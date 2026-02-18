Rassegna Legnano in musica: conferenze, concerti e il debutto con Ciumba Electric Gumbo

Legnano in musica riunisce due percorsi sonori con conferenze a Castello e concerti nei quartieri, aprendo il cartellone con il trio blues Ciumba Electric Gumbo

Legnano inaugura una nuova stagione musicale che unisce due rassegne cittadine: i Pomeriggi musicali e Musica fuori centro. L’avvio ufficiale è fissato per venerdì 20 febbraio con una conferenza nella Sala Previati del Castello; il giorno dopo, sabato 21 alle 21.00, l’auditorium della scuola Bonvesin della Riva ospita il concerto blues del trio Ciumba Electric Gumbo.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Una programmazione diffusa sul territorio

La novità sta nell’integrazione delle due manifestazioni per portare la musica direttamente nei quartieri: chiese, sale parrocchiali, auditorium e spazi pubblici ospiteranno appuntamenti pensati per avvicinare pubblici diversi. L’idea è semplice e ambiziosa allo stesso tempo: rafforzare l’offerta culturale cittadina offrendo spettacoli gratuiti e raggiungendo chi spesso non frequenta i circuiti tradizionali.

Chi ha progettato la stagione

Dietro l’iniziativa c’è una rete composta dall’Ufficio Cultura, dall’Ensemble Amadeus, dalla Fondazione comunitaria Ticino Olona e dalla Famiglia Legnanese, con il patrocinio e il supporto dell’amministrazione comunale. L’assessore alla Cultura Guido Bragato parla di una piattaforma organizzativa condivisa, pensata per ottimizzare risorse e massimizzare l’impatto sul territorio. Anche la logistica e la sicurezza sono seguite in coordinamento con le istituzioni locali.

Cosa propone il cartellone

La rassegna mescola conferenze tematiche, concerti e momenti formativi. La serie si apre venerdì 20 febbraio alle 21.00 con la conferenza “Dentro il disco: il confine come orizzonte”, a cura dello storico della musica e chitarrista Enrico Merlin insieme al docente di Estetica Carlo Serra. L’incontro esplorerà il disco — dal vinile come oggetto manipolabile al silenzio come risorsa compositiva — offrendo chiavi di lettura sulle registrazioni e sul ruolo del luogo di produzione nell’interpretazione delle opere.

A seguire, sabato 21 alle 21.00, il palco dell’auditorium della Bonvesin della Riva accende il ciclo con il sound caldo e ruvido del trio Ciumba Electric Gumbo. Il gruppo — Luca Aliberti (voce e chitarra), Umberto Baggiani (arpa blues) e Vincenzo Barattin (percussioni) — presenta l’EP A Great Day in Memphis, registrato ai leggendari Royal Studios: un omaggio alla tradizione afroamericana e al Chicago blues, raccontato con arrangiamenti che il trio definisce “Hotch Potch Blues”.

I prossimi appuntamenti

La programmazione proseguirà tra marzo e giugno, alternando concerti e incontri didattici in diversi spazi cittadini. Tra le date già annunciate:

– Domenica 8 marzo, ore 17.00, nella chiesa di San Pietro (quartiere Canazza): apertura dei Pomeriggi musicali con il concerto Donne che sfidano il destino.

– 13–14 marzo: appuntamenti con arpa cinese e chitarra, protagonisti Ytong Wang ed Enrico Merlin.

– 10–11 aprile: focus sul jazz con Roberto Dazzan (tromba) ed Enrico Merlin (chitarra).

– 19 aprile, nella chiesa di San Giovanni: Un pianoforte mille voci.

– 17 maggio, al Santo Redentore: Passione lirica.

– 19 giugno: chiusura del cartellone con Piazzolla Conjunto 10 Sax meet ensemble.

Un’attenzione particolare ai giovani

Il concorso Sioli avrà un ruolo operativo nel programma, selezionando giovani interpreti da inserire nel cartellone dei Pomeriggi musicali. L’obiettivo è dare loro visibilità e occasioni di esibizione, consolidando il legame tra formazione e palcoscenico.

Perché conta

Spostare gli eventi sul territorio crea nuove possibilità di incontro tra musica e cittadinanza: facilita l’accesso, stimola la partecipazione e rende la cultura più visibile nella vita quotidiana. Gli organizzatori segnalano già un crescente interesse del pubblico locale e dei visitatori, che vedono in queste serate un’occasione per scoprire generi diversi e per avvicinarsi a nuovi talenti.

Per informazioni dettagliate sul calendario e sulle singole iniziative è possibile consultare il sito del Comune o contattare l’Ufficio Cultura.