Un servizio straordinario delle forze dell'ordine ha passato al setaccio la Stazione Centrale e le vie vicine, con decine di controlli e sequestri di sostanze stupefacenti.

Un servizio straordinario interforze ad alto impatto si è svolto nel pomeriggio nell’area della Stazione Centrale di Milano e nei quartieri limitrofi. L’operazione rientra in quanto stabilito dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ed è stata coordinata dalla Prefettura di Milano.

Alle attività hanno preso parte la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) e del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil), la Guardia di Finanza, la Polizia Ferroviaria e la Polizia Locale del Comune di Milano.

Le strade sotto controllo

I controlli hanno riguardato in particolare la Stazione Centrale, piazza Duca d’Aosta, via Vitruvio, via Tadino, via Benedetto Marcello, via Pisani, piazza IV Novembre e via Sammartini. Le verifiche si sono estese anche alle zone vicine allo scalo, tra cui piazzale Oberdan, i Bastioni di Porta Venezia e i relativi giardini, via San Gregorio, via Vittorio Veneto e piazza della Repubblica.

Persone, veicoli e attività commerciali

Gli agenti hanno identificato 226 persone e controllato 31 autoveicoli, con contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada. Sono stati verificati 6 esercizi commerciali, alcuni dei quali sono stati sanzionati per diverse irregolarità. Quattro persone risultano indagate per reati in materia di stupefacenti, immigrazione clandestina e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Dieci cittadini stranieri sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura per le procedure di identificazione, mentre sono stati sequestrati quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti di vario tipo.

La presenza costante sul territorio

Commentando l’operazione, il prefetto Claudio Sgaraglia ha dichiarato: «La continuità dei servizi straordinari nell’area della Stazione Centrale testimonia l’attenzione costante rivolta a uno dei principali snodi della città». Secondo il prefetto, l’obiettivo è consolidare un presidio efficace e capillare del territorio, con interventi mirati e coordinati per contrastare le diverse forme di illegalità.