Programma culturale dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid: mostre, incontri e cucina

Panoramica delle attività attivate dall’Istituto Italiano di Cultura di Madrid: dai laboratori culinari alle mostre di design, fino ai circoli di lettura e installazioni site-specific

L’Istituto Italiano di Cultura di Madrid propone una serie di appuntamenti che coprono ambiti diversi: arte contemporanea, letteratura, design e gastronomia. Questo articolo raccoglie le informazioni principali sugli eventi in calendario, offrendo un quadro utile sia per i residenti sia per i visitatori interessati alle produzioni culturali italiane a Madrid.

Di seguito sono presentate le iniziative con le date e una breve descrizione dei contenuti, per facilitare la scelta e la partecipazione. Ogni voce mette in rilievo gli elementi distintivi e il contesto in cui si svolge, mantenendo un taglio informativo e pratico.

Laboratori e percorsi gastronomici: Cuochi a Palazzo

Il progetto Cuochi a Palazzo si rivolge sia agli appassionati di cucina italiana sia ai professionisti che vogliono approfondire le tecniche tradizionali. L’iniziativa si svolge all’interno di un edificio storico del XVII secolo e combina esercitazioni pratiche con lezioni teoriche sulle ricette tipiche italiane. L’ambientazione storica è pensata per valorizzare la relazione tra cultura materiale e tradizione culinaria, creando un’esperienza immersiva per i partecipanti.

Contenuti e partecipazione

Le attività includono dimostrazioni pratiche, sessioni di assaggio e confronti tra ricette regionali. È prevista una limitata disponibilità di posti per garantire un’esperienza hands-on significativa. L’evento è calendarizzato dal sab 24 gen al lun 14 dic , offrendo quindi diverse opportunità di iscrizione durante l’anno.

Incontri letterari: Il Circolo dei Lettori e le Tertulias

L’Istituto inaugura una nuova edizione de Il Circolo dei Lettori | Tertulias italiane, un ciclo di conversazioni informali ispirate alla tradizione delle tertulias ispanoamericane. Questa proposta vuole favorire il dialogo intorno al tema del viaggio nelle sue molte declinazioni letterarie e culturali, offrendo un luogo di confronto aperto e partecipativo.

Programma e calendario

Il ciclo comincia il mar 03 feb e prosegue fino al mer 09 dic , con incontri periodici che vedono la partecipazione di lettori, critici e autori. In aggiunta, il mercoledì del 25 feb è dedicato a una lettura tematica sull’eredità ebraica nella letteratura italiana del Novecento, con estratti e riflessioni su autori come Giorgio Bassani e sul ruolo della memoria storica nella narrazione.

Mostre e installazioni: dal design alla scena contemporanea

Tra le esposizioni di rilievo figura la mostra Alchimia. La rivoluzione del design italiano, curata da François Burkhardt, Tobias Hoffmann e Alessandro Guerriero. Dopo tappe a Berlino e Milano, questa rassegna approda a Madrid dal 6 feb al 14 mar , proponendo un viaggio attraverso le sperimentazioni che hanno segnato il design italiano del XX secolo.

Eventi collaterali e installazioni site-specific

In occasione della Settimana dell’Arte Contemporanea Italiana e di ARCO Madrid, l’Istituto ospita installazioni site-specific tra cui il murales L’altalena di Marco Tamburro, presentato il ven 06 mar . L’opera esplora il tema della libertà mediante l’uso ricorrente dell’altalena nella poetica dell’artista, dialogando con gli spazi interni dell’Istituto. Sempre nello stesso periodo, viene presentata un’installazione di Cracking Art, movimento noto per le sue sculture animali colorate che affrontano anche tematiche ambientali.

Queste proposte intendono stimolare un confronto tra pratiche artistiche, design e impegno ecologico, valorizzando il rapporto tra lo spazio istituzionale e la comunità cittadina. Le installazioni sono pensate per essere accessibili e dialogare con un pubblico eterogeneo, dai professionisti del settore ai curiosi.

Come partecipare e informazioni pratiche

Per ogni iniziativa sono previste modalità di iscrizione o prenotazione differenziate: alcuni eventi richiedono registrazione anticipata mentre altri sono fruibili con accesso libero nei limiti della capienza. L’Istituto comunica dettagli logistici e aggiornamenti attraverso i propri canali ufficiali, fornendo indicazioni su orari, costi e requisiti di partecipazione.

Se desideri partecipare a più appuntamenti, conviene consultare il calendario completo e pianificare la presenza in anticipo, in particolare per i laboratori pratici e le visite guidate alla mostra Alchimia, che possono prevedere un numero limitato di partecipanti.