Darwin day 2026 a milano: scienza, divulgazione e laboratori gratuiti

Quattro giorni dedicati all’evoluzione: incontri, attività per le scuole e una sala intitolata alla paleontologa Anna Alessandrello rendono il Darwin Day un appuntamento per tutte le età.

Darwin Day a Milano: conferenze, laboratori e percorsi espositivi

Dal 12 al 15 febbraio Milano ospita una rassegna dedicata a Charles Darwin e alla storia delle idee che hanno trasformato la biologia moderna. Darwin Day. Raccontare l’evoluzione è organizzato congiuntamente dal Museo di Storia Naturale, dal Planetario e dall’Acquario Civico.

Il programma comprende conferenze, laboratori e percorsi espositivi accessibili gratuitamente al pubblico.

La proposta è rivolta a un pubblico ampio, con attività pensate per studenti, famiglie e appassionati di divulgazione scientifica. Il calendario include interventi di giornalisti, divulgatori e ricercatori. Le sessioni affrontano in particolare la comunicazione della scienza attraverso i media tradizionali e i nuovi strumenti digitali.

Un omaggio alla conservatrice Anna Alessandrello

In continuità con le sessioni dedicate alla comunicazione scientifica, la ventitreesima edizione prevede una dedica istituzionale. La Sala della Storia dell’Evoluzione Umana del Museo di Storia Naturale è stata intitolata ad Anna Alessandrello, paleontologa e conservatrice con oltre trent’anni di servizio presso l’istituzione. Il riconoscimento sancisce il contributo di Alessandrello al riallestimento della sala e alle attività di divulgazione scientifica promosse dal museo. La cerimonia evidenzia l’importanza del rapporto tra ricerca, allestimento museale e pubblico.

Inaugurazione e significato

La nuova esposizione, aperta al pubblico dallo scorso dicembre, è stata progettata per coniugare rigore scientifico e accessibilità. Gli allestimenti adottano soluzioni didattiche pensate per favorire la comprensione dei processi evolutivi anche ai visitatori più giovani e alle persone con esigenze di fruizione differenziate, valorizzando la comunicazione scientifica come strumento centrale dell’offerta museale.

Conferenze e discussioni sulla comunicazione dell’evoluzione

Nell’ambito delle iniziative per il Darwin Day, il Museo di Storia Naturale ospita una serie di incontri dedicati al ruolo della comunicazione scientifica nella diffusione delle idee evolutive. I panel del 12 e 13 febbraio riuniscono divulgatori, giornalisti scientifici e professionisti dei musei per esaminare come i contenuti scientifici passino dalle pagine dei saggi alle piattaforme digitali. Le sessioni intendono valutare strumenti e linguaggi utili a rendere accessibili temi complessi a pubblici diversi.

Streaming e partecipazione

Le conferenze saranno trasmesse in diretta su www.scienzainrete.it, permettendo la fruizione a distanza per chi non può intervenire in presenza. Gli incontri, a ingresso libero fino a esaurimento posti, affronteranno il rapporto tra nuovi media — come video brevi e podcast — e strumenti espositivi tradizionali. L’obiettivo è analizzare come il cambiamento dei linguaggi consenta di raggiungere un pubblico più vasto e diversificato.

Attività per scuole, famiglie e appassionati

Oltre alle conferenze, il programma propone laboratori pratici e giochi organizzati dal Museo di Storia Naturale e dall’Acquario Civico. Le iniziative sono pensate per coinvolgere bambini e adolescenti in esperienze interattive sulla biologia evolutiva.

Le attività sono gratuite e richiedono prenotazione. Si concentrano su osservazione, sperimentazione e percorsi sensoriali. L’obiettivo è rendere concreti concetti come selezione naturale e adattamento attraverso esercizi pratici.

Eventi al planetario

Il Planetario di Milano partecipa al Darwin Day con appuntamenti rivolti principalmente alle scolaresche e aperti al pubblico. Il programma comprende conferenze, osservazioni e materiali didattici pensati per collegare la storia della Terra ai processi cosmici.

Il 13 febbraio sono previste due conferenze sulle origini della vita e sul sistema solare, con approfondimenti su stelle e meteoriti. Il ciclo si conclude il 15 febbraio con una giornata dedicata al Sole, comprensiva di osservazioni al telescopio e di gigantografie sui fenomeni solari, tra cui eclissi e aurore.

La partecipazione richiede la registrazione preventiva presso gli enti organizzatori, nel rispetto delle modalità indicate nel programma.