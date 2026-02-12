Il Presepe delle Meraviglie: Raccolta Fondi per la Ricerca sul Cancro Infantile

Il Presepe delle Meraviglie ha raccolto fondi sostanziali per la ricerca sul cancro infantile, unendo arte e solidarietà in un'iniziativa unica e coinvolgente. Con il suo straordinario allestimento, il presepe non solo celebra la tradizione natalizia, ma diventa anche un potente strumento di sensibilizzazione e sostegno per una causa così importante. Partecipa anche tu a questa nobile missione e contribuisci a fare la differenza nella vita di molti bambini.

Il Presepe delle meraviglie, realizzato dall’artista Fernando De Cillis presso il Castello di Robecco, si distingue per il suo valore artistico e il suo significato sociale. Questa opera ha svolto un ruolo cruciale nella raccolta fondi a favore della Fondazione AIRC, impegnata nella lotta contro i tumori infantili, dimostrando come l’arte possa contribuire a cause nobili.

Durante l’esposizione del presepe, sono stati raccolti 1.062 euro, importo che è stato immediatamente donato alla fondazione per finanziare la ricerca sui tumori pediatrici. Questo gesto rappresenta una significativa azione di solidarietà da parte della comunità, unendo le forze per un obiettivo comune: la salute dei più piccoli.

Un progetto comunitario

Il progetto ha ricevuto un forte sostegno dall’amministrazione comunale, che ha visto in esso un’opportunità per diffondere un messaggio di pace e speranza. La realizzazione del presepe è avvenuta attraverso tecniche artigianali del 1600 e materiali di recupero, testimoniando così un impegno ecologico e la valorizzazione delle tradizioni locali.

Il ruolo dell’artista

Fernando De Cillis ha messo a disposizione la sua arte senza alcun compenso, rimanendo coerente con la sua visione di un’opera in grado di unire la comunità. La sua creazione, estesa su una superficie di 25 metri quadrati, ha attratto visitatori e sostenitori, i quali hanno risposto generosamente all’appello per la raccolta fondi.

Le parole del sindaco

Il sindaco di Robecco, Fortunata Barni, ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto, affermando che il presepe rappresenta una luce per la comunità. La realizzazione di un’opera così significativa ha portato a una mobilitazione collettiva, evidenziando come cultura e solidarietà possano coesistere e generare effetti positivi.

Un ringraziamento alla comunità

L’amministrazione comunale ha voluto esprimere gratitudine non solo all’artista, ma anche a tutti i cittadini che hanno contribuito con le loro donazioni. Questo gesto collettivo dimostra che, insieme, è possibile fare la differenza e offrire supporto a chi ne ha più bisogno, in particolare ai bambini affetti da malattie gravi.

Il contesto della ricerca sul cancro infantile

La Fondazione AIRC si dedica alla ricerca sui tumori, in particolare ai tumori pediatrici, che colpiscono annualmente circa 2.200 bambini e adolescenti in Italia. Nonostante i progressi nella sopravvivenza, che ha superato l’80% a cinque anni dalla diagnosi, la strada da percorrere è ancora lunga. Ogni contributo, come quello raccolto dal presepe, è fondamentale per continuare a investire nella ricerca e migliorare le terapie disponibili.

, AIRC ha finanziato oltre 70 progetti di ricerca e borse di studio, destinando quasi 8 milioni di euro a questi obiettivi. Ogni euro raccolto non rappresenta solo una donazione, ma un passo verso la scoperta di nuove cure e la speranza per i bambini malati.