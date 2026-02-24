Milano messa in opera: presentazione del volume con Marina Previtali all’ADI Design Museum

Il volume «Milano messa in opera» intreccia 85 testimonianze di professionisti lombardi con 40 opere di Marina Previtali; presentazione il 2 marzo 2026 all'ADI Design Museum

Presentazione del progetto editoriale

Milano messa in opera, pubblicato da Silvana Editoriale, si propone come un ritratto collettivo della città lombarda. Il volume raccoglie 85 contributi di professionisti provenienti da ambiti diversi. Le testimonianze mettono a fuoco la dimensione comunitaria e creativa di Milano.

Contropunto visuale e curatela

Il libro è accompagnato da 40 opere pittoriche di Marina Previtali. Le opere offrono un contrappunto visivo alle testimonianze scritte e ampliano il significato dei contributi.

Presentazione pubblica

L’evento di presentazione si svolgerà presso l’ADI Design Museum di Milano il 2 marzo alle ore 18.00. L’appuntamento sarà un’occasione pubblica per esplorare il contenuto del volume, ascoltare gli interventi degli ospiti e vedere parte delle opere esposte.

La partecipazione all’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per la fruizione in sede si raccomanda di presentarsi con anticipo a causa della capienza limitata.

Un mosaico di voci per leggere la città

La raccolta restituisce Milano non solo come centro produttivo, ma come comunità creativa fondata su relazioni e condivisione. L’eterogeneità degli autori consente di leggere la città nelle sue stratificazioni. Storie personali, analisi professionali e riflessioni collettive si intrecciano per offrire un’immagine plurale e dinamica.

Voce e contesto

Le testimonianze valorizzano prospettive individuali e temi di interesse pubblico, dal rigenerazione urbana alle pratiche di design.

Questo approccio mette in luce la città come laboratorio permanente, dove competenze diverse dialogano e si influenzano reciprocamente. Il racconto privilegia il senso di appartenenza e le pratiche collaborative, evidenziando esperienze concrete e percorsi professionali che contribuiscono alla trasformazione degli spazi urbani.

Il volume prosegue raccogliendo ulteriori contributi che ampliano il quadro interpretativo e approfondiscono le connessioni tra progetto, cultura e comunità.

Le opere di Marina Previtali: pittura e simbolo

La parte visiva del volume comprende 40 opere su tela e carta intelata realizzate da Marina Previtali. Le immagini non sono semplici illustrazioni ma amplificano il contenuto scritto. Creano un rapporto sinergico tra parola e immagine. La carica espressiva introduce piani di lettura simbolici e introspettivi. Offrono scorci emotivi e riflessivi che completano il quadro narrativo della città.

Linguaggio visivo e lettura collettiva

Le tele dialogano con le voci editoriali mediante stratificazioni cromatiche e segni materici. Tale linguaggio sollecita una lettura non letterale del territorio. Ne emerge un’idea di Milano come luogo poetico oltre che funzionale. L’insieme stimola riflessioni estetiche e progettuali rivolte a cittadini e visitatori. Il volume prosegue con saggi e contributi che approfondiscono il rapporto tra progetto, cultura e comunità.

Presentazione e partecipanti

Alla presentazione all’ADI Design Museum interverranno figure di rilievo del panorama culturale e professionale milanese. Tra gli ospiti sono indicati Gisella Borioli, Alessandra Coppa, Luca Crovi, Luciano Galimberti, Antonio Marras, Marco Piva, Maria Porro, Lorenzo Valentino, Stefano Zuffi e Francesco Zurlo. Ogni intervento offrirà una prospettiva diversa e arricchirà il dibattito sulla creatività in ambito urbano.

La pluralità degli intervenuti riflette la filosofia del volume. L’obiettivo è mettere in relazione competenze e punti di vista per costruire una narrazione condivisa del rapporto tra progetto, memoria cittadina e pratiche culturali. La serata costituirà un momento di confronto aperto su progettualità e ruolo del design nella vita urbana.

Il volume pubblicato da Silvana Editoriale offre una lettura approfondita delle trasformazioni urbane attraverso il racconto collettivo e l’immagine artistica. Durante l’evento sarà possibile consultare il libro e osservare alcune delle opere di Previtali esposte in loco.