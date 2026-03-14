Concorso musicale 1 maggio a Legnano: come partecipare alla terza edizione

Iscriviti al Concorso Musicale Altomilanese 1 maggio: terza edizione con Max Pisu, Stefano Re e la possibilità di suonare al Rugby Sound

La terza edizione del Concorso Musicale Altomilanese 1 maggio torna a offrire spazio alle formazioni del territorio. Promosso da Cgil, Cisl e Uil dell’Altomilanese e organizzato in collaborazione con il Comune di Legnano, il contest conferma l’obiettivo di valorizzare la creatività musicale locale e di creare un ponte tra i giovani artisti e festival più ampi.

Il bando per le candidature è stato aperto e resterà operativo fino al 31 marzo 2026, con la finale in programma il 1 maggio 2026 al Teatro Talisio Tirinnanzi di Legnano.

Accanto alle istituzioni sindacali, la rassegna manterrà volti e partner riconoscibili: il comico Max Pisu sarà il presentatore dell’evento mentre il musicista Stefano Re curerà la direzione artistica. La collaborazione con Rugby Sound e Shinning Production garantisce inoltre un’importante prospettiva per i vincitori, che avranno la possibilità di esibirsi nel cartellone del festival. Questa formula unisce la dimensione locale della gara alla concreta opportunità di visibilità su palchi più grandi.

Come partecipare

Le candidature devono essere inviate esclusivamente via email all’indirizzo 1maggioaltomilanese.selezioni@gmail.com entro il 31 marzo 2026. Nella mail è richiesto di allegare alcune informazioni essenziali: il nome della band e una breve biografia che racconti il percorso del gruppo, il contatto del rappresentante per le comunicazioni ufficiali, eventuali pubblicazioni e tre brani in formato mp3. Questi elementi serviranno alla giuria per valutare la proposta artistica e la qualità delle composizioni, consentendo una prima scrematura prima della fase live.

Criteri di ammissione

Possono concorrere esclusivamente formazioni che propongono musica originale: non sono ammesse cover. Questo requisito mette al centro la composizione autonoma e la sperimentazione sonora, favorendo chi investe nella scrittura e nell’identità artistica. La selezione privilegerà elementi come l’originalità delle canzoni, la coesione del progetto musicale e la qualità delle registrazioni inviate (i tre brani mp3). Al termine della fase di candidatura, gli organizzatori effettueranno le selezioni e comunicheranno le otto band finaliste.

Finale e opportunità per i vincitori

La finale si terrà il 1 maggio 2026 al Teatro Talisio Tirinnanzi di Legnano, con una serata che unisce musica, spettacolo e partecipazione civica in occasione della Festa del Primo Maggio. Oltre alla competizione sul palco, la rassegna offre ai partecipanti la possibilità di creare rete con operatori culturali, tecnici del suono e manager di festival. Il premio principale prevede l’inclusione nel programma di Rugby Sound, grazie alla partnership con Shinning Production, un’occasione concreta per aumentare la propria visibilità e proseguire il percorso artistico.

Selezione e svolgimento della serata

Le otto band finaliste saranno annunciate dopo la chiusura delle iscrizioni e prepareranno un set per la serata finale sotto la conduzione del presentatore Max Pisu e della direzione artistica di Stefano Re. La giuria, composta dai rappresentanti dei sindacati e da figure del mondo musicale locale, valuterà le esibizioni dal vivo considerando criteri tecnici e artistici. L’evento sarà pensato anche come vetrina: oltre al vincitore assoluto, potranno emergere menzioni e riconoscimenti utili per la carriera delle singole formazioni.

Organizzazione e informazioni pratiche

Promuovono l’iniziativa Cgil Ticino Olona, Cisl Milano Metropoli e il coordinamento territoriale Uil Legnano Magenta Abbiategrasso, che insieme gestiscono la procedura di selezione e comunicazione. Per partecipare è fondamentale rispettare la scadenza del 31 marzo 2026 e inviare tutto il materiale richiesto all’indirizzo di posta indicato. Gli aggiornamenti sulle otto finaliste e sul programma della serata saranno pubblicati dai canali ufficiali degli organizzatori e del Comune di Legnano, offrendo trasparenza su calendari e modalità di partecipazione.