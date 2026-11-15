Le riprese di sorveglianza hanno incastrato i due giovani fermati per l'omicidio di un anziano a Milano.

Il 27 ottobre scorso, nella zona di Porta Romana, via Muratori è stata teatro di un drammatico episodio che ha scosso la città. Un uomo di 92 anni, identificato come Nicola Luciano Re, è stato aggredito nella sua abitazione durante quella che in origine sembrava una caduta accidentale. La vicenda è rapidamente evoluta in un caso di omicidio e rapina aggravata, alimentando un intenso lavoro investigativo da parte della Polizia di Stato.

Il movente della truffa e la dinamica dell’attacco

Secondo le ricostruzioni operative, gli aggressori avrebbero fatto uso della tecnica del falso carabiniere per ingannare la vittima. Uno dei due giovani avrebbe suonato il campanello fingendosi un agente delle forze dell’ordine, creando così la scusa per entrare nell’appartamento. Un complice si sarebbe nascosto fuori, facendo da palo, mentre l’altro, approfittando della confusione, ha colpito l’anziano e ha sottratto gioielli e altri oggetti di valore. La prestazione violenta ha provocato fratture craniche incompatibili con una caduta spontanea.

Le indagini si concentrano sul materiale video

Le telecamere di sorveglianza, installate lungo la via, hanno registrato i due sospetti mentre si allontanavano dal luogo del delitto. Nelle immagini si osserva chiaramente un giovane di circa 19 anni che, dopo aver varcato la soglia del vicolo, si toglie il cappello e lo lancia in un’aiuola, probabilmente per disfarsi di un potenziale indizio. La scena è stata resa pubblica dalla Polizia di Stato nell’ambito delle indagini, fornendo un elemento visivo decisivo per identificare i due individui.

Il gesto del cappello come prova chiave

Il gesto di gettare il cappello ha assunto un valore probatorio fondamentale. Gli inquirenti hanno confrontato l’immagine del cappello con quello ritrovato in una discarica vicina, confermando la corrispondenza dei materiali. Tale dettaglio ha permesso di rafforzare le accuse di rapina aggravata e di omicidio contro i due giovani, già posti in fermo dalla Squadra Mobile su disposizione della Procura di Milano.

Arresti, identità dei fermati e stato delle indagini

I due individui fermati sono cittadini egiziani, rispettivamente di 19 e 22 anni. Dopo il fermo, sono stati posti in gravi indiziati per i reati sopra citati e sono ora sotto custodia giudiziaria. La Procura ha richiesto ulteriori accertamenti forensi e il sequestro di eventuali oggetti di valore sottratti alla vittima. L’autopsia, effettuata al giorno successivo, ha confermato che le lesioni craniche non erano compatibili con una semplice caduta, orientando definitivamente le indagini verso l’ipotesi di omicidio doloso.

Le prossime fasi del procedimento

Il caso è ora nelle mani del Tribunale di Milano, dove i due giovani dovranno rispondere delle accuse di omicidio e rapina aggravata. La Procura sta valutando ulteriori riferimenti a possibili reti criminali legate a truffe con false identità di forze dell’ordine. La vicenda sottolinea la crescente pericolosità delle truffe del «falso carabiniere» e la necessità di una più ampia consapevolezza da parte dei cittadini.