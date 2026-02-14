Radio brianza a sanremo 2026: dirette, interviste e contenuti multicanale

Radio Brianza trasferisce la regia a Sanremo per tutta la settimana del Festival: dirette giornaliere, ospiti, commenti dal backstage e spazio alle voci della Brianza

Radio Brianza annuncia copertura estesa del festival di Sanremo

Il 13/02/2026 Radio Brianza ha annunciato una copertura estesa del Festival di Sanremo, con una postazione operativa nella zona dell’Ariston. Per l’intera settimana della manifestazione la redazione offrirà finestre quotidiane di collegamento, interviste e aggiornamenti in tempo reale.

L’iniziativa mira a connettere la Brianza con l’atmosfera del festival mediante un racconto integrato tra radio, web e social.

La programmazione: modalità e orari

Radio Brianza proporrà una programmazione articolata dal lunedì al sabato, con finestre successive distribuite nell’arco della giornata. La scaletta va dal morning show fino alle ore notturne per non perdere i momenti clou.

L’approccio privilegia una copertura continua: collegamenti in diretta, aggiornamenti sulle esibizioni e spazi dedicati ai brani in gara. I contenuti radio saranno integrati con aggiornamenti web e social, proseguendo il racconto avviato dalla postazione in zona Aris.

L’obiettivo è fornire una cronaca informativa e vicina al territorio della Brianza, consentendo agli ascoltatori di seguire l’evento anche a distanza. La programmazione focalizzerà attenzione su performance, interviste e commenti in tempo reale, con rimandi editoriali pensati per il pubblico milanese e per i visitatori presenti in città.

Formati e interazioni

La radio offrirà segmenti dedicati a interviste, commenti post-serata e rubriche sulle classifiche e i pronostici. I contributi andranno in onda con rimandi continui al pubblico milanese e ai visitatori in città.

Verranno attivati sondaggi e canali di dialogo tramite WhatsApp e i principali social network per raccogliere reazioni live degli ascoltatori. L’obiettivo è creare un flusso multicanale che integri la trasmissione radiofonica con contenuti digitali e la partecipazione diretta del pubblico.

La struttura consentirà uno scambio continuo tra lo studio, le postazioni remote e il territorio, aumentando la copertura degli eventi e la tempestività delle segnalazioni sul programma in corso.

La squadra sul posto e il racconto dal backstage

Le dirette saranno condotte dagli speaker storici di Radio Brianza: Stefano, Marco, Gabriele, Erika, Ludovico, Mirko, Sidney e Roberta. Essi apporteranno il proprio stile e la conoscenza del territorio alla narrazione dell’evento, garantendo continuità con la copertura in onda.

Oltre agli interventi in studio, la squadra si muoverà tra le postazioni remote e il territorio per incontrare ospiti, artisti in gara e addetti ai lavori. L’obiettivo è offrire uno sguardo sul backstage, valorizzando le storie e le reazioni degli ascoltatori e ampliando la tempestività delle segnalazioni durante il programma.

Il valore dell’identità locale

Il racconto dal festival prosegue con uno sguardo concreto sul territorio. Radio Brianza interpreta il festival attraverso il filtro del contesto brianzolo, trasformando le esibizioni e le notizie nazionali in narrazioni fruibili per la comunità.

La redazione locale valorizza storie, reazioni e segnalazioni degli ascoltatori per collegare l’evento ai luoghi quotidiani della provincia. Questo approccio mira a potenziare la presenza mediatica sul territorio e a rendere il festival parte integrante della vita locale.

Contenuti previsti e modalità di fruizione

Per rafforzare la presenza sul territorio, durante la settimana sanremese saranno previsti spazi specifici dedicati ai brani in gara, alle classifiche e alle reazioni immediate al termine di ogni serata. Le rubriche includeranno analisi, pronostici del pubblico e clip esclusive raccolte in loco. I materiali saranno trasmessi sul canale radiofonico e veicolati sui canali digitali di Radio Brianza, creando un percorso di fruizione che combina l’immediatezza della diretta con contenuti on demand e interventi in post produzione.

Partecipazione del pubblico

In continuità con la programmazione che combina diretta e contenuti on demand, gli ascoltatori avranno la possibilità di intervenire direttamente. Le modalità includono telefonate in onda, messaggi via WhatsApp e commenti sui canali social della emittente. Questa impostazione rafforza il concetto di narrazione partecipativa, in cui il pubblico non è solo destinatario ma coprotagonista del racconto sul festival. La redazione analizzerà i feedback ricevuti per orientare le conversazioni e selezionare i contenuti più rilevanti, anche in fase di post produzione.

La redazione analizzerà i feedback ricevuti per orientare le conversazioni e selezionare i contenuti più rilevanti, anche in fase di post produzione. La partecipazione di Radio Brianza a Sanremo 2026 si concretizza in una copertura che combina diretta, interviste, contenuti digitali e la voce della comunità. Filippo Nucera, editore della radio, ha spiegato che l’operazione è pensata per «portare l’energia della Brianza a Sanremo e, al tempo stesso, far vivere Sanremo nelle case e nei luoghi quotidiani dei nostri ascoltatori», confermando l’identità locale del canale nell’ambito della kermesse. La programmazione prevista sarà fruibile anche sulle piattaforme digitali della radio, con aggiornamenti in tempo reale durante le giornate del festival.