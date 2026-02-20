Spettacolo Lasciami volare: testimonianza e prevenzione al Teatro Italia

Un incontro emozionante al Teatro Italia il 24 febbraio 2026 con la testimonianza di Gianpietro Ghidini e le associazioni genitori di Garbagnate Milanese per parlare di prevenzione e relazioni familiari

Teatro Italia ospiterà lo spettacolo Lasciami volare, una serata dedicata alla memoria, alla prevenzione e al rapporto tra genitori e figli. L’evento si svolgerà il 24 febbraio 2026 alle 20.30 in via Varese a Milano. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Ema Pesciolino Rosso ETS e i comitati genitori di Garbagnate Milanese, con il supporto di istituti e scuole locali.

Dettagli organizzativi

La manifestazione è promossa in partnership con l’Istituto Futura, la scuola Wojtyla e i comitati genitori dei licei Russell e Fontana. L’ingresso è aperto al pubblico e gratuito. È possibile prenotare i posti su Eventbrite.

Una vicenda personale che diventa progetto collettivo

La serata avrà come protagonista Gianpietro Ghidini, presidente della Fondazione Ema Pesciolino Rosso ETS, che porterà in scena la sua testimonianza personale. Dopo la morte del figlio Emanuele, all’età di 16 anni, Ghidini ha dedicato la propria attività all’incontro con i giovani e con le famiglie.

Il lutto è stato trasformato in un impegno di diffusione e prevenzione. Il percorso personale è evoluto in un progetto nazionale che ha raggiunto migliaia di persone attraverso incontri nelle scuole, teatri e spazi pubblici. L’intervento mira a promuovere il dialogo tra genitori e figli e a sensibilizzare sul tema della prevenzione.

Il valore della testimonianza

La testimonianza acquista rilievo per la concretezza della vicenda narrata e per l’intento operativo dell’intervento. L’intervento non si limita a descrivere esperienze personali, ma propone strumenti pratici rivolti alle famiglie. Le indicazioni puntano a favorire il dialogo e a orientare scelte quotidiane.

La narrazione di Ghidini pone l’educazione emotiva al centro della prevenzione dei rischi legati all’adolescenza. In questo modo lo spettacolo diventa occasione di confronto tra adulti e giovani e sosta formativa per i partecipanti. L’intervento si inserisce nelle iniziative di sensibilizzazione promosse dalla fondazione e apre a futuri momenti di approfondimento.

I temi al centro dell’incontro

L’incontro mette al centro il valore della vita e la necessità di scelte consapevoli, riferiscono i comitati genitori promotori.

Si approfondiranno l’ascolto reciproco tra genitori e figli e la costruzione di relazioni fondate sulla fiducia.

Verrà inoltre sottolineata la necessità di strumenti educativi volti a favorire la crescita emotiva dei minori.

I promotori considerano questi aspetti fondamentali non solo per le singole famiglie, ma per l’intera comunità educante, in quanto contribuiscono a creare contesti più sicuri e solidali.

Le tematiche si collegano alle iniziative di sensibilizzazione già promosse dalla fondazione e preparano ulteriori momenti di approfondimento.

Dialogo e ruolo degli adulti

L’incontro invita gli adulti a reinterpretare la propria presenza come accompagnamento e non solo come controllo. Gli organizzatori sottolineano la necessità di pratiche quotidiane di ascolto e dialogo per offrire punti di riferimento chiari ai giovani.

Si richiede particolare attenzione al riconoscimento dei segnali emotivi e alla costruzione di percorsi condivisi di prevenzione. Le iniziative dovrebbero coinvolgere scuole, famiglie e associazioni locali, rafforzando la rete territoriale già attiva dalla fondazione e preparando ulteriori momenti di approfondimento.

La rete della fondazione e le modalità di partecipazione

La Fondazione Ema Pesciolino Rosso ETS coordina una rete nazionale di scuole, servizi territoriali, famiglie e associazioni. L’obiettivo è la prevenzione delle fragilità in età adolescenziale attraverso incontri formativi e divulgativi.

Finora il progetto ha realizzato oltre 2.000 incontri, coinvolgendo più di 600.000 persone tra studenti e genitori. Gli incontri si svolgono in presenza e in modalità mista, favorendo la partecipazione di comunità locali e operatori del settore.

La partecipazione avviene su invito delle scuole o su richiesta delle amministrazioni locali. Le adesioni vengono organizzate tramite i referenti territoriali della fondazione, che programmano i temi e i relatori in base alle esigenze del territorio.

La rete funge anche da piattaforma di raccordo per attività successive, come workshop specialistici e percorsi di formazione per insegnanti e operatori. Sono previsti approfondimenti con esperti per sostenere interventi mirati sul territorio.

Partecipazione e informazioni pratiche

Sono previsti approfondimenti con esperti per sostenere interventi mirati sul territorio. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. I posti sono prenotabili attraverso la pagina Eventbrite dedicata (https://www.eventbrite.com/e/lasciami-volare-tickets-1981159928678?aff=oddtdtcreator).

Per informazioni sulle attività della fondazione e per consultare materiali di supporto per genitori e docenti si rimanda al sito ufficiale pesciolinorosso.org, dove sono pubblicati dettagli sui progetti e sulle date degli incontri.

La serata al Teatro Italia costituisce un’occasione per riflettere, ascoltare e confrontarsi. L’evento si rivolge a genitori, docenti e cittadinanza interessata a promuovere relazioni familiari e scolastiche più consapevoli. Interventi e testimonianze mirano a sostenere i percorsi di crescita dei giovani e a diffondere una cultura della prevenzione e della cura reciproca. Per gli approfondimenti e le informazioni logistiche si rimanda al sito ufficiale pesciolinorosso.org, dove sono pubblicati i dettagli sui progetti e sulle date degli incontri.