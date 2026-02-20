Mostre a Palazzo Santo Stefano: arte, sport e comunicazione per tutte le età

Due esposizioni gratuite a Palazzo Santo Stefano uniscono illustrazione, valori dello sport e storia della comunicazione olimpica, con aperture dedicate e iniziative per il pubblico

Mostre su arte e sport a Padova

A Padova, negli spazi di Palazzo Santo Stefano, si svolgono iniziative che intrecciano arte, sport e divulgazione.

Sono state allestite due mostre con forte valore educativo e comunicativo: una dedicata alle illustrazioni per l’infanzia che promuovono i valori olimpici, l’altra incentrata sull’evoluzione della comunicazione sportiva, dal francobollo all’hashtag.

Le esposizioni offrono strumenti per comprendere come immagini e linguaggi abbiano plasmato la percezione dello sport nel tempo e stimolano riflessioni sulla trasmissione dei valori nello spazio pubblico.

Un progetto illustrato per parlare di sport ai più giovani

La prima esposizione, intitolata AGATA allegra Mucci alle prese con gli sport invernali, è opera di Maria Pia Morelli, scrittrice e illustratrice veneta di origine romagnola. Si tratta di un progetto con valenza didattica ed editoriale che utilizza le immagini per trasmettere valori sportivi e sociali fondamentali. L’iniziativa si colloca nel più ampio programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026 e si inserisce nel dibattito pubblico su come le arti visive contribuiscano alla formazione civica dei giovani.

Attraverso tavole e testi l’allestimento veicola concetti come fair play, inclusione ed ecosostenibilità, oltre a promuovere la conoscenza del territorio e il rispetto delle diversità. Dal punto di vista ESG, la mostra propone anche un business case culturale: la sostenibilità è un business case che integra didattica, comunicazione e responsabilità sociale. Le opere favoriscono la riflessione sulla trasmissione dei valori nello spazio pubblico e sul ruolo delle istituzioni culturali nella formazione delle nuove generazioni.

Orari e modalità di visita

Dopo le illustrazioni dedicate ai più giovani, le tavole e le immagini sono fruibili in sala secondo un calendario definito. La mostra è aperta dal 24 gennaio al 29 marzo. È visitabile dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00. Il sabato è prevista un’apertura pomeridiana aggiuntiva dalle 15:00 alle 18:00. L’ingresso è gratuito, per favorire la partecipazione di famiglie e scuole.

Comunicare lo sport: dal francobollo all’hashtag

Nello stesso palazzo è allestita un’altra mostra di respiro internazionale, curata da Magali Boureux. L’esposizione è promossa in collaborazione con Venice Promex e la Provincia di Padova. Comunicare lo sport esplora l’evoluzione delle strategie comunicative legate ai Giochi Olimpici moderni. Il percorso parte dai manifesti storici e arriva alle forme contemporanee di diffusione online.

Obiettivi e lingua dell’esposizione

Il percorso espositivo presenta al pubblico le fonti e gli strumenti per comprendere il rapporto tra i Giochi olimpici e la Francofonia. L’allestimento adotta un approccio bilingue in italiano e francese per facilitare l’accesso di visitatori e studiosi. L’intento è fornire una lettura storica e critica delle pratiche comunicative legate alle Olimpiadi.

Tra i materiali esposti si segnalano cartelloni storici, riproduzioni e riferimenti iconografici che documentano l’evoluzione della comunicazione pubblica dai primi Giochi moderni del 1896 fino alle forme contemporanee di diffusione online. I pannelli offrono strumenti di contestualizzazione per interpretare iconografia, slogan e codici visivi nel loro contesto socio-culturale.

Informazioni pratiche e accesso

I pannelli offrono strumenti per interpretare iconografia, slogan e codici visivi nel loro contesto socio-culturale. L’allestimento prosegue con un percorso pensato per le scuole e per il pubblico generale.

L’accesso alla mostra avviene da Riviera Tito Livio, 1. Gli orari di apertura sono venerdì, sabato e domenica, dalle 10:00 alle 19:00, con ingresso gratuito. Le due esposizioni convivono nello stesso complesso espositivo e propongono un percorso educativo per le nuove generazioni e una dimensione storico-critica della comunicazione sportiva.

Prospettive di pubblico e attività collaterali

Le iniziative proseguono nello stesso complesso espositivo e puntano a coinvolgere scuole, famiglie e appassionati. La mostra di illustrazione è concepita per ospitare laboratori e percorsi didattici rivolti alle nuove generazioni. La rassegna sulla comunicazione funge da base per incontri e seminari in italiano e in francese, con programmi modulabili per diversi livelli di pubblico.

La presenza di partner istituzionali e di associazioni locali facilita la proposta di attività accessorie orientate all’educazione ai valori dello sport. Sono previste sessioni di confronto critico sui codici visivi e sui messaggi dei media, finalizzate a sviluppare spirito critico e competenze di lettura delle immagini sportive.

Dal punto di vista ESG, queste attività rappresentano un’opportunità pratica: la sostenibilità è un business case che passa anche attraverso la formazione e la partecipazione civica. Le aziende e gli operatori culturali possono utilizzare gli eventi come piattaforme per progetti di community engagement e per collaborazioni su percorsi didattici strutturati.

Gli organizzatori prevedono un calendario integrato di attività collaterali lungo tutta la durata delle manifestazioni, con date e orari comunicati attraverso i canali ufficiali degli enti promotori.

Eventi sportivi e appuntamenti correlati in città

Parallelamente alla stagione culturale, la città ospita appuntamenti sportivi che integrano l’offerta espositiva e coinvolgono il pubblico locale. Tra le iniziative principali figura la squadra di pallavolo Sonepar Padova, impegnata in incontri che richiamano tifosi e comunità sportive.

La formazione si prepara per la trasferta contro MA Acqua S.Bernardo Cuneo, in programma domenica 22 febbraio alle 18:00 al Palasport di Cuneo. L’ultima gara casalinga della regular season si terrà alla Kioene Arena mercoledì 25 febbraio alle 20:30.

Dal punto di vista organizzativo, gli appuntamenti sportivi favoriscono sinergie con le attività culturali e promuovono la partecipazione delle famiglie. La sostenibilità è un business case: eventi ben pianificati riducono l’impatto logistico e migliorano l’esperienza del pubblico.

Informazioni su biglietti, orari e modalità di accesso restano disponibili sui canali ufficiali delle società sportive e delle istituzioni coinvolte.

Il calendario del club prevede sessioni tecniche aperte al pubblico, sedute di preparazione fisica a porte chiuse e la partenza per le trasferte il giorno precedente alla partita. Queste attività sportive si affiancano alle esposizioni e contribuiscono a definire un quadro urbano in cui sport e cultura si influenzano reciprocamente, offrendo ai residenti e ai visitatori percorsi complementari di fruizione.

Palazzo Santo Stefano si conferma un punto d’incontro tra creatività illustrativa, riflessione storica sulla comunicazione e Iniziative sportive che animano la vita culturale e sociale di Padova. Le mostre gratuite rappresentano un’opportunità per approfondire i temi dell’Olimpiade culturale e del panorama della comunicazione sportiva, con aperture pensate per pubblici differenti e percorsi formativi dedicati. Dal punto di vista ESG, la sinergia tra eventi culturali e sportivi può favorire una maggiore partecipazione civica e creare un business case per progetti sostenibili sul territorio, fenomeno che molte aziende leader stanno già adottando come pratica.