Presentazione dell’autobiografia di Martina Samaja a Milano

Incontro a Milano per la presentazione dell'autobiografia di Martina Samaja: tra ricordi, sogni e il racconto di una vita vissuta con intensità

Il 7 marzo 2026, alla Casa delle Associazioni del Municipio 1 di Milano, verrà presentato Aspettando l’arrivo del vento, l’autobiografia di Martina Samaja. L’appuntamento mette al centro la voce dell’autrice: ci saranno letture di brani scelti e un dialogo aperto con il pubblico, occasione per conoscere la storia dietro il libro e le ragioni che l’hanno spinta a raccontarsi.

Il cuore del racconto è la lunga malattia e il successivo trapianto di polmoni: una vicenda che Martina esplora con uno stile sobrio, senza retorica. Racconta paure e attese, ma anche la rete di cure e affetti che hanno reso possibile la ripresa. La tensione tra fragilità e forza emerge nelle pagine come esperienza vissuta, non come teoria, e questo rende la lettura intensa e immediata.

Il testo non è solo cronaca medica: è anche il racconto di una formazione. Martina, laureata in filosofia con indirizzo in estetica, intreccia riflessioni teoriche e memorie personali, mostrando come lo studio abbia modellato il modo in cui interpreta emozioni e ricordi. Le citazioni e i rimandi culturali non appesantiscono la narrazione; al contrario, illuminano passaggi che altrimenti resterebbero privi di contesto.

I viaggi segnano un altro filo conduttore del libro. Città, persone e incontri imprevisti diventano veri e propri laboratori di scoperta: esperienze che mettono alla prova le convinzioni e aiutano a rivedere i propri limiti. Quelle pagine raccontano come lo spostarsi nel mondo abbia allargato l’immaginario e contribuito a ricostruire un senso di sé dopo la malattia.

La scrittura autobiografica, per Martina, è uno strumento di conoscenza: non un esercizio di esibizione, ma un modo per interrogare le scelte, capire motivazioni e restituire senso a tappe difficili. Alternando descrizione e introspezione, l’autrice costruisce un racconto che parla di resilienza senza voler piegare il lettore alla pietà o al semplice sollievo.

La presentazione in Municipio 1 offrirà momenti diversi: lettura di brani, commenti dell’autrice e un ampio spazio per le domande. Sarà l’occasione per approfondire le scelte stilistiche, i riferimenti filosofici e i passaggi che hanno trasformato esperienze private in materiale narrativo. Chi partecipa potrà confrontarsi direttamente con Martina e capire come nasce una voce autobiografica credibile.

L’invito è rivolto a chi ama l’autobiografia e la letteratura contemporanea, ma anche a chi cerca storie che parlino di cura, relazioni e ricostruzione. Le testimonianze personali hanno un ruolo potente nel sensibilizzare sul tema delle malattie e dei percorsi di cura: ascoltare una vicenda raccontata dal suo protagonista offre prospettive spesso lontane dalle statistiche.

Partecipare significa mettersi in ascolto di una vicenda concreta e ricevere chiavi di lettura su temi universali: attraversamenti della malattia, formazione culturale, legami affettivi e la capacità di riprendere il passo. La serata vuole favorire un dialogo autentico, capace di connettere l’esperienza individuale con domande collettive sul prendersi cura e sul senso di una vita segnata dal cambiamento.

Ti aspettiamo il 7 marzo alla Casa delle Associazioni del Municipio 1 di Milano per ascoltare Martina Samaja, leggere insieme alcuni brani e confrontarci su un libro che parla di cura, di memoria e di rinascita. Sul finale ci sarà uno spazio per le domande e un confronto diretto con l’autrice.