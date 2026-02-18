Cluster al Teatro Pime: un omaggio a RCA Records e alla musica italiana

I ClusterStudents portano sul palco il repertorio di RCA Records, tra classici italiani dagli anni '60 agli '80 e hit internazionali, al Teatro Pime per un evento corale e formativo

Cluster al Teatro Pime: un racconto musicale tra memoria e presente

La comunità musicale di Cluster torna al Teatro Pime per la 27ª edizione dello Spettacolo-Concerto, in programma l’11 aprile 2026. L’evento mette in primo piano le band e i cori della scuola, trasformando il palco in laboratorio: un momento dove la pratica scenica si intreccia con l’apprendimento, per restituire musica e storie al pubblico.

Un viaggio nella storia di RCA Records

A vestire i panni dei protagonisti saranno i ClusterStudents, che guideranno il pubblico attraverso la storia della filiale italiana di RCA, etichetta che ha lasciato un’impronta profonda nella musica nazionale e internazionale. Lo spettacolo vuole raccontare come singoli brani e artisti abbiano contribuito a definire gusti e identità collettive, con particolare attenzione agli anni ’60, ’70 e ’80.

Radici e riletto contemporaneo

Il repertorio alterna pezzi cardine della scena italiana — tra cui Lucio Battisti, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Rino Gaetano, Renato Zero e Claudio Baglioni — a brani internazionali del catalogo RCA, da Whitney Houston a David Bowie. I giovani interpreti propongono arrangiamenti freschi che rispettano il valore storico dei brani, inserendo però tecniche esecutive odierne: così la memoria musicale si rinnova senza tradirsi.

Scelte musicali pensate per l’audience e la didattica

La scaletta è costruita per coinvolgere emozionalmente un pubblico vario e, allo stesso tempo, per trasformarsi in materiale didattico. Alternare titoli italiani e internazionali racconta la portata globale dell’etichetta e offre spunti didattici utili per i percorsi formativi di Cluster: alcuni brani verranno poi integrati nelle attività didattiche e nelle future programmazioni del gruppo.

Formazione sul palco: comunità e spettacolo

Sul palco la dimensione collettiva dei cori assume una funzione narrativa oltre che armonica, sostenendo le voci soliste e creando un tessuto sonoro condiviso. Per gli studenti è l’occasione di mettere in pratica mesi di lavoro — prove, arrangiamenti e sperimentazioni — in una rappresentazione pensata come esperienza formativa reale. Famiglie, appassionati e curiosi troveranno contenuti adatti a diversi gusti e livelli di ascolto.

Impatto per il pubblico e per il territorio

La serata al Teatro Pime vuole essere un ponte tra generazioni: riascoltare melodie e testi noti in chiave nuova favorisce la riscoperta e apre la strada a nuove letture. La scelta della sede, con la sua acustica e la posizione in città, aiuta a mettere in risalto le sfumature vocali e gli arrangiamenti strumentali. L’iniziativa tende inoltre a stimolare collaborazioni con scuole e circuiti culturali locali, richiedendo però coordinamento tra organizzatori e istituzioni per valorizzare al meglio le attività collaterali.

Informazioni pratiche e invito

Data e luogo: 11 aprile 2026, Teatro Pime — Via Mosè Bianchi 94, Milano. L’appuntamento principale è confermato; eventuali variazioni riguarderanno servizi collegati o date secondarie. Partecipare significa sostenere un percorso educativo che trasforma lo studio in esperienza scenica, applaudire il risultato di un lavoro collettivo e ascoltare riletture sorprendenti di grandi classici.

Per biglietti, abbonamenti e informazioni logistiche consultare i canali ufficiali di Cluster e i punti informativi del Teatro Pime. Ulteriori dettagli sulle iniziative educational e sugli eventi collaterali saranno comunicati dagli organizzatori nei prossimi aggiornamenti.

Perché vale la pena esserci

Questa edizione celebra il valore del repertorio come strumento di formazione e come ponte tra passato e contemporaneità. Se cercate una serata che unisca emozione, rigore musicale e lo sguardo curioso di una nuova generazione di interpreti, il concerto di Cluster al Teatro Pime è un appuntamento da non perdere.