Elio e le Storie Tese a Legnano: il Tour à la carte che fa scegliere la scaletta al pubblico

Elio e le Storie Tese arriveranno a Legnano il 9 luglio con il loro Tour à la carte: il pubblico potrà votare la scaletta sul sito e vivere un concerto unico all'Isola del Castello

Il gruppo Elio e le Storie Tese sarà protagonista della programmazione estiva con il suo Tour à la carte, e farà tappa giovedì 9 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano. L’evento si svolge in una cornice suggestiva, l’Isola del Castello, e promette di trasformare il tradizionale concerto in un’esperienza partecipata: la scelta della scaletta non sarà più prerogativa esclusiva della band, ma un atto condiviso con chi assisterà.

Questa formula arriva a Legnano dopo le prime iniziative estive del gruppo e segue il calendario del Concertozzo, l’evento ideato dal Trio Medusa che unisce musica e impegno sociale. Il Concertozzo si svolgerà per la prima volta a Biella venerdì 26 giugno in Piazza Duomo, con talk e spettacoli a ingresso gratuito, e proseguirà sabato 27 giugno in Piazza Falcone con il Concertozzino e il vero e proprio Concertozzo: due tappe che introducono il pubblico all’atmosfera che caratterizzerà il Tour à la carte.

La formula interattiva: come funziona il Tour à la carte

Il cuore dell’iniziativa è semplice e innovativo: sul sito ufficiale di Elio e le Storie Tese i fan possono votare i brani che desiderano ascoltare, costruendo una playlist collettiva che diventa la scaletta del concerto. Questo meccanismo trasforma la scelta in un processo condiviso, facendo sì che ogni tappa sia diversa e rispecchi i gusti locali. L’idea è quella di offrire un menù musicale personalizzato, dove ogni portata — dall’antipasto al dessert — viene decisa dalla platea, rendendo la performance un prodotto dell’interazione tra band e pubblico.

Perché questa scelta cambia l’esperienza del live

Consentire al pubblico di selezionare i brani significa allungare il tempo dell’esperienza concertistica: la partecipazione inizia prima che le luci si accendano e prosegue durante il live. Si tratta di una forma di partecipazione attiva che ribalta i ruoli tradizionali, facendo del pubblico non solo un fruitore ma anche un coautore del contenuto. Inoltre, la variabilità delle scalette spinge gli spettatori a seguire più tappe del tour, attratti dalla possibilità di scoprire line up diverse in città differenti.

L’appuntamento di Legnano e la cornice dell’Isola del Castello

Nella serata di giovedì 9 luglio il Rugby Sound Festival accoglierà la band sull’Isola del Castello, una piccola isola naturale lambita dal fiume Olona dove sorge il castello di San Giorgio. L’evento è organizzato da Rugby Parabiago e Shining Production, con il patrocinio del Comune di Legnano, e promette un connubio tra musica di qualità e ambiente storico-paesaggistico. La location, grazie alla sua posizione e alla scenografia naturale, contribuirà a rendere la serata ancora più suggestiva e memorabile.

Logistica e atmosfera della serata

La scelta dell’Isola del Castello non è casuale: l’area, circondata dal fiume, offre una percezione di intimità nonostante la dimensione pubblica dell’evento. L’organizzazione punta a garantire accessibilità e sicurezza, con aree per il pubblico e punti informativi. Per chi intende partecipare, è consigliabile informarsi sulle modalità di accesso e sui canali ufficiali per votare la scaletta in anticipo, così da contribuire alla creazione del live già dalle settimane precedenti.

Il legame con il Concertozzo e l’impegno sociale

Il Tour à la carte arriva dopo le iniziative legate al Concertozzo, manifestazione che aspira a coniugare intrattenimento e responsabilità civile. Organizzato con il supporto del Trio Medusa, il Concertozzo proporrà a Biella momenti di confronto, spettacolo e informazione: talk, dibattiti e stand a ingresso gratuito che accompagneranno la musica. Questa sinergia tra eventi ribadisce la vocazione del gruppo a usare la popolarità per stimolare attenzione su temi sociali, oltre che per offrire divertimento e cultura.

Partecipare al live del 9 luglio significa dunque vivere una serata in cui musica, partecipazione e contesto storico si intrecciano. Per chi desidera essere parte attiva del concerto, il suggerimento è di visitare il sito ufficiale di Elio e le Storie Tese per votare la propria selezione di brani: in questo modo si contribuisce a modellare una serata che sarà diversa in ogni città e che amplifica il senso di comunità attorno all’evento.