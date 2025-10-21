Al via Spark! Innovation Summit 2025: il nuovo punto di riferimento per l’Open Innovation in Italia

In Italia, un terzo delle PMI italiane ha adottato pratiche di Open Innovation e l’ecosistema delle startup ha raccolto €545 milioni nel primo semestre 2025: ma serve continuare a promuovere l’evoluzione.

Il 30 ottobre, all’ Autodromo Nazionale di Monza , oltre 500 manager e 100 startup si incontrano per networking, sperimentazioni tecnologiche e partnership strategiche per la prima edizione di Spark! Innovation Summit 2025 , l’evento creato da Innovation Match che accelera la trasformazione digitale delle imprese.

Special guest di Spark! sarà Daniil Kvyat , ex pilota di Formula 1 e primo nella storia a sfidare in pista un’auto guidata dall’intelligenza artificiale, che porterà la sua testimonianza e il suo punto di vista unico sulla sfida tra uomo e IA.

L’Open Innovation non è più una scelta, ma un paradigma competitivo irrinunciabile per le imprese italiane. Da un lato, l’ecosistema è in pieno fermento: la collaborazione tra aziende e startup è quasi raddoppiata in sei anni (dal 33% nel 2018 al 62% nel 2024), e solo nel primo semestre del 2025 le startup italiane hanno raccolto investimenti per 545 milioni di euro.

Dall’altro, emerge un paradosso da attenzionare: sebbene oltre la metà delle PMI (54%) investa in tecnologie digitali, solo una su cinque (19%) riesce a integrarle in modo avanzato e strategico. Le tecnologie sono presenti, ma faticano a diventare leve di cambiamento trasversale. Connettività inadeguata, scarsità di competenze e una cultura aziendale non sempre pronta al cambiamento restano le principali barriere, creando un divario tra potenziale e risultati concreti.

È proprio per rispondere a questa sfida, trasformando il potenziale inespresso in vantaggio competitivo, che nasce Spark! Innovation Summit 2025, il primo e più importante summit italiano dedicato all’Open Innovation, promosso da Innovation Match per connettere domanda e offerta di innovazione in modo finalmente accessibile e concreto.

L’evento si svolgerà giovedì 30 ottobre: l’Autodromo Nazionale di Monza diventerà un laboratorio strategico, con oltre 500 manager e 100 startup che potranno scambiare idee, sperimentare tecnologie emergenti e avviare partnership. Le principali community italiane dell’innovazione – tra cui Innovup, Italian Tech Alliance, Innovation Manager Hub, Ecosistema Formazione Italia, Together e Privacy Week – contribuiranno a creare un contesto di contaminazione e networking, mentre i panel tematici affronteranno i temi più rilevanti per il futuro delle imprese: dall’HR Tech all’Open Innovation, dalla cybersecurity al venture capital e alle applicazioni dell’intelligenza artificiale.

“La collaborazione tra startup e aziende consolidate rappresenta la chiave per accelerare la trasformazione digitale e rafforzare la competitività del sistema economico”, dichiara Emanuele Manzotti, fondatore di Innovation Match e ideatore dell’iniziativa. “Quando visione, agilità e capacità di sperimentare delle startup si uniscono all’esperienza e all’accesso ai mercati delle imprese consolidate, nascono modelli di business innovativi e processi più efficienti. Spark! Innovation Summit 2025 facilita questo incontro, creando un ecosistema in cui l’innovazione diventa accessibile, strategica e sostenibile, generando valore reale e duraturo per le aziende italiane.”

L’innovazione scende in pista: i protagonisti di Spark! 2025 a Monza



Spark! Innovation Summit 2025 rappresenta il primo evento di Open Innovation ospitato presso lo storico circuito brianzolo. Il simbolo mondiale della velocità si trasformerà così nel luogo dove si dà il via alla prossima grande accelerazione: quella dell’innovazione nelle imprese italiane.

Un’esperienza immersiva strutturata in aree tematiche che uniscono strategia, tecnologia e pura adrenalina. Il cuore intellettuale è la Conference Area, con due sale dedicate: il Main Stage, la plenaria, per ascoltare keynote e case history dei campioni dell’innovazione, e il Future Stage, pensato per focus verticali e presentazioni tecnologiche. Dalla teoria si passa alla pratica nell’Expo Area, un vero e proprio marketplace dell’innovazione dove numerosi Innovation Provider esporranno le loro soluzioni d’avanguardia in settori come AI, Fintech, Sostenibilità e Web3. Nella Experience Area, invece, nel corso della giornata sarà possibile provare le driving experience con le auto CUPRA e con le auto GT guidate da piloti professionisti tra cui Daniil Kvyat, ex pilota di Formula 1.

Il programma del Main Stage è pensato per esplorare tutte le frontiere dell’innovazione. La giornata del Main Stage si aprirà con il Panel HR (ore 10-11) per parlare del futuro delle tecnologie dedicate alle risorse umane e alle nuove soluzioni per talent acquisition & engagement, wellbeing, skill e people analytics, formazione continua insieme con Italo Piroddi (HR Learning & Development Manager e Head of Aruba Academy, Aruba), Rossella Zaminga (Group Head of HR, CSV Life Science group), Alberto Plantamura (Wellbeing, Welfare & Benefit Senior Manager, Sky), Tommaso Marchese (VP Sales, JetHR) e Alessandro Cabutto (CEO e Co-founder, Qipo).

A seguire, si entrerà nel vivo con un approfondimento sul futuro dell’Open Innovation, con un panel dedicato (ore 11-12) che vedrà sul palco quattro leader dell’innovazione aziendale, ambassador della community Innovation Manager Hub: Giorgio Ramenghi (Corporate Business Development & innovation Management, Wind3), Alessandro Leonardi (Head of Innovation, Poste Italiane), Giampiero Astuti (Head of Innovation Program Management, Webuild), Franco Stivale (CEO, CREW – FS) e Carlo Rinaldi (Director of Marketing and Communications presso Humans.tech). Con la tavola rotonda dedicata alla Cybersecurity (ore 12-12.45) si affronteranno i nodi critici della sovranità digitale e tecnologica, tra esigenze di sicurezza, competizione internazionale e tutela giuridica con la partecipazione di Giorgio Agrifoglio, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Claudio Basso (CEO, Intercom Solutions), Luca Lorefice (Sales Director, Sangfor Technologies Italy), Simone Protano (Sales Specialist, Sangfor Technologies Italy), Matteo Navacci (Data protection consultant, Net Patrol Italia – Co-Founder, Privacy Week). La mattinata si chiuderà con il panel a cura di CUPRA Lombarda Motori (ore 12.45-13).

Nel pomeriggio, si farà il punto su scenari attuali e futuri del Venture Capital e dell’innovazione (ore 14-15), affrontando le dinamiche di investimento, crescita dell’ecosistema delle startup e ruolo delle istituzioni, con la partecipazione di Francesco Cerruti (Direttore Generale, Italian Tech Alliance), Andrea Notari (Corporate Venture Capital & Open Innovation Manager, Credem Banca), Federico Smanio (CEO, Wylab), Fabio Sferruzzi (Cofounder e CEO, Feat Ventures) e Bruno Reggiani (COO e co-founder, TOT.). Spazio quindi ai panel a cura di Zucchetti con (15-15.30) con Luca Stella (Innovation Manager, Zucchetti) e di Confcommercio (15.30-16) con Paola Generali (Presidente, EDI Confcommercio). La tavola rotonda sull’AI (ore 16-17) permetterà di scoprire gli scenari attuali e futuri dell’intelligenza artificiale come driver di innovazione, dalle applicazioni Corporate alle storie di successo e best practice; interveranno: Layla Pavone (MT Speakers Università degli Studi di Milano); Filipe Teixeira (CEO, AltermAInd); Gianluca Arienti (Practice leader DA&AI, Softlab); Roberto Bernabò (Chief Development Manager, Gruppo Class Editori)

Tra i momenti più attesi dell’evento ci sarà la testimonianza esclusiva di Daniil Kvyat, ex pilota di Formula 1 e primo nella storia a sfidare in pista un’auto guidata dall’intelligenza artificiale. A Spark!, Kvyat condividerà (ore 17-17.30) per la prima volta il suo punto di vista unico sulla sfida tra uomo e IA, una metafora potente e attuale che risuona sempre di più nel mondo degli affari, oggi chiamato ad affrontare l’impatto trasformativo delle nuove tecnologie.

L’eccellenza italiana con le premiazioni degli Open Innovation Awards



La giornata culminerà con la cerimonia di premiazione degli Open Innovation Awards 2025, il contest di Innovation Match che celebra le collaborazioni più significative tra grandi aziende e e Innovation Provider (come startup, scaleup e aziende tech) in Italia. I progetti, valutati da una giuria di manager d’azienda, competeranno in sei categorie strategiche: Martech, AI, Sustainability, HR Tech, Cybersecurity e Automotive. Gli awards rappresentano un’occasione unica per startup e aziende tech di ottenere riconoscimento davanti a una platea di oltre 500 manager, aggiudicandosi anche un voucher del valore di 1.000 € in servizi per accelerare la propria crescita.

La formula del successo: partner d’eccezione e un’esperienza ad alta velocità



A guidare la giornata di Spark! 2025 sarà un duo d’eccezione: Gioia & Guenda Novena daranno ritmo e carisma al Main Stage, fondendo il rigore del linguaggio business con l’energia dell’intrattenimento televisivo. Ma l’adrenalina non sarà solo sul palco. Dalla velocità delle idee si passerà a quella della pista nell’Experience Area, dove i partecipanti potranno sfrecciare con auto GT a oltre 270 km/h sul circuito di Monza con piloti professionisti, tra cui Daniil Kvyat, e sfidarsi in un Pit Stop Challenge per rafforzare il team building, o mettersi al volante sul leggendario Autodromo di Monza grazie alla CUPRA Driving Experience proposta da CUPRA Lombarda Motori, che unirà il DNA sportivo del brand alla vocazione innovativa del Summit.

A rendere possibile l’evento è il supporto di partner di primo piano. Main sponsor sono Zucchetti, prima software house italiana, e Confcommercio. Il Gruppo Lombarda Motori firma l’esperienza in pista come main sponsor tecnico con il brand CUPRA. La visione di Spark! 2025 è inoltre condivisa da partner strategici come Natuzzi, BCC di Barlassina, Delinea, Università di Padova e la scaleup JetHR.

A proposito di Innovation Match

Innovation Match è la piattaforma di Open Innovation che connette in modo semplice e diretto la domanda e l’offerta di innovazione. Nata da un’idea di Emanuele Manzotti e lanciata dalla “growth factory” Rocket Dreams, la sua missione è rendere l’innovazione un processo accessibile e strategico per ogni impresa, dalle grandi corporate alle PMI. Attraverso un modello ibrido unico, che unisce una piattaforma digitale a consulenza strategica, si pone come l’ecosistema di riferimento per accelerare la trasformazione digitale. Punto di riferimento per oltre 2.000 manager e 500 aziende innovative, dal 2025 organizza anche Spark! Innovation Summit, il principale evento italiano dedicato all’innovazione aziendale.