbrica del Vapore il family park Ambarabà rimane aperto fino al 15 marzo, offrendo giochi tradizionali e laboratori in un contesto pensato per riscoprire il gioco all’aperto.

Mostre, aperture e percorsi urbani

Il weekend è anche un’occasione per visitare alcune aperture temporanee e riaperture: la Galleria Antico Egitto del Castello Sforzesco è tornata al pubblico dal 5 marzo con circa 330 reperti, inclusi papiri e sarcofagi; l’allestimento presenta pezzi esposti per la prima volta e un percorso aggiornato. In città, la Highline Galleria propone un percorso panoramico sopra la Galleria Vittorio Emanuele II, mentre Palazzo Reale ospita la mostra dedicata ai Macchiaioli con oltre 100 opere fino al 14 giugno 2026.

Tra le attrazioni di primavera fuori porta, riapre il grande campo di Tulipani Italiani ad Arese in una finestra di apertura che include il periodo tra il 14 e il 21 marzo 2026, con la possibilità di passeggiare tra i filari e raccogliere i fiori secondo la formula u-pick. L’esperienza è perfetta per fotografie e per chi vuole portare a casa un ricordo floreale della stagione.

Spunti pratici e suggerimenti per il visitatore

Per orientarsi tra gli eventi: prenotate i posti ai concerti e agli spettacoli con anticipo, verificate gli orari sul sito ufficiale degli organizzatori e, quando disponibile, registratevi per l’ingresso alle fiere come Fa’ la cosa giusta!. Se volete vivere le atmosfere paralimpiche, ricordate che il Braciere Olimpico all’Arco della Pace, attivo fino al 15 marzo, è un elemento scenografico che completa i percorsi urbani dedicati a Milano-Cortina 2026. Infine, per aggiornamenti quotidiani, iscrivetevi alle newsletter locali e controllate eventuali modifiche di orario causate dal meteo o da esigenze tecniche.