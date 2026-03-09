Mostra sull’estetica degli sport invernali: arte, montagna e gesto atletico

Una collettiva di illustrazione che celebra il dinamismo degli sport invernali attraverso 22 opere esposte a Milano e Cortina: ritmo, silenzio e gesto diventano immagini

I fatti

Dal 28-01-2026 al 15-03-2026 L’arte del movimento presenta a Milano una mostra che indaga il rapporto tra estetica e performance. L’esposizione è ospitata dalla Galleria Manifiesto Blanco e si affianca a un allestimento a Cortina.

L’iniziativa punta a mostrare gli sport su neve e ghiaccio come pratiche cariche di significato, oltre la competizione.

Dettagli

La rassegna riunisce 22 opere realizzate da 16 illustratori italiani. Gli autori esplorano le emozioni che precedono la partenza, la sospensione del volo e la velocità della discesa. Il linguaggio visivo varia dall’icona stilizzata alla narrazione figurativa, evidenziando gesto tecnico e contesto sensoriale dell’alta quota.

I protagonisti e il tema centrale

Il gruppo comprende illustratori noti come Emiliano Ponzi, affiancato da Ludovica Basso e Helga Aversa. Ciascuno propone un linguaggio visivo distinto. Alcuni prediligono il segno netto e simbolico. Altri privilegiano colore e texture per suggerire il paesaggio nevoso o la dinamica di una curva.

La selezione mette a confronto stile e funzione, focalizzandosi sul gesto tecnico e sull’esperienza sensoriale dell’alta quota. Il risultato evidenzia come l’illustrazione interpreti la performance sportiva, enfatizzando movimento, ritmo e contesto ambientale.

Un catalogo di discipline

La rassegna amplia la lettura dell’illustrazione sportiva attraverso un ampio ventaglio di discipline. Il percorso espositivo include sci alpino, biathlon, bob e short track. Sono presenti anche il pattinaggio di figura e l’hockey su ghiaccio, rappresentati con sguardi differenti sugli elementi tecnici e scenografici.

Il progetto dedica attenzione alle pratiche paralimpiche per sottolineare inclusione e diversità. Tra queste figurano il para ice hockey e il curling in carrozzina, quest’ultimo presentato come una variante adattata del curling per atleti con mobilità ridotta. L’insieme mostra come ogni disciplina generi un’estetica specifica, basata su movimento, ritmo e contesto ambientale.

Il concept curatoriale e le collaborazioni

Curata da Mntn Journal per il progetto ideato da Studio Exhibita, l'esposizione mette al centro il rapporto tra sport, design e narrazione illustrata. Il concept curatoriale punta a creare un percorso sensoriale che colleghi pratiche atletiche e linguaggi visivi.

La manifestazione si avvale di partner tecnici e sponsor per assicurare rigore scientifico e qualità espositiva. Tra i sostenitori figurano Nordica, Dolomiti Superski e Save the Duck, che contribuiscono con competenze e risorse materiali. Ristorante SanBrite e Allestimenti Benfenati hanno invece curato l’offerta ristorativa e la scenografia, garantendo un’allestimento coerente con il progetto.

Allestimento e fruizione

Il progetto espositivo curato da Dodi.Design propone un percorso che alterna momenti di contemplazione e sezioni più dinamiche. Le luci sono calibrate e gli spazi mantengono ampiezza per favorire la lettura visiva delle opere. I punti focali guidano lo sguardo verso l’istante atletico, enfatizzando postura e movimento. La presenza di una doppia sede, a Milano e a Cortina, offre contesti espositivi distinti e complementari. La transizione dalle aree comuni alla scenografia tematica è pensata per preservare continuità narrativa e coerenza visiva con il concept curatoriale.

Il valore simbolico del gesto atletico

Il nucleo interpretativo della mostra considera il movimento sportivo come linguaggio visivo. La posizione del corpo in volo, la traiettoria degli attrezzi e il ritmo delle superfici si trasformano in elementi compositivi. Questi segni diventano icone capaci di evocare fatica e grazia in pari misura. L’allestimento mette in evidenza la tensione tra gesto e immagine, mostrando come il dettaglio tecnico assuma valore estetico. Le opere invitano a leggere il gesto come fenomeno culturale oltre che come evento fisico.

Impatto emotivo e immaginario collettivo

Le opere proseguono la lettura del gesto come fenomeno culturale oltre che come evento fisico. L’allestimento intende suscitare emozioni diverse: l’adrenalina della partenza, il silenzio ovattato del paesaggio innevato, la concentrazione che precede un lancio. La rassegna non si limita a esporre immagini. Propone invece una chiave di lettura dell’immagine sportiva come strumento di memoria collettiva e nuova narrazione estetica.

L’arte del movimento riunisce illustrazione, tecnica e design in un percorso che intreccia montagna e pratica atletica. Le opere mostrano come il gesto atletico possa fungere da laboratorio visivo per sperimentazioni formali e concettuali. La mostra è visitabile dal 28-01-2026 al 15-03-2026, periodo in cui sono previste aperture ordinarie e iniziative collaterali.