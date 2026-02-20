Guida agli eventi di Milano a febbraio 2026: mostre, concerti e manifestazioni

Un itinerario completo per vivere Milano a febbraio 2026: dall'arte contemporanea ai grandi concerti, dalle celebrazioni tradizionali allo sport internazionale

Milano si prepara a un febbraio intenso, pieno di eventi che toccano arte, musica, tradizioni popolari e sport di portata internazionale. Qui trovi una selezione degli appuntamenti principali, utile per organizzare uscite, weekend culturali o semplicemente per non perdere le serate più interessanti della città.

Per tutti i gusti: mostre, concerti e feste popolari

La proposta mensile copre pubblici diversi: chi ama le arti visive, chi cerca nuove sonorità o chi vuole trascorrere momenti in famiglia tra sfilate e spettacoli di strada. Ogni segnalazione indica date e luoghi per orientarsi rapidamente nel calendario cittadino.

Arte: esposizioni che vale la pena vedere

Al Mudec – Museo delle Culture prosegue fino all’8 febbraio 2026 la rassegna dedicata a M.C. Escher, Tra arte e scienza. L’allestimento mette in primo piano il rapporto tra geometria e immaginazione: tassellazioni, illusioni ottiche e pannelli che spiegano i procedimenti tecnici e il contesto storico, pensati per incuriosire sia gli appassionati sia chi si avvicina per la prima volta all’artista.

Al Centro Culturale di Milano, fino al 19 febbraio 2026, è in mostra Walter Rosenblum – Il mondo e la tenerezza. Oltre 110 fotografie d’epoca da New York (1938–1990) raccontano vite quotidiane, lavoro e memoria collettiva: immagini che privilegiano lo sguardo umano più che la mera documentazione storica, e che offrono percorsi narrativi intensi e toccanti.

Musica live: dalla pista al salotto

La scena musicale milanese di febbraio è varia e vivace, con serate in club storici e spazi polivalenti che mescolano tradizione e sperimentazione. Il calendario punta su proposte internazionali e artisti emergenti, creando un programma adatto a pubblici diversi.

– 12 febbraio 2026, Fabrique: Danny Ocean (progetto Babylon Club). L’artista venezuelano porta uno show pensato per ballare, tra reggaeton, dancehall e moombahton, con una scaletta che alterna hit e nuovi brani.

22 febbraio 2026, Santeria Toscana 31: Rochelle Jordan. Un live più raccolto che valorizza l’album Through the Wall (2026), tra influenze R&B, atmosfere garage britannico e tessiture elettroniche.

Accanto a questi nomi, non mancano dj set, rassegne e performance in piccoli locali e palazzetti: la vita notturna e i circuiti di musica dal vivo continuano a dare slancio ai quartieri, attirando pubblico e iniziative collaterali.

Tradizioni e appuntamenti popolari

Febbraio porta con sé anche momenti di festa che animano le strade di città. L’11 febbraio 2026 Chinatown celebra il Capodanno cinese con la grande parata del dragone: partenza alle 14 da Piazza Sempione, tra musica, danze e acrobazie. È un’occasione colorata e partecipata, perfetta per famiglie e visitatori.

Il Carnevale Ambrosiano conserva la sua suggestiva differenza temporale: si conclude con il Sabato Grasso, quattro giorni dopo il Martedì Grasso. Il 21 febbraio 2026 il centro e il quartiere Isola si animano con spettacoli per bambini, performance di strada e il Milano Clown Festival, che trasforma le vie in palcoscenici di comicità e teatro urbano.

Sport e Milano-cortina 2026

Dal 6 al 22 febbraio 2026 l’Italia ospita i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Milano sarà il volto metropolitano della manifestazione, con la cerimonia d’apertura in programma il 6 febbraio allo Stadio Giuseppe Meazza. Le competizioni si svolgeranno tra città e montagne, coprendo 16 discipline: un’occasione che porterà flussi turistici significativi e un riflesso sulle infrastrutture cittadine nei mesi successivi.

Effetti e opportunità per la città

Grandi eventi e rassegne non si limitano a riempire le agende: generano mostre tematiche, progetti collaterali e sinergie tra istituzioni, privati e circuiti turistici. La concentrazione di appuntamenti rende più dinamici i quartieri, sostenendo attività commerciali e offrendo nuove occasioni di incontro.

Per tutti i gusti: mostre, concerti e feste popolari

La proposta mensile copre pubblici diversi: chi ama le arti visive, chi cerca nuove sonorità o chi vuole trascorrere momenti in famiglia tra sfilate e spettacoli di strada. Ogni segnalazione indica date e luoghi per orientarsi rapidamente nel calendario cittadino.0

Per tutti i gusti: mostre, concerti e feste popolari

La proposta mensile copre pubblici diversi: chi ama le arti visive, chi cerca nuove sonorità o chi vuole trascorrere momenti in famiglia tra sfilate e spettacoli di strada. Ogni segnalazione indica date e luoghi per orientarsi rapidamente nel calendario cittadino.1